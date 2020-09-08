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Что делать, если потеряны документы на земельный участок?

Новосибирский Росреестр предоставляет возможность собственникам получить копии таких правоудостоверяющих документов на землю.
  • 08/09/2020, 11:01
agriculture

Нередко собственники земельных участков (земельных долей) сталкиваются с тем, что их документы на землю, выданные в 90-е годы, отсутствуют, утеряны или пришли в негодность.

Не стоит паниковать, если документ испорчен или утерян. Новосибирский Росреестр предоставляет возможность собственникам получить копии таких правоудостоверяющих документов на землю.

Правоудостоверяющие документы на земельные участки бывают двух видов: государственные акты на право собственности на землю, пожизненного наследуемого владения, бессрочного (постоянного) пользования землей и свидетельства о праве (на право) собственности на землю.

Для получения копий этих документов нужно придерживаться следующего порядка действий.

В зависимости от того, в каком районе или городе расположен земельный участок, необходимо обратиться в Управление Росреестра по Новосибирской области или его территориальные отделы с заявлением.

Подать заявление можно:

  • лично;
  • по почте на адрес Управления: 630099, г. Новосибирск,  ул. Державина, 28;
  • по электронной почте на адрес 54_upr@rosreestr.ru.

Сведения о местонахождении и контактные телефоны специалистов размещены на региональной странице Управления на официальном сайте Росреестра https://rosreestr.ru.

Копии правоудостоверяющих документов предоставляются бесплатно в течение 30 дней.

При этом следует учитывать, что копии таких документов могут быть выданы только самим правообладателям земельного участка, их законным представителям, лицам, полномочия которых подтверждаются нотариально удостоверенной доверенностью.

За копией документа может обратиться наследник правообладателя земельного участка, в этом случае предоставляется документ, подтверждающий, что он является таковым (запрос или справка от нотариуса, копия заявления о принятии наследства и т.п.).

Важно: правоудостоверяющие документы на земельные участки, расположенные в г. Новосибирске, находятся на хранении в муниципальном казенном учреждении г. Новосибирска «Новосибирский городской архив», расположенном по адресу: г. Новосибирск, ул. Некрасова, 55. Экземпляры таких документов в Управлении Росреестра отсутствуют.

Фото: pixabay.com, автор- Pexels

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