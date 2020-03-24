Более 240 плательщиков ЕНВД в Новосибирской области сменили режим налогообложения

Плательщики единого налога на вмененный доход в Новосибирской области принимают решение о смене налогового режима в связи с тем, что с 1 января 2020 года установлено ограничение в применении ЕНВД при реализации маркированных товаров, а также в связи с отменой ЕНВД с 2021 года, сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

Отмечается, что 241 плательщик ЕНВД в регионе уже сменил режим налогообложения. В качестве альтернативы единого налога на вмененный доход чаще всего выбирают упрощенную систему налогообложения.

В ведомстве напомнили организациям и индивидуальным предпринимателям, применяющим ЕНВД, что они могут в качестве альтернативы перейти на следующие режимы налогообложения:

на упрощённую систему налогообложения;

индивидуальные предприниматели, привлекающие при осуществлении своей деятельности не более 15 работников, могут перейти на патентную систему налогообложения;

организации и индивидуальные предприниматели, у которых доля дохода от сельскохозяйственной деятельности за календарный год составляет не менее 70%, могут перейти на единый сельскохозяйственный налог;

индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников, могут перейти на применение налога на профессиональный доход.

При этом, переход на вышеуказанные режимы налогообложения производится в добровольном порядке на основании представленных налогоплательщиками уведомлений (заявлений). Уведомления о переходе на УСН и ЕСХН необходимо подать в налоговый орган по месту жительства (нахождения) налогоплательщика в срок до 31 декабря 2020 года. Заявление на получение патента подается в срок не позднее, чем за 10 дней до начала применения ПСН.

Налогоплательщики, не перешедшие на иной специальный налоговый режим в установленные для этого сроки, автоматически переходят с 1 января 2021 года на общий режим налогообложения.

Фото: пресс-служба УФНС по Новосибирской области