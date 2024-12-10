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Глазачев Яков Михайлович – первый маслодел села Жуланки. Истоки и триумф

  • 10/12/2024, 12:06

НАЗАД
Номинация: «Дореволюционные предприятия, ремесла и промыслы, прославившие моё село»

Прохорова София Владимировна

МБОУ «Жуланская СШ»

Введение

Прохорова София Владимировна«Маслоделие в Сибири началось в 1894 году с выработки 400 пудов, в течение одного десятилетия дошло до 2 миллионов пудов, ценностью почти в 25 миллионов рублей» (П. А. Столыпин)1

«Весь наш экспорт масла на внешнем рынке целиком основан на росте сибирского маслоделия. Сибирское маслоделие даёт золота больше, чем вся сибирская золотопромышленность» (П. А. Столыпин)5

«Ни одна хозяйственная отрасль в Сибири не развивалась такими поразительно крупными шагами, как маслоделие» (В. Самсонов).

Мой путь от дома до школы каждый день проходит мимо сельского маслозавода. Не раз ловила себя на мысли: «Какой путь развития этого завода, как пришла мысль его построить и почему из всего района только у нас в селе Жуланка был МАСЛОЗАВОД?»

Гипотеза моего проекта: предполагаю, что личный энтузиазм и предпринимательские качества Глазачева Якова Михайловича дали толчок развитию маслоделия в нашем районе и строительству в будущем Жуланского маслозавода.

Цель: выяснить, исследовать, кто был родоначальникам маслоделия в Жуланке, и как хозяйственная деятельность предприятия повлияла на развитие региона.

Задачи работы:

  • проанализировать данные Кочковского архива на предмет интересующей меня информации;
  • взять интервью у старожилов села Жуланки (по их воспоминаниям), «старейших» работников Жуланского маслозавода;
  • по возможности, собрать архив фото;
  • оформить работу в соответствии с требованиями.

Говоря об актуальности, вынуждена обозначить ее для меня лично и для общества в целом. Степень новизны моего исследования в том, что тема не изучена даже в малой доле, а значит «добытая» информация может приравняться к нарративным источникам. Тема актуальна в наши дни, так как знание истории Малой Родины в подробностях способствует подъему патриотизма, любви к своему селу, району.

К сожалению, собирать информацию пришлось по крупицам. Архив нашего района выступил путеводителем в поиске источников информации. Алексей Николаевич Челомбитко в своей книге «Волости Барнаульского уезда до 1917 года», дает возможность выяснить, кто впервые в селе, в районе начал заниматься маслоделием. Статья А.А. Карася «Маслоделие в Сибири» дает уникальную возможность с опорой на цифры говорить о вкладе нашего уезда в дело общероссийского успеха. Фабрика Ю. А., «Новониколаевск и новониколаевцы в Первой мировой войне, 1914-1918 гг. Сибирь, сражающаяся Т. 2» помогает получить данные о поставках масла в годы Первой мировой войны. Но эти цифры и данные столь же уникальны, как воспоминания жителей села, причастных к теме моего проекта. Именно эти воспоминания помогли, как мостик, соединить все цифры и факты воедино.

Основная часть. Истоки и триумф.

«Физа, будь порасторопнее, гони корову быстрее», такими словами начала свой рассказ старейшая жительница нашего села Анфиса Селиверстовна Сафронова, родившаяся в селе Жуланка в 1922 году, где и прожила всю свою жизнь.  Баба Физа, как ее зовут в селе, рассказывает, что мама частенько вспоминала про первых маслоделов села, как, в тяжелые годы сдача молока помогала прокормить семью. «Как зовуть, уж, милая, прости, не помню…»[1]

Обращаюсь к источнику: Кочковская волость. Образована 01.01.1904 года выделением из Бурлинской волости Барнаульского уезда селений: Кочковское, Жуланское и Решетовское с местопребыванием волостного правления в селении Кочковском (Журнал ОПТГУ № 29 от 13.01.1904). Численность населения волости на 1911 год составила 19009 человек, на конец 1915 года – 12840 человек. На 1914 год в селе Кочкинском 6 семей занимались производством кирпича, реализуя его на территории своей волости.  01.01.1913 года выделением поселений из Кочковской волости образована Решетовская волость. Ныне территория Кочковской волости — это Кочковский район Новосибирской области.
Поселение/кол-во хозяев, имеющих хотя бы одну с/х машину (сенокосилку, жатку, сноповязалку, конную молотилку) на конец 1905 года:
Жуланское — 21;
Решетовское – 29;
Кочковское – 37;
Сведения о развитии торговли и промышленности в волости в конце XIX – начале XX в.в.:
Поселение/   вид деятельности/   владелец/   год информации:
Жуланка/ маслодельное производство/ Глазачев Яков Михайлович/ 1909
Жуланка/ маслодельное производство/ Чернышев Семен Тихонович/ 1909
Кочки/бакалея и колон.товары/ Суриков Иван Тимофеевич, новониколаевский купец/ 1909
Кочки/ маслодельное производство/ Кочергин Василий Флегонтович/ 1909
Кочки/ маслодельное производство/ Терентьев Степан Иванович/1909
Решеты/ маслодельное производство/ Жданова Мария Ивановна/ 1909
Решеты/ маслодельное производство/ Решетовская артель/ 1909[2]

При следующей встрече баба Физа, услышав имена, вскрикивает: вот, вот! Глазок, точно, так тятя его и величал». 

Глазачев Яков Михайлович, первый маслодел с Жуланки.[3]

Развитие товарного маслоделия в Сибири началось с 1894 года, когда купец Вальков в Курганском округе открыл первые два завода для производства экспортного сливочного масла. В 1896 году в деревне Морево Ялуторовского округа крестьяне организовали первый в Сибири артельный маслоделательный завод. В дальнейшем артельные маслозаводы получили широкое распространение в Сибири[4].

Есть основания предположить, что Яков Михайлович решил реализовать опыт в Кочковском районе, селе Жуланка.

Анфиса Селиверстовна Сафронова вспоминает: «Мама и тятя говорили, что их записали в кулаки, потому что у них было две коровы. Каждое утро и вечер «сносили» бидоны с молоком к Глазку».

Основными поставщиками молока для маслозаводов являлись богатые («кулацкие») хозяйства, имевшие свыше шести коров. Однако маслоделием занимались средние и даже мелкие хозяйства, объединившиеся в артели. На одного участника артели в среднем приходилось от 4 до 6 коров. Артельщики вносили небольшие паи наличными деньгами и дополнительные паи в виде вычета из сумм, следуемых за доставляемое молоко. Члены артели участвовали в деле пропорционально количеству сданного молока; они обязывались не сдавать молоко на сторону. Дела артели велись артельным старостой или советом уполномоченных, то есть выборными от членов предприятия.[5]

Таким старостой и был Яков Михайлович Глазачев. В 1909 году открыл маслодельное производство, став предпринимателем. Приобрел собственное маслобойное оборудование и заключали договоры о прямых поставках, исключая многочисленных перекупщиков и посредников. О количестве прихожан может свидетельствовать таблица (Приложение 1). Яков Михайлович отличался заботливостью к своим молокосдатчикам. Был человеком предприимчивым и быстро набрал обороты в своем деле.[6]

Глазачев Яков Михайлович – первый маслодел села Жуланки. Истоки и триумф

Со строительством знаменитой Транссибирской магистрали, важную роль в процессе российской модернизации стал играть Сибирский регион. На развитие экономики региона особенно повлиял такой вид хозяйственной деятельности, как маслоделие.

А бабушка Физа продолжает: «Тятя с особой доблестью говорил нам, несмышлёным ребятишкам, Глазок масло наше на войну отправлял. Уж дошло или нет, но гордость у нас уже тогда зародилась».

Действительно, в книге Фабрика Ю. А. «Новониколаевск и новониколаевцы в Первой мировой войне, 1914-1918 гг.. Сибирь, сражающаяся Т. 2» стр 56-57 первое место по производству масла занимал Барнаульский уезд.[7]

Эти факты подтверждают предпринимательский талант Якова Михайловича. Кроме того, информация о том, что Яков Михайлович входил в список лиц, имеющих участие в выборах в Государственную Думу по Барнаульскому съезду городских избирателей, составленный Барнаульским Городским Общественным Управлением, свидетельствует об уважении к нему и авторитете.[8]

Вклад в развитие района

В настоящий момент, когда-то гремящее на всю страну производство, признано банкротом, находится в запустении контора и музей завода, все данные утрачены, поэтому информации собрать не удалось. Но есть предположение, что факторами успеха маслозавода, как предприятия, послужило использование практик прошлого, а именно той технологии, которую внедрил Яков Михайлович Глазачев.

Жуланский маслозавод (согласно справке Отдела архивной службы администрации Кочковского района Новосибирской области, приложение 2) образован в 1926 году. В состав Жуланского головного маслозавода входили Кочковский маслопром, Быструхинский сырзавод, Решетовский маслозавод, Черновский маслозавод.

По воспоминаниям работницы маслозавода Поповой Анны Ефимовны можно утверждать, что маслозавод стал известен благодаря производству высококачественных продуктов: сливочное масло, сметаны, мороженого, творога и т.д. Продукция завода экспортировалась на Север, проходя все необходимые стандарты и экспертизы… В те годы на заводе даже производилось бочковое сливочное масло, которое выбивалось в специальных бочках, а затем «выгребалось».

Масштабы продукции маслозавода позволяли выходить на крупные Российские рынки. Рабочие места не  только для села, но и для жителей района — это все Жуланский маслозавод.

Заключение

Подводя итог своему исследованию, хотела бы сделать вывод, что деятельность первого маслодела Глазачева  Якова Михайловича внесла весомый вклад в развитие этой отрасли в селе и строительство маслозавода. Собранная информация может пополнить коллекцию краеведческого музея нашего Кочковского района.

История развития Жуланского маслозавода, цифры и факты, логистика процессов — это то, что мне необходимо изучить и исследовать, так как это тема моего индивидуального итогового проекта.

Список литературы и источников:

  1. Альбом «Жуланский маслозавод» Кочковский краеведческий музей
  2. Волости Барнаульского уезда до 1917 года (Алексей Николаевич Челомбитко) / Проза.ру
  3. 3.https://cyberleninka.ru/article/n/maslodelie-v-sibiri-proshloe-i-sovremennost/viewer
  4. https://vk.com/wall-186285262_808
  5. Фабрика Ю. А., Новониколаевск и новониколаевцы в Первой мировой войне, 1914-1918 гг.. Сибирь сражающаяся Т. 2
  6. [1] https://vk.com/wall-186285262_808
  7. [2] Волости Барнаульского уезда до 1917 года (Алексей Николаевич Челомбитко) / Проза.ру

[3] https://familio.org/catalogs/duma1906/persons/3b5923de-bd1b-4e8f-849b-71f40032bad2

[4] https://cyberleninka.ru/article/n/maslodelie-v-sibiri-proshloe-i-sovremennost/viewer

[5] https://cyberleninka.ru/article/n/maslodelie-v-sibiri-proshloe-i-sovremennost/viewer

[6] Альбом «История Жуланского маслозавода»/записано от руки/

[7]Фабрика Ю. А., Новониколаевск и новониколаевцы в Первой мировой войне, 1914-1918 гг.. Сибирь сражающаяся Т. 2

[8] https://familio.org/catalogs/duma1906/persons/3b5923de-bd1b-4e8f-849b-71f40032bad2

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