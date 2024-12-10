Глазачев Яков Михайлович – первый маслодел села Жуланки. Истоки и триумф

Прохорова София Владимировна

МБОУ «Жуланская СШ»

Введение

«Маслоделие в Сибири началось в 1894 году с выработки 400 пудов, в течение одного десятилетия дошло до 2 миллионов пудов, ценностью почти в 25 миллионов рублей» (П. А. Столыпин) . 1

«Весь наш экспорт масла на внешнем рынке целиком основан на росте сибирского маслоделия. Сибирское маслоделие даёт золота больше, чем вся сибирская золотопромышленность» (П. А. Столыпин). 5

«Ни одна хозяйственная отрасль в Сибири не развивалась такими поразительно крупными шагами, как маслоделие» (В. Самсонов).

Мой путь от дома до школы каждый день проходит мимо сельского маслозавода. Не раз ловила себя на мысли: «Какой путь развития этого завода, как пришла мысль его построить и почему из всего района только у нас в селе Жуланка был МАСЛОЗАВОД?»

Гипотеза моего проекта: предполагаю, что личный энтузиазм и предпринимательские качества Глазачева Якова Михайловича дали толчок развитию маслоделия в нашем районе и строительству в будущем Жуланского маслозавода.

Цель: выяснить, исследовать, кто был родоначальникам маслоделия в Жуланке, и как хозяйственная деятельность предприятия повлияла на развитие региона.

Задачи работы:

проанализировать данные Кочковского архива на предмет интересующей меня информации;

взять интервью у старожилов села Жуланки (по их воспоминаниям), «старейших» работников Жуланского маслозавода;

по возможности, собрать архив фото;

оформить работу в соответствии с требованиями.

Говоря об актуальности, вынуждена обозначить ее для меня лично и для общества в целом. Степень новизны моего исследования в том, что тема не изучена даже в малой доле, а значит «добытая» информация может приравняться к нарративным источникам. Тема актуальна в наши дни, так как знание истории Малой Родины в подробностях способствует подъему патриотизма, любви к своему селу, району.

К сожалению, собирать информацию пришлось по крупицам. Архив нашего района выступил путеводителем в поиске источников информации. Алексей Николаевич Челомбитко в своей книге «Волости Барнаульского уезда до 1917 года», дает возможность выяснить, кто впервые в селе, в районе начал заниматься маслоделием. Статья А.А. Карася «Маслоделие в Сибири» дает уникальную возможность с опорой на цифры говорить о вкладе нашего уезда в дело общероссийского успеха. Фабрика Ю. А., «Новониколаевск и новониколаевцы в Первой мировой войне, 1914-1918 гг. Сибирь, сражающаяся Т. 2» помогает получить данные о поставках масла в годы Первой мировой войны. Но эти цифры и данные столь же уникальны, как воспоминания жителей села, причастных к теме моего проекта. Именно эти воспоминания помогли, как мостик, соединить все цифры и факты воедино.

Основная часть. Истоки и триумф.

«Физа, будь порасторопнее, гони корову быстрее», такими словами начала свой рассказ старейшая жительница нашего села Анфиса Селиверстовна Сафронова, родившаяся в селе Жуланка в 1922 году, где и прожила всю свою жизнь. Баба Физа, как ее зовут в селе, рассказывает, что мама частенько вспоминала про первых маслоделов села, как, в тяжелые годы сдача молока помогала прокормить семью. «Как зовуть, уж, милая, прости, не помню…»[1]

Обращаюсь к источнику: Кочковская волость. Образована 01.01.1904 года выделением из Бурлинской волости Барнаульского уезда селений: Кочковское, Жуланское и Решетовское с местопребыванием волостного правления в селении Кочковском (Журнал ОПТГУ № 29 от 13.01.1904). Численность населения волости на 1911 год составила 19009 человек, на конец 1915 года – 12840 человек. На 1914 год в селе Кочкинском 6 семей занимались производством кирпича, реализуя его на территории своей волости. 01.01.1913 года выделением поселений из Кочковской волости образована Решетовская волость. Ныне территория Кочковской волости — это Кочковский район Новосибирской области.

Поселение/кол-во хозяев, имеющих хотя бы одну с/х машину (сенокосилку, жатку, сноповязалку, конную молотилку) на конец 1905 года:

Жуланское — 21;

Решетовское – 29;

Кочковское – 37;

Сведения о развитии торговли и промышленности в волости в конце XIX – начале XX в.в.:

Поселение/ вид деятельности/ владелец/ год информации:

Жуланка/ маслодельное производство/ Глазачев Яков Михайлович/ 1909

Жуланка/ маслодельное производство/ Чернышев Семен Тихонович/ 1909

Кочки/бакалея и колон.товары/ Суриков Иван Тимофеевич, новониколаевский купец/ 1909

Кочки/ маслодельное производство/ Кочергин Василий Флегонтович/ 1909

Кочки/ маслодельное производство/ Терентьев Степан Иванович/1909

Решеты/ маслодельное производство/ Жданова Мария Ивановна/ 1909

Решеты/ маслодельное производство/ Решетовская артель/ 1909[2]

При следующей встрече баба Физа, услышав имена, вскрикивает: вот, вот! Глазок, точно, так тятя его и величал».

Глазачев Яков Михайлович, первый маслодел с Жуланки.[3]

Развитие товарного маслоделия в Сибири началось с 1894 года, когда купец Вальков в Курганском округе открыл первые два завода для производства экспортного сливочного масла. В 1896 году в деревне Морево Ялуторовского округа крестьяне организовали первый в Сибири артельный маслоделательный завод. В дальнейшем артельные маслозаводы получили широкое распространение в Сибири[4].

Есть основания предположить, что Яков Михайлович решил реализовать опыт в Кочковском районе, селе Жуланка.

Анфиса Селиверстовна Сафронова вспоминает: «Мама и тятя говорили, что их записали в кулаки, потому что у них было две коровы. Каждое утро и вечер «сносили» бидоны с молоком к Глазку».

Основными поставщиками молока для маслозаводов являлись богатые («кулацкие») хозяйства, имевшие свыше шести коров. Однако маслоделием занимались средние и даже мелкие хозяйства, объединившиеся в артели. На одного участника артели в среднем приходилось от 4 до 6 коров. Артельщики вносили небольшие паи наличными деньгами и дополнительные паи в виде вычета из сумм, следуемых за доставляемое молоко. Члены артели участвовали в деле пропорционально количеству сданного молока; они обязывались не сдавать молоко на сторону. Дела артели велись артельным старостой или советом уполномоченных, то есть выборными от членов предприятия.[5]

Таким старостой и был Яков Михайлович Глазачев. В 1909 году открыл маслодельное производство, став предпринимателем. Приобрел собственное маслобойное оборудование и заключали договоры о прямых поставках, исключая многочисленных перекупщиков и посредников. О количестве прихожан может свидетельствовать таблица (Приложение 1). Яков Михайлович отличался заботливостью к своим молокосдатчикам. Был человеком предприимчивым и быстро набрал обороты в своем деле.[6]

Со строительством знаменитой Транссибирской магистрали, важную роль в процессе российской модернизации стал играть Сибирский регион. На развитие экономики региона особенно повлиял такой вид хозяйственной деятельности, как маслоделие.

А бабушка Физа продолжает: «Тятя с особой доблестью говорил нам, несмышлёным ребятишкам, Глазок масло наше на войну отправлял. Уж дошло или нет, но гордость у нас уже тогда зародилась».

Действительно, в книге Фабрика Ю. А. «Новониколаевск и новониколаевцы в Первой мировой войне, 1914-1918 гг.. Сибирь, сражающаяся Т. 2» стр 56-57 первое место по производству масла занимал Барнаульский уезд.[7]

Эти факты подтверждают предпринимательский талант Якова Михайловича. Кроме того, информация о том, что Яков Михайлович входил в список лиц, имеющих участие в выборах в Государственную Думу по Барнаульскому съезду городских избирателей, составленный Барнаульским Городским Общественным Управлением, свидетельствует об уважении к нему и авторитете.[8]

Вклад в развитие района

В настоящий момент, когда-то гремящее на всю страну производство, признано банкротом, находится в запустении контора и музей завода, все данные утрачены, поэтому информации собрать не удалось. Но есть предположение, что факторами успеха маслозавода, как предприятия, послужило использование практик прошлого, а именно той технологии, которую внедрил Яков Михайлович Глазачев.

Жуланский маслозавод (согласно справке Отдела архивной службы администрации Кочковского района Новосибирской области, приложение 2) образован в 1926 году. В состав Жуланского головного маслозавода входили Кочковский маслопром, Быструхинский сырзавод, Решетовский маслозавод, Черновский маслозавод.

По воспоминаниям работницы маслозавода Поповой Анны Ефимовны можно утверждать, что маслозавод стал известен благодаря производству высококачественных продуктов: сливочное масло, сметаны, мороженого, творога и т.д. Продукция завода экспортировалась на Север, проходя все необходимые стандарты и экспертизы… В те годы на заводе даже производилось бочковое сливочное масло, которое выбивалось в специальных бочках, а затем «выгребалось».

Масштабы продукции маслозавода позволяли выходить на крупные Российские рынки. Рабочие места не только для села, но и для жителей района — это все Жуланский маслозавод.

Заключение

Подводя итог своему исследованию, хотела бы сделать вывод, что деятельность первого маслодела Глазачева Якова Михайловича внесла весомый вклад в развитие этой отрасли в селе и строительство маслозавода. Собранная информация может пополнить коллекцию краеведческого музея нашего Кочковского района.

История развития Жуланского маслозавода, цифры и факты, логистика процессов — это то, что мне необходимо изучить и исследовать, так как это тема моего индивидуального итогового проекта.

Список литературы и источников:

[3] https://familio.org/catalogs/duma1906/persons/3b5923de-bd1b-4e8f-849b-71f40032bad2

[4] https://cyberleninka.ru/article/n/maslodelie-v-sibiri-proshloe-i-sovremennost/viewer

[5] https://cyberleninka.ru/article/n/maslodelie-v-sibiri-proshloe-i-sovremennost/viewer

[6] Альбом «История Жуланского маслозавода»/записано от руки/

[7]Фабрика Ю. А., Новониколаевск и новониколаевцы в Первой мировой войне, 1914-1918 гг.. Сибирь сражающаяся Т. 2

[8] https://familio.org/catalogs/duma1906/persons/3b5923de-bd1b-4e8f-849b-71f40032bad2