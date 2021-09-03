Экс-губернатор обжалует частичную компенсацию морального вреда

Бывший глава Новосибирской области Василий Юрченко и его защита в настоящее время готовят материалы для подачи в областной суд для апелляции решения суда Железнодорожного района о частичном удовлетворении имущественного вреда, полученного ранее в ходе следственных действий. Об этом сообщает пресс-служба суда Железнодорожного района, напоминая хронологию событий:

— 23.08.2021 подана апелляционная жалоба на постановление Железнодорожного районного суда г. Новосибирска от 12.08.2021 о частичном удовлетворении заявления о возмещении имущественного вреда;

— 12 августа 2021 года рассмотрено заявление Юрченко В.А. о возмещении вреда в результате уголовного преследования. Суд удовлетворил заявление частично и взыскал в пользу Юрченко В.А. с Министерства финансов РФ в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преследованием, в общей сумме 289,8 тысячи рублей. В удовлетворении остальной части требований Юрченко В.А. отказано.

Напомним, что уголовное дело в отношении экс-губернатора Новосибирской области было возбуждено в 2014 году. Изначально, по версии следствия, имел место факт незаконной передачи земельного участка в Ордынском районе из категории земель обороны в категорию земель сельхозназначения. Однако в феврале 2017 года расследование было прекращено, а дело закрыто. Еще одно дело, возбужденное против Юрченко после его отставки, было также связано с превышением полномочий: по версии следствия, экс-губернатор подозревался в незаконной отмене аукциона по продаже земельного участка и объекта незавершенного строительства на улице Чаплыгина. И, наконец, третье дело, возбужденное по статье «Халатность», еще на начальном этапе защита экс-губернатора обжаловала.

Кроме того, как уже сообщалось ранее, экс-губернатора уже в рамках другого дела намерена привлечь к субсидиарной ответственности компания ООО «УниверсалСтройИнвест» по части банкротства НПО «Сибсельмаш», которое Василий Юрченко возглавлял до 2004 года. К этой же ответственности истец хотел привлечь и других руководителей предприятия. В суде компании отказали из-за ошибок в документах, которые «УниверсалСтройИнвест» должен был исправить до 30 августа.