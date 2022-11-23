«Благотворительная и общественная деятельность дореволюционных предпринимателей Новониколаевска»

Шило Мария Дмитриевна

ФГБОУ ВО «НГТУ»

Важной чертой современного делового мира является благотворительность. Известный русский предприниматель и меценат Строганов говорил: «Отечеству принесу богатство, себе оставлю имя». Так и современные бизнесмены, и люди делового мира добровольно жертвуют деньги на постройки всевозможных сооружений, на помощь старикам и детям, восстанавливают храмы, помогают юным дарованиям. Еще в 19 веке этому явлению дали название «меценатство», а людей стали называть «меценатами».

13 апреля в России отмечают День мецената и благотворителя, его инициаторами стали комитет по культуре правительства Санкт-Петербурга, музей Эрмитаж и редакция альманаха социального партнерства «Русский меценат». Неофициальное название – День «Спасибо».

1.1 Цели и задачи

Цель моей работы – изучить материал о Новониколаевских меценатах и представить его в своем эссе.

Я поставила перед собой задачу проанализировать благотворительную деятельность сибирских-купцов-предпринимателей. Для этого использовала научную литературу и интернет-источники.

1.2 Актуальность темы

Тема благотворительности актуальна. Сегодня считается правилом хорошего тона – помогать различным фондам, поддерживать волонтерские движения.

Власть и бизнес готовы возродить благотворительность в нашем городе Новосибирске, ведь благотворительная деятельность является нравственной традицией, целью поколений. Начиная с купцов-меценатов, которые не только участвовали в развитие сибирской торговли, но и выделяли значительные средства на обустройства города.

2.Основная часть

2.1 Купец – Г.М. Будагов

В конце XIX – начала XX века развевающаяся в России благотворительность не обошла стороной и большую часть сибирского купечества.

Купцы выделяли средства на устройства церквей, библиотек, богаделен, зрелищных представлений. В дореволюционном Новониколаевске характерным было стремление помогать бедным в виде бесплатной раздачи муки и масла, одежды и обуви.

Возведение железнодорожного моста дало толчок развития Новониколаевска. В начале 1893 года в город прибыл инженер – купец Григорий Моисеевич Будагов, который и стал первым меценатом. Но жители посёлка запомнили его имя благодаря школе, которая была создана по инициативе и на средства Г.М. Будагова. Она была бесплатной для детей строителей железнодорожного моста. Школа состояла из одного класса с тремя отделениями, где обучалось около 80 учащихся. Первые годы своего существования школа в посёлке рабочих существовала за счёт личных средств Г.М. Будагова.[2]

Осенью 1894 года по инициативе Будагова на средства местных предпринимателей была выстроена первая народная читальня.

2.2 Купцы Жернаковы

Другим примером благотворительности сибирского купечества можно считать деятельность Жернакова Е.А. [3] Известный в Западной Сибири хлеботорговец в 1879 году переселился в Колывань, здесь записался в купцы второй гильдии, в которой состоял почти 15 лет. Чуть позже он становится городским главой, почитателем церковноприходской школы, которой дарит здание при храме Александра Невского. Вносил пожертвования на библиотеку имени Чехова и на строительство Городского корпуса. 8 февраля 1891 года Евграф Александрович был награждён орденом св. Анны 3 степени за благотворительную деятельность, что давало ему право на получение в 1892 году звание потомственного почётного гражданина.

Его племянник Владимир Ипполитович Жернаков, купец 2 гильдии – первый городской голова, тоже занимался благотворительностью [5]. Впервые имя В.И.Жернакова появляется в документах управы в июне 1905 году, а в январе 1909 года в архивных документах появляется запись: «Председательствовал: Городской голова В. И. Жернаков». Часть своих средств он тратил на благоустройство города. Новониколаевском руководил человек достойный, умный, волевой, видящий возможности города и плодотворно работающий на его благо.

2.3 Купцы Маштаковы

Еще одно имя, которое занесено в книгу гордости города – это Федор Маштаков.[4] Купец первой гильдии, крупный меценат. Маштаков – был одним из самых богатых людей Новониколаевска. Он вёл мануфактурную торговлю в селах Барнаульского уезда. Позже он избрался в Городскую Думу, занимался торговлей, был одним из учредителей «Новониколаевского общества увековечивания памяти героев Великой мировой войны». На возведение Новониколаевского дома инвалидов он пожертвовал 1000 рублей. Ныне там расположен Новосибирский Дом офицеров [5]. В 1906 году за счёт братьев Маштаковых значительно расширен Покровский храм на ул. Бондыревской (ныне Октябрьской). Брат Федора Даниловича Гаврил Данилович до 1910 года являлся церковным старостой Покровской училищной церкви, входил в правление детского приюта «Ясли», участвовал пожертвованием в строительстве часовни во имя св. Николая.

Более 100 лет назад традиции благотворительности среди купечества были неотъемлемой чертой семьи Маштаковых. В ноябре 1916 года супруги Маштаковы подали в городскую Управу заявление: «Принимая во внимание, что Великая Отечественная, происходящая в настоящее время, оставляет значительное число вдов и сирот воинов… мы смогли необходимым придти в этом отношении на помощь Новониколаевскому Городскому Управлению путём устройства приюта для детей павших воинов и детей неизвестного происхождения».

Дума согласилась с предложением заявителей присвоить приюту их имя.

Маштаковы передают землю с постройками безвозмездно для приюта. Но приют так и не получил земли, тогда началась революция. Спустя 100 лет историческая справедливость была восстановлена. Памятная доска появилась на современном центре для детей, оставшихся без попечения родителей «Жемчужина». Старого приюта нет, на его месте сейчас находится кинотеатр Маяковского.

Всей душой любили купцы свой родной город и служили ему всей верой и правдой. Можно еще много имён назвать среди купечества связанных с благотворительностью и меценатством. Правление меценатства больше характерны для большинства купечества.

Они выручили значительные средства и материалы на устройство храмов, больниц, школ, богаделен. Они оказывали единовременную помощь нуждающемся, раздавали муку, масло, одежду для того, чтобы общество развивалось. Благотворительность для них была вспомогательным средствами общественного благоустройства.

Необходимость делиться со своим богатством с нуждающимися внедрялась в сознание купцов вместе с православием. Большое значение имел местный патриотизм купцов, они не могли допустить, чтобы в соседних городах было что-то лучше. Нельзя исключить и давление на купцов со стороны местной администрации, которая хотела показать перед правительством свою деятельность.

В результате своей исследовательской работы я убедилась, что благотворительность – это уникальное явление как в дореволюционный период города Новониколаевска, так и в современном городе Новосибирске. Благотворительность становится незаменимым результатом современной качественной жизни.

П.И.Пежемский говорил: «Если ты сын России, то не лишним для тебя будет знать дела твоих земляков в Сибири, если ты природный сибиряк, то тебе надо знать еще больше». Знакомясь с различными источниками, я смогла прикоснуться к истории своего города.

Мы благодарны этим замечательным людям. Меценатами не рождаются, ими становятся.