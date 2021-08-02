Рекламодателям

Биография Алексея Тайчера. Почему успешный топ-менеджер предпочел госпредприятиям собственный бизнес?

  • 02/08/2021, 20:49
Алексей Роменович Тайчер — мажоритарный акционер группы ТФМ. Компании Алексея Тайчера работают в сфере финансового и операционного лизинга.

В 2011 году он помог подготовить дочку РЖД, ОАО «Первая грузовая компания», к приватизации. А позже спас от банкротства «Федеральную грузовую компанию». Впрочем, работа в госкомпаниях была для Тайчера промежуточным этапом, возможностью принять новые вызовы. А большую часть карьеры он посвятил построению частного бизнеса. Подробности — в нашем материале.

 

От одаренного студента до президента компании

На самом деле Тайчер сделал выбор в пользу частного бизнеса еще в самом начале своей карьеры. И старт был в родном для него Санкт-Петербурге, а не в Москве.

Тайчер начал работать в 1998 году, в 19 лет, еще будучи студентом третьего курса Петербургского государственного университета путей сообщения. Он был моложе всех на курсе, но с легкостью справлялся с учебой. Уже через неделю после начала первого семестра сдал всю университетскую программу по информатике за пять лет. Благодаря отличным математическим и экономическим знаниям он и стал помощником финансового директора ЗАО «Евросиб СПБ», а затем его заместителем.

В 2000 году будущий бизнесмен окончил университет с красным дипломом. А уже в 2003-м получил второе высшее образование в петербургском Международном институте менеджмента (IMISP), где защитил степень магистра экономического управления.

В 2003 году Алексей Тайчер переезжает в Москву и занимает руководящую должность в транспортно-экспедиторской компании «Союзвнештранс». Главные направления его работы на новом месте — проблемные активы и антикризисное управление. С чем он успешно справляется.

Тайчер совместно с партнером Владимиром Евтушенковым (АФК «Система») выкупил у государства крупнейшего ж/д переводчика сжиженного газа в России — АО «СГ-Транс». В ходе приватизации «Система» сделала самое выгодное предложение — 22,77 млрд рублей (стартовая цена — 10,09 млрд рублей). В период с 2012 по 2015 год Алексей Роменович занимал должность президента «СГ-Транс».

Государственные задачи

Впервые руководство РЖД обратило внимание на талантливого управленца Тайчера в 2005 году — он стал советником первого вице-президента госкомпании. Позже Тайчер вместе с коллегами работал над созданием целевой модели реформирования рынка грузовых ж/д перевозок, которая кардинально изменила всю отрасль.

В 2011 году Алексею Тайчеру предложили подготовить к приватизации дочку РЖД — ОАО «Первая грузовая компания» (ПГК). Эта компания-оператор грузовых железнодородных перевозок была создана в 2007-м, а уже через год, после кризиса 2008-го, зашла речь о необходимости ее приватизации. Изначально прорабатывался вариант IPO компании — размещение акций на бирже. Однако совет директоров РЖД принял решение о продаже ПГК на аукционе.

В итоге госкорпорация продала ПГК фирме UCL Holding (NLML.IL) бизнесмена Владимира Лисина почти за $7,5 млн. На сегодняшний день эта самая крупная приватизационная сделка в транспортной отрасли России.

Позже Тайчера приглашают возглавить «Вторую грузовую компанию» (с 2012 года — «Федеральная грузовая компания» (ФГК). На тот момент ФГК была на грани банкротства, но с приходом нового руководителя все поменялось. «Дочка» РЖД стала сверхприбыльной и уже через три года заплатила около 40 млрд рублей дивидендов в пользу госкорпорации. Впервые за всю историю ФГК заняла первую строчку в рейтинге российских грузовых железнодорожных операторов.

Руководство РЖД и Правительство РФ высоко оценили вклад Тайчера в развитие железнодорожной отрасли. В 2007 году он получил благодарность от президента ОАО «РЖД» Владимира Якунина за вклад в развитие целевой модели ж/д рынка транспортных услуг. В 2016-м Максим Соколов, в то время возглавлявший Министерство транспорта России, наградил его медалью «Почетный транспортник СНГ» за вклад в укрепление и развитие сотрудничества в транспортной отрасли Содружества Независимых Государств. В декабре того же года за высокий профессионализм, инициативный и эффективный труд, достижение больших результатов в производственной деятельности и выдающиеся достижения уже новый генеральный директор ОАО “РЖД” Олег Белозеров вручил Алексею Роменовичу именные часы Президента ОАО «Российские железные дороги». В 2020-м действующий глава федерального Минтранса Виталий Савельев наградил Тайчера знаком «Почетный железнодорожник».

Казалось, Алексей Тайчер мог бы построить блестящую карьеру на государственной службе, но, несмотря на очень успешные кейсы в резюме, он выбирает частный бизнес.

Бизнес по душе

Частный бизнес всегда был ближе топ-менеджеру, потому что он предполагает больше вызовов. В 2018 году Тайчер Алексей Роменович оставил пост генерального директора «Федеральной грузовой компании» и сосредоточился на развитии собственного дела.

В 2019 году бизнесмен с партнерами приобретает акции ПАО «Трансфин-М», которое специализируется на финансовом и операционных лизингах в сфере транспорта, спецтехники, портового оборудования. В активе компании — 21 судно различного назначения, вида и класса. Ранее «Трансфин-М» принадлежала НПФ «Благосостояние». С приходом Алексея Тайчера она вышла в лидеры b&b рынка. Сейчас «Трансфин-М» развивает также направления лизинга коммерческой недвижимости и экологического лизинга.

В том же году группа ТФМ и горкорпорация ВЭБ.РФ объявили о создании единого оператора железнодорожного подвижного состава на базе ООО «Атлант». На данный момент в парке компании более 60 тыс. вагонов. Она оказывает услуги по оперированию подвижным составом и аренде более чем 300 клиентам.

Под управлением ТФМ также работает ООО «ТФМ-Спецтехника». Оно перестало быть проблемным активом после смены собственника. Компания финансирует лизинговые сделки по приобретению спецтехники для горных работ, перевалки грузов на разрезах, шахтового оборудования, грейферных перегружателей и различной вспомогательной техники. Также рассматривает сделки по возвратному лизингу. В ее парке насчитывается 240 единиц различной техники. Клиентами ТФМ-Спецтехники» являются крупные промышленные предприятия по разработке месторождений. Портфель заказов компании на 90% сформировался в течение 2020-2021 годов.

По прогнозам экспертов, к 2022 году «ТФМ-Спецтехника» станет крупнейшим оператором в стране по оказанию полного комплекса услуг при ведении открытых горных работ.

Помощь от сердца

Группа компаний ТФМ сотрудничает с благотворительными организациями, помогает детским домам и людям с ограниченными возможностями.

С 2018 года «Трансфин-М» является одним из официальных спонсоров Федерации горнолыжного спорта России и Кубка наций по велосипедному спорту на треке. Горнолыжный спорт поддерживает и «СГ-Транс».

Известно также, что в 2021 году бизнесмен выступил соучредителем Фонда поддержки и развития современного искусства.

Источник фото — сайт СОЖТ

519

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Теги не заданы


0
0
Новости Сибири

Новостройки Новосибирска

Объем внешней торговли Сибири вырос на 15%

29/07/2021, 10:01

Транспортную развязку на границе Кузбасса и Новосибирской области откроют для движения в сентябре нынешнего года

26/07/2021, 19:24

Число банкротств среди физлиц в Сибири выросло до 9,2 тыс. человек

26/07/2021, 10:09

Актуальный разговор

Актуальный разговор

По итогам первого полугодия в физическом объеме экспорт леса уменьшился на 11,5%

Все материалы
Лента новостей

На улице Нарымской на месте старых бараков появится новый жилой комплекс

02/08/2021, 18:00

Новосибирское правительство пытается сохранить торговую сеть в отдаленных районах

02/08/2021, 17:28

Новая программа «бесплатной» газификации: кого ударит по карману?

02/08/2021, 16:24

В регионе выросли продажи подержанных кроссоверов и внедорожников премиальных брендов

02/08/2021, 15:17
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Степан Сухих: не бояться и считать деньги
22/07/21, 16:11

Новости компаний

Банк «Левобережный» сократил время резервирования расчетного счета для бизнеса до 5 минут

02/08/2021, 16:10

ВТБ прогнозирует рост спроса на долгосрочные вклады

02/08/2021, 15:47

Tele2 не откажется от «других правил» при новом генеральном директоре

02/08/2021, 13:28

Комплексные пакетные предложения «Ростелекома» для новосибирцев

02/08/2021, 12:06

В каких жилых комплексах Новосибирска, на ваш взгляд, соотношение цена/качество наиболее оправдано? (выберите до 5 ответов)

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирска

Новосибирское правительство пытается сохранить торговую сеть в отдаленных районах

Новая программа «бесплатной» газификации: кого ударит по карману?

Плюс ещё одна школа по концессии

Доминикана заинтересована в сотрудничестве с новосибирскими фармацевтами и аграриями

Новосибирская область получит 2,5 млрд рублей бюджетных кредитов для погашения долгов

Финансы

Фондовый рынок устроен так, что сценарии на нем практически не повторяются

Фондовый рынок устроен так, что сценарии на нем практически не повторяются

Предпринимателям разрешили пересчитывать стоимость патента в меньшую сторону

Выдача автокредитов в Новосибирской области выросла на 69%

ЦБ повысил ключевую ставку до 6,5% впервые с 2014 года

«Юнико Металл» увеличит выручку на 20%

Политика

Новости Новосибирска

«Красные» обвиняют «Зеленых» в создании предпосылок для сибирского майдана

Генеральная прокуратура потребовала закрыть ютуб-канал городского депутата

Мэра Новосибирска сватают в будущие президенты РФ

Ушел из жизни экс-глава Новосибирской области

Кто громче и скандальнее отзовет мэра Новосибирска?

Недвижимость

Новости Новосибирска

На улице Нарымской на месте старых бараков появится новый жилой комплекс

Тренд на дезурбанизацию сохраняется

Выставочный павильон-недострой на берегу Оби продан

Проект ГК «Расцветай» оценил главный архитектор Москвы

Левобережье Новосибирска — место комфортного проживания

Технологии

Графеновые нанотрубки сделали киберпротезы рук чувствительными к сенсорным экранам

На банкноте в 200 рублей будет антисептическая защита

Студент НЭТИ разрабатывает браслет-помощник для детей с аутизмом

Новосибирской водой заинтересовалось «Роснано»

Новосибирская область хочет заключить несколько соглашений с «РОСНАНО»

Телекоммуникации

Новости компаний

Tele2 не откажется от «других правил» при новом генеральном директоре

Мобильная связь стала менее доступной

Год в цифре: голос новосибирцев уходит в LTE

МегаФон создал голосового ассистента для абонентов

МегаФон запустил обучающую платформу для защиты от киберугроз

Агропром

Новости Новосибирской област

Новосибирская область отправила за рубеж почти 300 тысяч тонн сельскохозяйственных культур

Почему выросла цена на овощи в новосибирских магазинах?

Фабрику депутата Заксобрания не пускают в банкротство

У производителей практически закончилась гречка

Новосибирская область снова претендует на грант для развития научно-образовательного центра

Транспорт

Новости Новосибирска

1 августа в Новосибирске запустят новый речной маршрут

Пандемия заставила новосибирцев в 8 раз чаще ездить на такси

Для «Городской электрички» рядом с НГУ откроют новую остановку

Документы для получения инфраструктурных кредитов нужно подготовить до ноября

Травников планирует обратиться с проектом городской электрички в правительство РФ

Медицина

Новости Новосибирска

В Новосибирске закроется один из ковид-госпиталей

В Новосибирскую область поступила первая партия вакцины «Спутник-Лайт»

Графеновые нанотрубки сделали киберпротезы рук чувствительными к сенсорным экранам

В Новосибирской области развернуто более 6,5 тысяч коек для пациентов с коронавирусом

Почти полтора миллиарда рублей поступит в ковид-госпитали Новосибирской области

Авто

Авто

В регионе выросли продажи подержанных кроссоверов и внедорожников премиальных брендов

Выдача автокредитов в Новосибирской области выросла на 69%

Продажи подержанных автомобилей премиум-сегмента выросли на 68%

Названы самые популярные подержанные автомобили на вторичном рынке в регионе

С 1 июля дилеры Lada поднимут цены на все модели бренда

Туризм

Доминикана заинтересована в сотрудничестве с новосибирскими фармацевтами и аграриями

Куда пускают привитых «Спутником V» россиян

Обновленный список ограничений и требований к путешественникам по России

С 1 августа появятся новые льготы для путешественников

Актуальный список ограничений, которые ждут туристов при путешествии по России

Общество

Новости Новосибирска

На улице Нарымской на месте старых бараков появится новый жилой комплекс

Новая программа «бесплатной» газификации: кого ударит по карману?

Плюс ещё одна школа по концессии

Декоративный питомник мэрии разбили по функциональным зонам

Кикшеринговая компания инвестирует в сеть велодорожек в Академе

Стиль жизни

Новости Новосибирска

VIP-club объединяет несколько поколений

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Большинство салонов Новосибирска застряло в 90-х

Впервые состоялся турнир по игре в кёрлинг среди команд общественного объединения «VIP-club»

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Август 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×







×
Наверх в Новости Новосибирска