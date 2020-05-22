ГК «Стрижи» спросит с мэрии Новосибирска за репутацию

— С подачи чиновников мэрии Новосибирска в ряде СМИ появились ложные сведения о том, что Группа компаний «Стрижи» несёт ответственность за некие недоделки при строительстве детского сада №51 на улице Охотской, мешавшие городскому управлению образования получить для учреждения образовательную лицензию. Данные утверждения стали поводом для иска о защите деловой репутации ГК «Стрижи» к Анатолию Локотю и МКУ ИА «Новосибирск». Исковое заявление подано в Арбитражный суд Новосибирской области 20 мая 2020 года (Имеется в распоряжении редакции- Ред.), — сообщили в пресс-службе ГК «Стрижи».

На момент публикации на сайте арбитражного суда иск еще не был размещен.

Официальная претензия также готовится по поводу того, что МКУ распространяет сведения о ГК «Стрижи», называя группу компаний «генеральным подрядчиком» объекта и утверждая, что «мэрия города добилась устранения недоделок». В ГК «Стрижи» заявляют, что эта информация ложная.

— Уточняем, что детский сад №51 построен по инициативе ГК «Стрижи» в интересах жителей микрорайона Стрижи. Группа компаний за свой счёт разработала проект и передала его в дар Новосибирской области. Проект прошёл все необходимые экспертизы. В период строительства важного для микрорайона ГК «Стрижи» осуществляла постоянный общественный контроль за ходом работ с участием активистов Общественного клуба «Стрижи» и ТОС «Мочищенский». Строительство удалось осуществить всего за полгода. Объект сдали в эксплуатацию в декабре 2019 года, — уточняют в пресс-службе компании.

Подрядчиком по строительству детского сада, заключившим соответствующий контракт с ГКУ «Управление капитального строительства» Новосибирской области выступило ООО «Эрбиль», которое не входит в ГК «Стрижи» и не связано с ГК «Стрижи» общими учредителями.

— ООО «Эрбиль» выступало подрядчиком на некоторых объектах ГК «Стрижи», однако это не даёт оснований связывать компании и приписывать им общие обязательства, —подчеркивают в ГК «Стрижи».

Напомним, с декабря 2019 года мэрия Новосибирска в лице управления образования не могла получить образовательную лицензию, чтобы ввести детский сад в эксплуатацию. В начале мая 2020 года мэр Анатолий Локоть через СМИ обвинил ГК «Стрижи» в невыполнении обязательств по детсаду в отведённые сроки, связав это с претензиями противопожарного надзора.

— Учитывая открывшуюся неспособность мэрии оформить получение лицензии собственными силами, а также то, что жители Стрижей с нетерпением ждут ввода нового детсада, руководство ГК «Стрижи» посчитало необходимым вмешаться в ситуацию. Уже 18 мая на руки было получено заключение Главного управления МЧС России по Новосибирской области о соответствии объекта требованиям противопожарной безопасности. В ближайшие дни ожидается получение лицензии и начнётся выдача путёвок в новый детсад. Таким образом, всего за неделю ГК «Стрижи» решила задачу, с которой мэрия не могла справиться более 4 месяцев, — заявили в пресс-службе компании. — ГК «Стрижи» бережно относится к собственной деловой репутации и защищает её от ложных утверждений и домыслов всеми законными способами.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции в ответ на вопрос редакции InfoPro54 сообщил, что не сможет прокомментировать ситуацию с иском ГК «Стрижи», так как пока у него нет официальной информации.

— Наша задача чтобы в Новосибирске появлялось побольше детсадов, чтобы они соответствовали всем требованиям, могли работать, получали лицензирование, чтобы мы были готовы их запустить к 1 сентября. На эту задачу мы и работаем, — заявил глава города.

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Стрижи»