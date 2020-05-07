Должники стали чаще ссылаться на финансовые трудности

События последнего месяца оказали влияние на платежеспособность населения. Первыми в группу риска попали заемщики, имеющие один или несколько необеспеченных кредитов. По статистике, таких клиентов на сегодня уже около 28 млн. человек, то есть около 40% от экономически активного населения.

— Смогут ли они продолжить обслуживать ранее взятые обязательства, покажет время. По нашим прогнозам, если поддержка со стороны правительства будет работать, то количество должников, вышедших на просрочку, не должно превысить 5,7 млн. человек против 5,2 млн на текущий момент, — говорят специалисты СРО НАПКА. — Однако, если мы говорим о тех, кто уже ранее испытывал проблемы с выплатами и имеет на руках просроченный кредит, то здесь ситуация более сложная.

Эксперты подчеркивают, что годом ранее на финансовые трудности ссылалось около 50% должников. Причем финансовые трудности были вызваны разными причинами: падением уровня доходов (30%), невозможностью справиться со своей кредитной нагрузкой (20%), потерей работы (18%), недостатком свободных средств из-за роста цен (17%), семейными обстоятельствами (5%), незапланированными приобретениями (10%).

На начало мая доля тех, кто ссылается на финансовые трудности, выросла на 10 п.п. и составляет около 60%: падение уровня доходов (40%), невозможность справиться со своей кредитной нагрузкой (10%), потеря работы (30%), недостаток свободных средств из-за роста цен (20%). В НАПКА уверены, что несмотря на то, что сами должники прямо ссылаются на коронавирус по факту лишь в единичных случаях – не более 1%, пандемия стала мощным фактором, негативно отразившимся на должниках.

— На текущий момент мы не зафиксировали всплеска обращений по поводу предоставления кредитных каникул или снижения суммы ежемесячного платежа. На это повлияло несколько факторов. Как правило, ежемесячный платеж коллекторскому агентству, работающему в рамках договора цессии, меньше, чем банку, и уже находится на достаточно приемлемом для должника уровне. Во-вторых, вполне возможно, что клиенты имеют некий запас средств, который позволяет им продолжать погашать задолженность в полном объеме. Если ситуация с режимом самоизоляции продлится еще 1,5-2 месяца, то количество обращений вырастет и может составить 20% от всех должников к концу года, — отметил президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.

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