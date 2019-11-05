Банки ставят перед фактом. Снятие дополнительных комиссий втемную

Что такое Квази Кэш и каков его размер?

Во-первых это термин банковский. Применяется при операциях с товарами, которые сами являются деньгами. Например, оплаты в казино, пополнение интернет-кошельков, покупка ценных бумаг, игорные ставки и т.п. Практически каждый банк имеет перечень таких операций, которые могут иметь отношение к этому термину.

Во-вторых банк самостоятельно решает вопрос соотношения платежа клиента с Квази.

Эти операции в действительности на банковском рынке существуют не первый год и нет единых правил. Каждый банк действует по-своему и исходит из собственных правил. Поэтому Квази различаются и у всех оно разное.

Размер quasi-cash зависит от конкретного банка и суммы проводимой оплаты. Ориентировочные ставки могут быть 3, 4, 5 процентов, а может и больше, но конкретизация возможна исключительно в том банке, с которым работает клиент.

Внимание! Здесь следует иметь в виду, что кроме применяемой процентной ставки в банках действуют также ограничения как по верхнему, так и по нижнему пределу взимаемой суммы. К примеру столько-то процентов, но не более 400 р., или не менее 400 р. В таких случаях даже при минимальной денежной операции, скажем в 10 рублей, комиссионные могут составить 400 р.

Квази-кеш могут затронуть любые банковские карты и вид её не имеет значения. В частности,

С дебетовыми картами quasi-cash-операции связаны с накруткой cashback-а. Например, клиент, имея 1 т. р., переводит на другую дебетовую карту, или интернет кошелёк и др. Оттуда денежные средства потом можно вывести, как наличными, так и переводом на другую карту. Т.е. держатель карты с кешбэком не делает покупок, а гоняет суммы с одного счета на другой счет, за что получает кешбэк.

Кредитные карты клиента. Банк интересует, чтобы он совершал по ним по-возможности больше транзакций. Поэтому по картам-кредиткам за квази-кеш-операции, как правило, устанавливается заградительная комиссия. Например, в QIWI она равна 2% от суммы снятия.

Как избежать дополнительных quasi отчислений?

Поэтому для упреждения возможных финансовых потерь, желательно обращаться по горячей линии в банк обслуживания и интересоваться, используется ли им этот термин и относится ли к конкретной карте, которую собирается использовать клиент,

Обычно постоянным клиентам банков, которые высказывают недовольства и жалуются, могут возвращаться списанные деньги. Не следует пренебрегать оспаривание взимаемой суммы, потому что не исключены случаи технической ошибки и др. Обращаться в таких случаях необходимо в тот банк, который выпустил карту.