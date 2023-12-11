«Благотворители города Н.»

Пусь Максим Александрович

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №26» города Оби, 9 класс

Введение

Моя работа посвящена проблеме малоизвестности в истории благотворительной и общественной деятельности исторических предпринимателей моего города. Более половины населения города ничего не знают о выдающихся деятелях и их значимом вкладе в развитие Сибири.

С целью изучения поставлены следующие задачи:

Первоначально, изучить историю предпринимательства в Новосибирске и в России в целом.

Рассмотреть наиболее значимых предпринимателей и их деятельность, оказавшую сильное влияние на развитие дореволюционной Сибири.

Провести анализ причин и характера благотворительной и общественной деятельности, оценить их вклад в развитие города.

Перечислить меры по сохранению памяти о выдающихся предпринимателях Новосибирска, а также меры по привлечению современных предпринимателей к участию в благотворительной и общественной деятельности Новосибирска, для продолжения лучших традиций исторических деятелей.

Актуальность моей работы подтверждается наличием большого количества предпринимателей в Новосибирске на сегодняшний день, а также потребностью в получении знаний в области благотворительной и общественной жизни для молодежи. В рамках моего эссе я постараюсь затронуть широкий аспект предпринимательства дореволюционного Новосибирска, приводя примеры деятельности династий и отдельных личностей, основываясь из информации открытых источников в Интернете и научных статей.

Основная часть

В современном деловом мире благотворительность занимает важное место. Однажды известный предприниматель и меценат Строганов произнес фразу: «Я принесу богатство Отечеству и оставлю себе имя». Сегодня современные бизнесмены и люди делового мира добровольно готовы жертвовать деньги на строительство различных сооружений, помощь старикам и детям, реконструкцию храмов, поддержку талантливых молодых людей.

Уже в 19 веке этому явлению придумали название «меценатство», а самим людям, осуществляющим подобные деяния, стали говорить «меценаты». 13 апреля в России теперь отмечается День мецената и благотворителя, его организовали комитет по культуре правительства Санкт-Петербурга, музей Эрмитаж и редакция альманаха социального партнерства «Русский меценат». Его неформальное название – День «Спасибо». Я заинтересовался этой темой и поставил перед собой задачу изучить историю благотворительной деятельности Новониколаевских купцов-предпринимателей.

Тема благотворительности очень актуальна и в настоящее время. Очень распространено оказывать помощь различным фондам, поддерживать волонтерские движения, детские дома. Во все времена всегда были люди, готовые оказать помощь нуждающимся, обездоленным, голодным, страдающим от болезней и тем, у кого нет средств для существования. Старинные традиции не исчезли, они претерпели изменения и стали более широким понятием благотворительности, которая актуальна сегодня, как никогда. Благотворительность – это прежде всего милосердие, сострадание и любовь.

Купцы-меценаты, помимо своего участия в развитии сибирской торговли, также выделяли значительные средства на обустройство города.

В Новосибирске преобладала частная благотворительность, основным направлением которой было образование. Однако необходимо отметить, что также уделялось внимание повышению культурного уровня населения. Например, М.Д. Бутин и братья Сибиряковы пожертвовали более 200 000 рублей на строительство и благоустройство сегодняшнего Томского университета. Но особое внимание заслуживает Александр Михайлович Сибиряков, который оказал существенное влияние на развитие Сибири и справедливо признается одним из величайших благотворителей своего времени. Примерно, он пожертвовал более 1 500 000 рублей на развитие города, не считая небольших взносов. Среди самых крупных проектов можно выделить Томский государственный университет, типографию газеты «Сибирь», создание народных школ, строительство Казанской церкви и другие. Александр также активно занимался географическими исследованиями Сибири, серьезно увлекался изучением Северного морского пути от Европы до Сибири.

Теперь я хочу рассказать о благотворителях Новониколаевска.

Первый, кого хочу упомянуть, это Купец – Григорий Моисеевич Будагов

В эпоху конца XIX и начала XX века, периода, насыщенного различными изменениями, благотворительность в России проникла в сердца многих сибирских купцов. Они щедро вкладывали средства в строительство церквей, библиотек, богаделен и устраивали зрелищные представления. Эта благородная тенденция пришла и в Новониколаевск, оставив неизгладимый след в истории города.

В начале 1893 года в Новониколаевск прибыл выдающийся инженер и купец по имени Григорий Моисеевич Будагов, который в корне изменил курс развития города. Будагов обратил свое внимание на важность развития образования и стал первым меценатом поселка. Он инициировал и финансировал строительство школы, предназначенной для детей строителей железнодорожного моста. За счет средств, выделенных Будаговым, школа с одним классом и тремя отделениями стала реальностью, принимая в свои стены около 80 учащихся. Школа первое время существовала благодаря щедрым пожертвованиям Будагова, который лично финансировал ее.

Осенью 1894 года Будагов призвал местных предпринимателей поддержать его благородную инициативу. Именно благодаря средствам, внесенным этой единой командой, в Новониколаевске была построена первая народная читальня, которая стала важной частью городской интеллектуальной жизни.

Вторыми, отмечу, купцов Жернаковых. Еще одним проявлением благотворительности сибирского купечества является деятельность Евграфа Александровича Жернакова. Как известный хлеботорговец на Западной Сибири, он в 1879 году перебрался в город Колывань, где был принят в купцы второй гильдии и оставался членом этого подразделения более 15 лет. Вскоре после этого он стал главой города и стал ярым сторонником церковной школы, подарив здание рядом с храмом Александра Невского. Он также делал пожертвования в библиотеку имени Чехова и финансировал строительство Городского корпуса. В результате своей благотворительной деятельности, 8 февраля 1891 года Евграфу Александровичу был присужден орден св. Анны 3 степени. Этот признак благородства дал ему звание потомственного почетного гражданина, которое ему было присвоено в 1892 году.

Племянник Евграфа Александровича, Владимир Ипполитович Жернаков, также являлся купцом второй гильдии и первым городским головой, и проявлял интерес к благотворительности. В документах управы его имя впервые появляется в июне 1905 года, а в январе 1909 года уже появляется запись о том, что он председательствовал собранием как городской глава. Он также вкладывал часть своих средств в благоустройство города. В руководстве Новониколаевском Владимир Ипполитович проявлял себя как достойный, умный, решительный человек, который видел потенциал города и активно работал ради его благополучия.

И, наконец, еще, одна династия, о которой хочу рассказать – это купцы Маштаковы.

Имя, которое занесено в книгу гордости города – это Федор Маштаков. Маштаков был выдающимся купцом первой гильдии и крупным меценатом в Новониколаевске. Он осуществлял мануфактурную торговлю в Барнаульском уезде, занимался торговлей и был одним из учредителей Общества увековечивания памяти героев Великой Мировой Войны в Новониколаевске. Было его щедрым пожертвование в размере 1000 рублей, которое позволило возведение Новониколаевского Дома инвалидов, сейчас известного как Новосибирский Дом офицеров. Семья Маштаковых также внесла значительный вклад в расширение Покровского храма на улице Бондыревской (ныне Октябрьской). Брат Федора Даниловича, Гаврил Данилович, был церковным старостой Покровской училищной церкви и активно участвовал в благотворительных и строительных проектах.

Семья Маштаковых очень любила свой родной город и всегда служила ему с преданностью и честностью. Купцы, такие как они, были известны своей благотворительностью и меценатством. Они вложили значительные средства и материалы в строительство храмов, больниц, школ и богаделен. Они оказывали помощь нуждающимся, предоставляя муку, масло и одежду, чтобы способствовать развитию общества. Благотворительность для них была неотъемлемой частью общественного благосостояния.

Купцы считали своим долгом делиться своим богатством с нуждающимися, и такие ценности были тесно связаны с православием. Они были глубоко патриотичными людьми, которые стремились, чтобы соседние города не превосходили их собственный.

Заключение

Мои исследования показывают, что благотворительность была уникальным явлением как в прошлом Новониколаевска, так и в современном Новосибирске.

Вопрос о причинах и мотивации, способствующих благотворительной деятельности предпринимателей, купцов и меценатов в дореволюционной Сибири, представляется неоднозначным.

Исследуя работу В. О. Ключевского, историка, и, в частности, его труд «Добрые люди Древней Руси», я узнал, что главным мотивом этой деятельности являлось стремление к поднятию собственной морали, поэтому многие исследователи при анализе причин благотворительной деятельности в Новониколаевске сходятся на следующих мотивах:

Мотив следования народной традиции и общественного мнения;

Моральный мотив;

Мотив искупления;

Религиозный мотив;

Престиж и награды.

Как сказал П.И. Пежемский: «Если ты сын России, то не лишним для тебя будет знать дела твоих земляков в Сибири, если ты природный сибиряк, то тебе нужно знать еще больше».

Соблюдение памяти о наших предках и продолжение их дел — это наша обязанность. Наш город известен участием в различных культурных всероссийских акциях и мероприятиях. Поэтому один из вариантов привлечения внимания горожан к этой теме — организация общедоступного мероприятия в рамках «Ночи музеев» от городского музея, где будет отведено место для предпринимателей Новониколаевска и их деятельности. На мой взгляд, их истории смогут вдохновить молодых и талантливых людей, которые активно участвуют в различных мероприятиях в нашем городе.

Еще одной интересной идеей является использование видео формата. Создание короткометражных фильмов о предпринимателях нашего города позволит показать их историю на различных фестивалях в стране, а также в музеях и на акциях «Ночь кино». Они также могут быть размещены в социальных сетях, чтобы с ними могло ознакомиться как можно больше людей.

Чтобы привлечь людей, необходимо заинтересовать их. Поэтому я предлагаю проведение конкурсов в социальных сетях, как творческих, с созданием портрета предпринимателя дореволюционного времени, так и конкурсы прозы, сочинений, где школьники разной возрастной категории могли бы показать на что способны. Такое взаимодействие с аудиторией поможет привлечь внимание и создать контент для социальных сетей и сайтов, таких как музеи. Информация о конкурсе со ссылкой на сайт также может быть опубликована в СМИ. В качестве призов могут быть: сертификаты, дипломы участников, билеты в театры, музеи, сувениры и тому подобное.

Многие вузы нашего города имеют экономическое направление, где студенты могут изучать историю предпринимательства в нашем родном городе, создавать различные презентации и проекты о людях этой области.

Привлечение историков тоже было бы полезно, так как для некоторых работников поиск информации может стать проблемой. Чтобы мотивировать их, можно предложить премии и награды, а также публикацию статей в известных академических журналах.

В моем городе на сегодняшний день существует множество социальных проектов, и одним из них является «Опоры России», вклад которого нельзя не отметить. Также упомяну такие имена, как Сергей Капишников, Евгений Быков, Эдуард Таран и др. На мой взгляд, благотворительность должна быть доступной. Некоторые могут считать «показательные» пожертвования неудачным пиаром, но все же это помощь тоже помощь. Важно донести людям, что подать пример – это нечто хорошее. Такой человек становится для других примером для подражания, и к нему проявляют доверие и уважение.

Исследуя мотивы благотворительности в дореволюционном Новосибирске, могу сделать вывод, что общественное мнение играло важную роль в формировании имиджа человека. Эта характеристика также важна и для современных предпринимателей.

Мы должны быть благодарны этим замечательным людям.

Меценатами не рождаются, ими становятся!