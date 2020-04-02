Эксперты подсчитали сколько предприятия России потеряют на зарплатах из-за карантина

25 марта 2020 года президент России подписал указ об объявлении в стране нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля с сохранением за работниками заработных плат за счет предприятий. Это решение было мотивировано необходимостью ограничить контакты между людьми для замедления распространения коронавирусной инфекции.

С учетом средних зарплат по отраслям и списочному составу работников по данным на 2019 год, за неделю простоя российские предприятия могут потерять на зарплатах «отдыхающим» 123,6 млрд рублей — в случае, если сотрудники не будут работать удаленно и при этом будут получать свой обычный заработок. В расчет взяты предприятия отраслей, которые, если следовать букве президентского указа, по большей части должны прекратить работу, подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Исходя из общего фонда оплаты труда, наибольший убыток могут получить закрытые на карантин образовательные учреждения (за неделю всем российским учителям, преподавателям, воспитателям, тренерам и инструкторам выплачивали около 40,6 млрд руб.), на втором месте – компании, оказывающие профессиональные консалтинговые услуги (речь идет о консультантах, аналитиках, бухгалтерах, юристах, исследователях, инженерах и прочих высококвалифицированных специалистах; их недельный зарплатный фонд составляет 23,3 млрд руб.), далее следует непродовольственная розничная торговля (исключая торговлю автотранспортными средствами; 10,2 млрд руб.), на четвертом месте производители наземного, водного и воздушного транспорта, кроме автомобилей (сотрудникам таких предприятий за неделю полагается 7,2 млрд руб.), на пятом месте — непродовольственная оптовая торговля (кроме торговли автотранспортными средствами; 6,3 млрд руб.), на шестом — административная деятельность (аренда и лизинг, обслуживание зданий и территорий, охрана, хозяйственное обеспечение предприятий и прочие вспомогательные услуги для бизнеса; общие недельные зарплаты в этой сфере — 5 млрд руб.), далее идут производители электроники (4,5 млрд руб.), производители готовых металлических изделий (4,3 млрд руб.), риелторы (4 млрд руб.), а замыкают десятку рейтинга топ-10 наиболее пострадавшего бизнеса организации в сфере спорта, отдыха и развлечений (3,2 млрд руб.).

В случае если карантин растянется, к примеру, на месяц, убытки от выплаты зарплат неработающему персоналу для закрывшихся предприятий составят уже свыше полутриллиона рублей — 529,8 млрд рублей.

Фото: pixabay.com, автор- thehaha