Дополнительные средства на господдержку бизнеса получит Новосибирская область

Новосибирская область получит дополнительные средства на поддержку малого и среднего бизнеса в уходящем году. Об этом сообщает правительство Новосибирской области.

― Одобрены предложения о выделении дополнительно 24,7 млн рублей на 2023 год на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», ― сказал Александр Жуков, первый заместитель председателя Государственной думы, депутат от Новосибирской области.

В итоге всего за этот годна поддержку МСП регион получит 330 миллионов рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что дополнительные средства господдержки для новосибирских аграриев нужно довести максимально оперативно.