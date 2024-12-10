Благотворительная и общественная деятельность дореволюционных предпринимателей

Тропина Алёна Вадимовна

ГБПОУ НСО «НТЭК»

1. Введение

1.1. Цель и задачи

Цель проанализировать благотворительную деятельность на примере известных предпринимательских династий Новосибирской области.

Задачи:

изучить материалы по теме; проанализировать и систематизировать полученный материал; сделать вывод о деятельности меценатов; предложить меры по сохранению памяти о выдающихся общественных деятелях прошлого и привлечению современных предпринимателей к участию в благотворительной и общественной деятельности.

Для выполнения работы были использованы архивные данные, материалы сайтов сети Интернет, также применялись знания и логика для анализа и интерпретации данных.

1.2. Актуальность темы

Благотворение — веками формировавшаяся социальная особенность, качество характера русского православного народа. Сибирские историки Г.А. Бочанова, Л.М. Горюшкин, Г.А. Воздрин дали следующее определение благотворительности, — «под благотворительностью следует понимать любую помощь со стороны частных лиц, обществ, общин и органов местного самоуправления юридическим и физическим лицам, учреждениям в сфере нематериального производства».

Основной её чертой является добровольный выбор вида, времени и места, а также содержания помощи. Возрождение традиций благотворительной деятельности в наше время не может не опираться на осмысление накопленного дореволюционного опыта филантропии и знание её образцов. Ведь именно вторая половина XІX начало XХ века считается поистине «золотой эпохой» меценатства в России.

В наше время в обществе назрела острая социальная потребность в возрождении меценатства как социального явления. Это связано с нехваткой финансовых средств в сфере культуры. Проведение важных и интересных культурных программ часто невозможно без использования дополнительных вложений. Впрочем, современные бизнесмены почти не занимаются благотворительностью поскольку она не предполагает коммерческой отдачи и рекламы.

2. Основная часть

2.1. Причины благотворительной и общественной деятельности дореволюционных предпринимателей

Одной из причин стремительный роста Новониколаевска в дореволюционное время является меценатство. Купечество активно участвовало в общественной жизни города и выделяло значительные средства и материалы для его обустройства. Щедрые пожертвования на общественные нужды, на развитие культуры и образования, на нужды церкви и здравоохранения, забота о сиротах, инвалидах, бездомных, заключенных и других категориях обездоленного населения — все это было привычной статьей расходов ново-николаевских купцов– меценатов. Что же было причиной их благих поступков?

Исследуя человеческие побуждения, лежащие в основе частных пожертвований, можно выделить несколько мотивов:

благородные личностные качества (сострадание, доброжелательность, щедрость, чувство справедливости, ответственность перед обществом);

религия, вера в то, что занятие филантропией служит «средством избежать ада, с тем, чтобы попасть на небеса»;

получение социальных льгот и привилегий;

желание оставить память среди живых (мемориальный мотив).

Причины благотворительной деятельности филантропов и меценатов были разными, но основным мотивом считалась религиозность.

Исследователь московского купечества П.А. Бурышкин отмечал, что русские предприниматели «на свою деятельность смотрели не только, или не столько как на источник наживы, а как на выполнение задачи, своего рода миссию, возложенную Богом или судьбой. Про богатство говорили, что Бог его дал в пользование и потребует по нему отчета. Ещё одним из главенствующих мотивов вовлечения предпринимателей в благотворительность было их стремление укрепить собственные бизнес-интересы через общественное признание и социальную ответственность. Предприниматели понимали важность создания положительного имиджа, который мог способствовать развитию бизнеса. К тому же в тот период в обществе существовал низкий уровень жизни, что подталкивало состоятельных людей к помощи менее обеспеченным слоям населения.

Например, династии Луканины и Ерофеевы, представители которых занимались торговлей и промышленностью, часто выделяли средства на развитие местного образования и здравоохранения.

2.2.Луканины

Луканин Михаил Егорович — уфимских мещан, был одним из основателей мукомольного дела в Ново-Николаевске. Он и его сыновья – Александр и Иван строили и управляли мельницами.

Особенно в общественной области деятельности прославился Иван Михайлович. В 1903 году вместе с Н. П. Литвиновым тот посетил Санкт- Петербург с целью переговоров об «устранении аренды и поступлении земли в собственность посёлка». Просьба была принята, и поселение Ново-Николаевск получает статус города с упрощенным общественным управлением и земли в безвозмездную собственность или на выкуп.

В 1907 году вторая поездка делегации в Петербург, осуществлённая по инициативе Луканина, окончательно решила вопрос с арендой и выкупом земли. Также рабочие Ивана Михайловича отзывались о его хорошем отношении к ним.

Александр и Иван Луканины имели сословный статус личного почетного гражданина, и за свою общественную деятельность были награждены серебряными медалями.

А. Луканин в 1902 году избирается членом Правления добровольного пожарного общества, а через 2 года в собрание уполномоченных Ново-Николаевска, и даже был утвержден заведующим хозяйственной частью ново-николаевского городского старосты. В сентябре 1907-го Александр Михайлович вместе с отцом Михаилом Егоровичем был избран в комиссию для выработки решения об отдыхе служащих торговых заведений.

В 1908-м Александр Луканин в числе других промышленников просит руководство Сибирской железной дороги принять меры к немедленному прекращению злоупотреблений и произвола на станциях, а через несколько лет избирается членом Попечительного Совета женской гимназии П. А. Смирновой.

В 1909-м Иван Михайлович получил право быть присяжным заседателем по Томскому уезду, состоял в арбитражной комиссии при биржевом комитете, в том же году избран гласным городской думы, был членом комиссии по благоустройству города, боролся за улучшение состояния дорог в кротчайшие сроки.

2.3 Купцы Ерофеевы

Родоначальником купеческой династии Ерофеевых являлся Петр Ерофеев — крестьянин с. Зюзинского, ставший затем каинским мещанином. У Петра было четыре сына.

После смерти отца дело перешло под руководство старшего сына — Венедикта Петровича. В 80-х годах XIX в. Он стал купцом 2-й гильдии, а в 90-х уже имел звание купца 1-й гильдии.

В городе возникла фабричная индустрия благодаря братьям Ерофеевым.

Венедикт Петрович Ерофеев располагал винокуренным заводом, построил пивоваренный завод и паровую крупчатную мельницу, вел торговлю чаем, сахаром, водкой, керосином, занимался маслоделием.

Ерофеевы не раз занимали пост городского головы г. Каинска, который обязан им развитием своей экономики. 12 июля городской глава Ерофеев поднял в думе вопрос об открытии в Каинске пятидневной ярмарки, начиная со дня Вознесения. Городская дума его поддержала, и 22 июля он подал прошение об открытии ярмарки в губернское управление. Ерофеев собрал всех каинских купцов, чтобы добиться разрешения на её открытие, и они добились функционирования Вознесенской ярмарки.

В течение 25 лет Венедикт Ерофеев возглавлял попечительный совет при Каинской женской прогимназии. На свои средства для прогимназии он построил каменный дом, постоянно выделял деньги на ее содержание и на помощь бедным гимназисткам. Вместе с купцом Р. В. Волковым в 90-х гг. XIX в. он построил при женской прогимназии прекрасную домовую церковь. В 1885 г. в Каинске было создано Общество попечения о начальном образовании. Его председателем стал чиновник Иван Васильевич Рождественский, а заместителем — Венедикт Петрович Ерофеев. Ерофеевы внесли 36 руб. на постройку ремесленного класса при приходском училище для обучения детей столярному и сапожному делу, но класс открыть так и не удалось. Также Венедикт Петрович был в числе учредителей Каинской общественной библиотеки и сделал капитальный ремонт больницы Приказа общественного призрения.

Во время голода 1891 —1892 гг. Ерофеев продавал хлеб по сниженным ценам и внес 2 тыс. руб. в городскую кассу. Он также жертвовал деньги в фонд Александра III на строительство церквей и школ, и на его средства возвели две церкви в Каинском уезде. Венедикт вместе с другими купцами устроил для переправы через Омь плавучий мост. Он был членом целого ряда благотворительных обществ: Общества Святого Дмитрия Ростовского, Попечительства о слепых, Общества спасения на водах и др.

2.4 Характер и результаты деятельности

Передовые предприятия того времени активно финансировали строительство больниц, школ и культурных учреждений. Например, династии, представители которых занимались торговлей и промышленностью, часто выделяли средства на развитие местного образования и здравоохранения. Результатом их усилий стало улучшение качества жизни населения и подготовка квалифицированных кадров, что, в свою очередь, способствовало экономическому развитию региона. Тем не менее, в наше время многие скептически относятся к сфере бизнеса как к той, которая может обеспечить высокую благотворительность, не зная вклада в общественную жизнь предпринимателей в прошлом.

Предложения по сохранению памяти о выдающихся общественных деятелях:

Важно помнить о тех, кто внес значительный вклад в развитие общества, и передавать этот опыт будущим поколениям. Основные меры по сохранению памяти о таких деятелях могут включать:

Создание памятников и мемориальных досок в местах, связанных с их деятельностью.

Установление ежегодных наград для современных предпринимателей, которые активно участвуют в благотворительности.

Организация выставок и лекций о жизни и деятельности выдающихся предпринимателей, чтобы стимулировать интерес общества к их достижениям.

Привлечение современных предпринимателей к общественной деятельности:

Для привлечения современных бизнесменов к благотворительности необходимо создавать платформы для взаимодействия. Это могут быть:

Форумы и конференции, где обсуждаются актуальные социальные проблемы.

Инициативы, которые позволят объединить усилия предпринимателей и общества для решения конкретных задач.

Сотрудничество с государственными учреждениями, что позволит максимально эффективно использовать ресурсы и достигать результатов.

3. Заключение

Проанализировав результаты деятельности меценатства, можно убедиться в том, что создание культурных учреждений и просветительских мероприятий меценатами способствовало сближению высокой и народной культуры в России, формирование социального сознания. Традиции меценатства служили положительным примером для подражания, формируя у людей различные ценностные ориентации. Это иллюстрировало важность индивидуального вклада каждого человека в развитие общества.

Выяснив, что для современных российских предпринимателей благотворительность и меценатство характерны в меньшей степени. Сравнивая два разных промежутка времени, можно отметить, что их результаты в настоящее время менее эффективны, чем ранее из-за ряда причин: экономических, моральных и социальных. Однако показ развития предпринимательства в нашем городе в дореволюционный период, может побудить нас через переосмысление прошлого, понять сегодняшнюю жизнь и возможно избежать некоторых ошибок, учиться у их примера, умея сочетать бизнес и социальную ответственность для создания лучшего будущего.