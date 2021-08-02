Биография Алексея Тайчера. Почему успешный топ-менеджер предпочел госпредприятиям собственный бизнес?

В 2011 году он помог подготовить дочку РЖД, ОАО «Первая грузовая компания», к приватизации. А позже спас от банкротства «Федеральную грузовую компанию». Впрочем, работа в госкомпаниях была для Тайчера промежуточным этапом, возможностью принять новые вызовы. А большую часть карьеры он посвятил построению частного бизнеса. Подробности — в нашем материале.

От одаренного студента до президента компании

На самом деле Тайчер сделал выбор в пользу частного бизнеса еще в самом начале своей карьеры. И старт был в родном для него Санкт-Петербурге, а не в Москве.

Тайчер начал работать в 1998 году, в 19 лет, еще будучи студентом третьего курса Петербургского государственного университета путей сообщения. Он был моложе всех на курсе, но с легкостью справлялся с учебой. Уже через неделю после начала первого семестра сдал всю университетскую программу по информатике за пять лет. Благодаря отличным математическим и экономическим знаниям он и стал помощником финансового директора ЗАО «Евросиб СПБ», а затем его заместителем.

В 2000 году будущий бизнесмен окончил университет с красным дипломом. А уже в 2003-м получил второе высшее образование в петербургском Международном институте менеджмента (IMISP), где защитил степень магистра экономического управления.

В 2003 году Алексей Тайчер переезжает в Москву и занимает руководящую должность в транспортно-экспедиторской компании «Союзвнештранс». Главные направления его работы на новом месте — проблемные активы и антикризисное управление. С чем он успешно справляется.

Тайчер совместно с партнером Владимиром Евтушенковым (АФК «Система») выкупил у государства крупнейшего ж/д переводчика сжиженного газа в России — АО «СГ-Транс». В ходе приватизации «Система» сделала самое выгодное предложение — 22,77 млрд рублей (стартовая цена — 10,09 млрд рублей). В период с 2012 по 2015 год Алексей Роменович занимал должность президента «СГ-Транс».

Государственные задачи

Впервые руководство РЖД обратило внимание на талантливого управленца Тайчера в 2005 году — он стал советником первого вице-президента госкомпании. Позже Тайчер вместе с коллегами работал над созданием целевой модели реформирования рынка грузовых ж/д перевозок, которая кардинально изменила всю отрасль.

В 2011 году Алексею Тайчеру предложили подготовить к приватизации дочку РЖД — ОАО «Первая грузовая компания» (ПГК). Эта компания-оператор грузовых железнодородных перевозок была создана в 2007-м, а уже через год, после кризиса 2008-го, зашла речь о необходимости ее приватизации. Изначально прорабатывался вариант IPO компании — размещение акций на бирже. Однако совет директоров РЖД принял решение о продаже ПГК на аукционе.

В итоге госкорпорация продала ПГК фирме UCL Holding (NLML.IL) бизнесмена Владимира Лисина почти за $7,5 млн. На сегодняшний день эта самая крупная приватизационная сделка в транспортной отрасли России.

Позже Тайчера приглашают возглавить «Вторую грузовую компанию» (с 2012 года — «Федеральная грузовая компания» (ФГК). На тот момент ФГК была на грани банкротства, но с приходом нового руководителя все поменялось. «Дочка» РЖД стала сверхприбыльной и уже через три года заплатила около 40 млрд рублей дивидендов в пользу госкорпорации. Впервые за всю историю ФГК заняла первую строчку в рейтинге российских грузовых железнодорожных операторов.

Руководство РЖД и Правительство РФ высоко оценили вклад Тайчера в развитие железнодорожной отрасли. В 2007 году он получил благодарность от президента ОАО «РЖД» Владимира Якунина за вклад в развитие целевой модели ж/д рынка транспортных услуг. В 2016-м Максим Соколов, в то время возглавлявший Министерство транспорта России, наградил его медалью «Почетный транспортник СНГ» за вклад в укрепление и развитие сотрудничества в транспортной отрасли Содружества Независимых Государств. В декабре того же года за высокий профессионализм, инициативный и эффективный труд, достижение больших результатов в производственной деятельности и выдающиеся достижения уже новый генеральный директор ОАО “РЖД” Олег Белозеров вручил Алексею Роменовичу именные часы Президента ОАО «Российские железные дороги». В 2020-м действующий глава федерального Минтранса Виталий Савельев наградил Тайчера знаком «Почетный железнодорожник».

Казалось, Алексей Тайчер мог бы построить блестящую карьеру на государственной службе, но, несмотря на очень успешные кейсы в резюме, он выбирает частный бизнес.

Бизнес по душе

Частный бизнес всегда был ближе топ-менеджеру, потому что он предполагает больше вызовов. В 2018 году Тайчер Алексей Роменович оставил пост генерального директора «Федеральной грузовой компании» и сосредоточился на развитии собственного дела.

В 2019 году бизнесмен с партнерами приобретает акции ПАО «Трансфин-М», которое специализируется на финансовом и операционных лизингах в сфере транспорта, спецтехники, портового оборудования. В активе компании — 21 судно различного назначения, вида и класса. Ранее «Трансфин-М» принадлежала НПФ «Благосостояние». С приходом Алексея Тайчера она вышла в лидеры b&b рынка. Сейчас «Трансфин-М» развивает также направления лизинга коммерческой недвижимости и экологического лизинга.

В том же году группа ТФМ и горкорпорация ВЭБ.РФ объявили о создании единого оператора железнодорожного подвижного состава на базе ООО «Атлант». На данный момент в парке компании более 60 тыс. вагонов. Она оказывает услуги по оперированию подвижным составом и аренде более чем 300 клиентам.

Под управлением ТФМ также работает ООО «ТФМ-Спецтехника». Оно перестало быть проблемным активом после смены собственника. Компания финансирует лизинговые сделки по приобретению спецтехники для горных работ, перевалки грузов на разрезах, шахтового оборудования, грейферных перегружателей и различной вспомогательной техники. Также рассматривает сделки по возвратному лизингу. В ее парке насчитывается 240 единиц различной техники. Клиентами ТФМ-Спецтехники» являются крупные промышленные предприятия по разработке месторождений. Портфель заказов компании на 90% сформировался в течение 2020-2021 годов.

По прогнозам экспертов, к 2022 году «ТФМ-Спецтехника» станет крупнейшим оператором в стране по оказанию полного комплекса услуг при ведении открытых горных работ.

Помощь от сердца

Группа компаний ТФМ сотрудничает с благотворительными организациями, помогает детским домам и людям с ограниченными возможностями.

С 2018 года «Трансфин-М» является одним из официальных спонсоров Федерации горнолыжного спорта России и Кубка наций по велосипедному спорту на треке. Горнолыжный спорт поддерживает и «СГ-Транс».

Известно также, что в 2021 году бизнесмен выступил соучредителем Фонда поддержки и развития современного искусства.