Депутат Хамзаев предложил вынести алкогольные магазины за пределы населенных пунктов

Депутат Госдумы от ЕР Султан Хамзаев заявил, что в России следует рассмотреть возможность вынесения алкогольных магазинов за пределы населенных пунктов, сообщает «РИА Новости».

Как отметил Хамзаев, во время пресс-конференции в четверг президент России Владимир Путин заявил, что вопрос сбережения здоровья нации, сохранения и укрепления демографии — тема геополитического значения. К сожалению, факторами риска для демографии остаются алкогольная, наркотическая и табачная угрозы, отметил он.

— Считаю, что нам нужно взять успешный международный опыт и рассмотреть возможность вынесения алкогольных магазинов за пределы населенных пунктов, — сказал Хамзаев РИА Новости.

Он также напомнил, что употребление алкогольной продукции является катализатором многих социальных бед, например увеличения смертности, случаев сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сокращения рождаемости и ухудшения генофонда.

По данным федерального проекта «Трезвая Россия», в стране выросло систематическое потребление алкоголя среди молодежи — доля вовлеченности молодежи в употребление спиртных напитков выросла в 2019 году на 16% в сравнении с 2018 годом, заключил Хамзаев.

Депутат Хамзаев известен своими необычными предложениями. Ранее он предложил штрафовать российских футболистов за плохую игру в сборной.