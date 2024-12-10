Благотворительная деятельность А.И.Шкроевой

Читанава Медико Давидовна

ГБПОУ НСО «Куйбышевский политехнический колледж»

Введение

Сегодня благотворительность важна потому, что она способствует решению социальных проблем, улучшает условия общественной жизни и развивает позитивные тенденции. Благотворительность помогает устранить негативные явления и поддержать тех, кто нуждается в помощи, способствует прогрессу человечества.

Актуальность

В современном мире существует множество социальных проблем, требующих внимания и поддержки. Благотворительность помогает решать эти проблемы, оказывая помощь нуждающимся категориям населения, таким как инвалиды, пожилые люди, беженцы, переселенцы и другие.

Цель исследования: изучение благотворительной деятельности дореволюционных предпринимателей в Сибири на примере семьи Шкроевых из Каинска, в частности Александры Ивановны Шкроевой, которая сделала немало хороших дел для нашего города.

Объектом моего исследования стала благотворительная деятельность дореволюционных предпринимателей г.Куйбышева (Каинска).

Предметом моего исследования явилась жизнь и благотворительная деятельность одной из самых влиятельных женщин дореволюционного г.Куйбышева (Каинска) А.И.Шкроевой.

Проблема исследования: достаточно бурное развитие благотворительности в настоящее время, в связи с этим необходимость знать о благотворительной деятельности наших предшественников, учиться чему-либо на их примере.

Задачи исследования:

Изучить историю образования г.Куйбышева

Найти информацию о развитии благотворительности в Каинске

Изучить особенности благотворительной деятельности А.И.Шкроевой

Проанализировать результаты трудов Александры Ивановны Шкроевой

Методами исследования являются сбор материалов из различных литературных источников, в том числе тех, что хранятся в городском музее, а также ресурсов интернета, анализ полученной информации.

История образования Куйбышева (Каинска)

Куйбышев — административный центр Куйбышевского района с населением 41,5 тыс. человек.

Город Куйбышев в 1990 году включен в перечень исторических поселений России. Его история началась с планов сооружения по Иртышу в начале XVIII века так называемой Сибирской линии крепостей. В Барабе один за другим были построены три постоянных русских укрепления — форпосты. Каинский форпост был поставлен в 1722 г. в среднем течении р. Оми при впадении в нее речки Каинки.

Серьезных военных функций Каинскому форпосту выполнять не пришлось, и уже в 1750 году гарнизон здесь был ликвидирован. В Каинском форпосте была построена первая церковь во имя Спасителя Нерукотворного Образа.

Историческая справка: население Каинска к концу XVIIIв. составляло 658 человек, в городе насчитывалось 106 частных жилых домов, 7 лавок и амбаров.

В 1834 году томским архитектором колежским асессором К. Турским был составлен, а затем и “высочайше утвержден” план города Каинска. Этот план стал основой формирования регулярной планировочной структуры города.

В 1870-е годы город активно застраивался в сторону реки, осваивая территорию бывшего «водопоемного» места. Разросшаяся деревня Мошнино на правом берегу реки Оми еще была самостоятельным поселением, но уже наметилась тенденция на ее объединение с городом. Город развивался в восточном направлении (см. приложение 4, фото 3), параллельно с направлением тракта, захватывая при этом и северо-восточную часть, где к 1866 г. уже были построены магазины, жилые дома, военный лазарет.

К концу XIX века в Каинске выросло несколько коренных поколений горожан. Сформировались целые династии ремесленников, промышленников, купцов. Самыми богатыми купеческими фамилиями были Ерофеевы, Масловы, Шкроевы.

К этому же времени в основном сложился архитектурный облик центральной части города, где, выделяясь на фоне одноэтажной деревянной застройки, купеческие дома играли важную градоформирующую роль. Это дома купцов 1-й гильдии Волкова Родиона Семеновича, Шкроева Ивана Васильевича, купца Ерофеева (два дома), «номера» семьи Лившиц.

Историческая справка: в 1935 году Каинск был переименован в честь революционного деятеля В.В. Куйбышева, который здесь в течение нескольких лет находился в ссылке.

Сегодня сохранившаяся планировочная структура в западной части города, а также выдающиеся каменные купеческие особняки и рядовая городская застройка представляют собой уникальные свидетельства культурных и бытовых традиций сибирского города.

Развитие благотворительности в Каинске

В Сибири особенно широкое распространение благотворительность получила во второй половине XIX века. Это связано с проведением Транссибирской железнодорожной магистрали, а также с появлением здесь большого количества крупных золотопромышленников, пароходовладельцев,

владельцев винокуренных заводов и торговых домов и других предприятий, которые приносили большие доходы.

Благотворительность сибирских предпринимателей-купцов была обусловлена как нравственными и религиозными убеждениями, благородным желанием внести свой вклад в изучение края, так и личной выгодой, расчетом – заслужить звание почетного гражданина города или орден, а также благими деяниями в какой-то мере отмолить грехи за не всегда праведным путем нажитые богатства [1].

Каинск до революции 1917г. не оставался в стороне от благотворительной деятельности. Купцы жертвовали деньги на образование, медицину, культуру, строили храмы, поддерживали сирот, инвалидов и стариков, оказывали помощь тем, кому она была необходима.

Своими деловыми успехами и меценатством особенно прославились многие купеческие династии: Ерофеевых, Шкроевых, Волковых. Благодаря своей благотворительности они получили широкую известность в Сибири.

Династия Шкроевых

Одна из самых известных фамилий Каинска – Шкроевы. В городе жило два брата — Николай и Иван. Дом Николая находился на ул. Иркутской (ныне ул. Коммунистическая). Николай Васильевич был купцом 1-й гильдии, занимался торговлей и имел винокуренный завод. Он окончил курс в Омском уездном училище и был Почетным попечителем мужской гимназии.

Иван Васильевич был сначала купцом 2-й, а с 1898г. — 1-й гильдии, владел винокуренным заводом, торговал мануфактурой, галантереей, занимался виноторговлей. Он был церковным старостой Спасского собора, пожертвовал 3 тысячи рублей на его украшение, 10 тысяч – монастырям. Иван Васильевич оказывал поддержку и делу народного образования: перечислял деньги Обществу попечения о начальном образовании и был его почетным членом; выделял вещи для городской лотереи, доходы от которой шли на школьные нужды.

Умер Иван Васильевич в 1899г., о чем свидетельствует послание Томскому Губернатору о чрезвычайном заседании Каинской городской Думы о возложении венка на гроб умершего Каинского купца И.В. Шкроева.

Но самой «почитаемой» среди старожилов была Александра Ивановна Шкроева.

Александра Ивановна Шкроева

Родилась Александра Ивановна в 1846 году в семье священника. В 1869г. она вышла замуж за каинского купца Ивана Васильевича Шкроева. Общих детей у них не было, и Александра Ивановна взяла на воспитание приемную дочь Фенечку. Где они жили первоначально – неизвестно. В конце XIX века они переехали в двухэтажный каменный дом напротив Спасского собора. Дом стоит на пересечении ул. Московской (ныне Краскома) и Базарной (ныне Куйбышева). На первом этаже располагались магазины, а на втором этаже жили Шкроевы. А еще там жили дети, которых Александра Ивановна брала под свое попечение. Это были дети – сироты или дети из многодетных семей. Девочки, когда они вырастали, получали приданое и выдавались замуж, а мальчики определялись приказчиками [4].

Спустя некоторое время после кончины супруга Александра Ивановна передала дом Николаю Васильевичу Шкроеву, а сама переехала в одноэтажный деревянный дом, расположенный на ул. Гостинодворской (ныне Куйбышева).

Александра Ивановна много занималась благотворительностью. Она открыла школу, в построенном на свои средства здании, для детей обоего пола, родители которых не могли платить за обучение. Учебные пособия, плата учителям, содержание здания, форма для учеников – это все было на деньги Александры Ивановны. А на большой перемене детей кормили обедами.

В советское время в этом здании размещалась школа до 1985 года, а затем была станция юных техников. Сейчас здание отдано Иоанно – Предтеченской церкви, и в нем действует церковно – приходская школа.

По воспоминаниям учащейся этой школы: «В моей памяти она осталась доброй старушкой, одетой всегда в черное платье, роскошных украшений на ней никто не видел… А какие изумительные новогодние праздники организовывала Александра Ивановна для местной ребятни, и обязательно с подарками. И все это не было показухой, щедрым жестом богатой купчихи. Человеколюбие, доброжелательность – вот чем отличалась эта женщина.

Она постоянно помогала бедным и многодетным семьям, покупала детишкам валенки, пальто. Достаточно большие денежные суммы Шкроева выделяла для мужской и женской гимназий. Надо сказать, к вопросам просвещения Александра Ивановна относилась особо внимательно и денег не жалела…»

Она была блюстительницей Каинского второго приходского мужского училища. Александра Ивановна построила и содержала два дома для престарелых людей. В «Доме трудолюбия» жили одинокие старики, которые еще были в состоянии работать. Они вязали, пряли, что-то мастерили по заказам. А в богадельне доживали свой век инвалиды и совсем немощные люди.

По воспоминаниям старожилов города, Александра Ивановна часто посещала тюрьму, снабжала арестованных едой, интересовалась их содержанием. В праздничные дни она отправляла целые обозы с продуктами в тюрьму и богадельни.

Передала она городской Думе 20 тысяч рублей, завещанных И.В. Шкроевым на учреждение в Каинске городского банка. А еще Иван Васильевич завещал построить в городе еще одну церковь, «…на построение новой церкви в г.Каинске, где окажется нужно, шестьдесят тысяч рублей и в обеспечение причта этой церкви сдать в банк в неприкосновенный капитал пользоваться процентами на поминовение моей души и за здравие жены моей Александры, а по смерти ее за упокой и на поминовение отца и матери моих Василия и Евдокии десять тысяч рублей».

Церковь Иоанна Предтечи

Церковь была разрешена к постройке Указом Томской Духовной Консистории от 14 июня 1902 года [7].

По завершении строительства был совершен осмотр церкви исполняющим должность губернского архитектора Кондаковым и младшим инженером Строительного отделения Томского губернского управления А.Д. Крячковым в присутствии настоятеля Спасского собора протоиерея Николая Вавилова. 18 ноября 1904 года святителем Макарием (Невским), епископом Томским и Барнаульским, было совершено освящение храма во имя святого Пророка и Предтечи Господня Иоанна.

Церковь для верующих действовала до 1940 года, закрыта она была по решению Новосибирского Облисполкома. После закрытия были разрушены купол, семь луковичных глав, колокольня, иконостас, люстра – кадило. Южный фасад позднее был закрыт кирпичной пристройкой, часть окон заложена кирпичом.

В помещении храма размещался склад воинской части, а затем кинотеатр «Октябрь». В декабре 1988 года в бывшей церкви был открыт краеведческий музей. Первым директором был Н.И. Подобаев, по его инициативе территория, прилегающая к зданию, вновь была обнесена чугунной узорчатой оградой на кирпичной основе.

А 10 апреля 1990 г. на заседании Куйбышевского совета народных депутатов было принято решение о передаче здания в ведение Новосибирской епархии Русской Православной Церкви.

В настоящее время восстановлена колокольня, снесена кирпичная пристройка. Реставраторы постарались вернуть церкви первоначальный вид. И вновь раздается над городом колокольный звон, напоминая нам, что очень легко можно разрушить создаваемое годами, вот только восстанавливать потом очень трудно. После наших каинских купцов остались здания, которые служат нам до сих пор. А еще остались воспоминания о тех, кто имея средства старался оставить о себе добрую память.

Умерла Александра Ивановна Шкроева в нищете (по утверждению старожилов, отдав все деньги новой власти), даже из своего дома она была изгнана. Последний документ, подводящий итог ее жизни, — запись о ее смерти в регистрационной книге Спасского собора – «1921 год. Апрель 22, погребена г. Каинска купеческая I гильдии вдова гражданка А.И. Шкроева, 75 лет от воспаления легких. Исповедал и приобщил протоирей Николай Вавилов, совершал погребение священник Евгений Белоусов. Место захоронение – на городском кладбище».

Заключение

Изучив материал, я пришла к выводу, что благотворительность делается не ради общественного признания, яркий пример этому – А.И.Шкроева, которая всю жизнь помогала нуждающимся, не жалея ничего.

Высказывание Св. Иоанна Златоуста в полной мере относится к Александре Ивановне: «Все дела человеческие погибают, но плод милосердия остается всегда неувядаемым…». До сих пор в г. Куйбышеве помнят благотворительность Шкроевых, пожертвовавших значительную сумму денег на строительство каменной церкви во имя Рождества Святого Великого Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Хотя Александра Ивановна была награждена медалями Российской империи, в том числе медалью «За усердие», она продолжала заниматься благотворительностью ради всеобщего блага от чистого сердца, а не из корыстных побуждений и к концу жизненного пути, не имея материальных ценностей, она была чиста перед Богом и перед самой собой.

Зачастую судьба несправедливо относится к тем, кто этого заслуживает. Александра Ивановна не имела собственных детей, потеряла мужа, но ничто из этого не сломило ее дух и намерения помогать людям, а только лишь укрепило их.

Считаю, что в наше время, когда деньги занимают значительное место в жизни, нужно всегда оставаться человеком и очень важно помогать другим в меру своих возможностей. Ведь как сказал Платон: «Добрые дела дают силы нам самим и побуждают к добрым поступкам других».

Список литературы