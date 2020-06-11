«Экологию-Новосибирск» уличили в навязывании невыгодных условий договора

По результатам рассмотрения 10.06.2020 Управлением Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области (Новосибирское УФАС России) дела, возбужденного в отношении ООО «Экология-Новосибирск» принято решение о признании Общества нарушившим пункт 3 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», сообщили в пресс-службе УФАС по Новосибирской области.

— Нарушение выразилось в том, что занимающим доминирующее положение на рынке оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области ООО «Экология-Новосибирск» осуществлены действия по навязыванию МУП «ЦПАТП» невыгодных условий договора на оказание услуг по обращению с твердыми бытовыми коммунальными отходами в части завышения объема вывозимых ТКО, — говорится в сообщении.

В результате рассмотрения данного дела комиссия Новосибирского УФАС России решила выдать ООО «Экология-Новосибирск» предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства.

Как отметила заместитель руководителя Новосибирского УФАС России Н.П. Камнева, за указанное нарушение антимонопольного законодательства предусмотрена административная ответственность. В ближайшее время материалы дела будут переданы должностному лицу Новосибирского УФАС России для возбуждения административного производства.

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