Большинство новосибирцев пользуются сервисами интернет-банкинга

В Новосибирской области 54% жителей пользуются цифровыми каналами управления личными финансами, такими как мобильный банк или интернет-банк. Доля пользователей в среднем по России – 56%. Таковы результаты исследования, проведенного Аналитическим центром НАФИ в рамках совместного проекта Минфина России и Всемирного банка.

Отмечается, что сервисами интернет-банкинга в среднем пользуются 37% россиян. В Новосибирской области интернет-банком пользуются 40% жителей. Что касается мобильного банкинга, то им пользуются 51% россиян. Сегодня мобильными приложениями банков в Новосибирской области пользуются 49% жителей.

— Взрывной рост числа пользователей цифровых банковских сервисов – вдвое за два года – это процесс, выгодный как для банковского сообщества, так и для потребителей банковских услуг. Банки получают возможность сократить число отделений и уменьшить операционные расходы без риска сокращения клиентской базы (и многие крупные банки идут по этому пути уже несколько лет). Для клиентов виртуализация обслуживания повышает удобство пользования услугами, — отмечает генеральный директор, Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева.

Она подчеркивает, что проблемы с низкой цифровой грамотностью отдельных категорий пользователей финансовых услуг затрудняют получение этих услуг по цифровым каналам.

— Многие россияне из социально-уязвимых групп (пожилые, инвалиды, безработные) не могут пользоваться мобильным и интернет-банком. Финансовым организациям нужно стремиться к тому, чтобы делать эти услуги доступнее и одновременно повышать цифровую и финансовую грамотность своих клиентов, — говорит Гузелия Имаева.

Кроме того, она уверена, что банки как поставщики услуг должны дополнительно работать над защитой персональных данных клиентов от мошенничества, а россиянам как пользователям финансовых услуг нужно ответственнее подходить к работе с цифровыми сервисами и информацией в интернете».

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