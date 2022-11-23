Государство и бизнес: партнеры или антагонисты

Блажко Георгий Станиславович

МАОУ «Лицей №6» г. Бердска

Введение

Рассуждая о предпринимательстве и роли предпринимателей в развитии отдельных государств и мирового сообщества, я могу выделить следующие тезисы:

Предпринимательство является двигателем любой современной экономики, поскольку именно предприниматели создают большинство рабочих мест, внедряют новшества, стимулируют рост благосостояния населения внутри государства и закладывают основу гражданского общества и политической свободы.

Предпринимательство – есть одна из форм экономической деятельности. Это инициативная самостоятельная деятельность граждан и их объединений, осуществляемая на свой страх и риск и под свою ответственность, направленная на получение прибыли.

Так кто же такой предприниматель? С юридической точки зрения предприниматель – это физическое лицо, зарегистрированное в установленном порядке и осуществляющее предпринимательскую деятельность. Предприниматель может заниматься любыми видами деятельности, если они не запрещены законом (хозяйственно-производственной, торгово-закупочной, инновационной, консультационной, посреднической).

Стоит отметить, что предпринимательская деятельность может осуществляться как одним человеком, так и коллективом (партнеры), с применением наемного труда или без него, с образованием юридического лица или без него.

А школьник или студент может стать предпринимателем?

Давайте обратимся к законодательству. Не всякий гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью. Необходимым условием для того, чтобы зарабатывать деньги и быть предпринимателем, является дееспособность человека.

Дееспособным человек считается с момента совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста. За несовершеннолетних почти все сделки совершают от их имени только их родители, усыновители и опекуны (ст. 28 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Однако полная дееспособность может наступить и раньше указанного возраста. Гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак (п.2 ст.21 Гражданского кодекса Российской Федерации). Статьей 13 Семейного кодекса Российской Федерации брачный возраст установлен в восемнадцать лет. Однако при наличии уважительных причин разрешается вступать в брак лицам, достигшим шестнадцати лет. Следовательно, шестнадцатилетний подросток, вступивший в брак, становится полностью дееспособным. Но не только брак…. Второй способ признать дееспособность — пройти процедуру эмансипации. При этом с родителей снимается ответственность за ребенка. Эмансипацию можно провести двумя способами:

В суде, если хотя бы один из родителей не возражает против нее,

Через органы опеки, если представители согласны на эмансипацию.

Многие подростки в современном мире разбираются в финансах и законах бизнеса гораздо лучше некоторых взрослых, умеют находить нужную информацию и активно ее используют. Поэтому нечему удивляться, когда 15-летний подросток открывает собственную компанию и становится миллионером. Такие примеры есть.

Если родители разрешают подростку заниматься бизнесом, зарегистрировать ИП можно с 14 лет, самостоятельно подав заявление в налоговую. От родителей в этом случае потребуется письменное согласие, заверенное у нотариуса. Получить его нужно и у матери, и у отца.

Важно знать: в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации отдельные категории дееспособных граждан не имеют права заниматься предпринимательской деятельностью. Так, должностным лицам органов государственной власти и государственного управления запрещается: заниматься самостоятельной предпринимательской деятельностью; иметь в собственности предприятия; самостоятельно или через представителей голосовать посредством принадлежащих им акций, вкладов, паев, долей при принятии решений общим собранием хозяйственного товарищества и общества; занимать должности в органах управления хозяйствующего субъекта. Не имеют права заниматься предпринимательской деятельностью военнослужащие, работники полиции, работники налоговых органов и органов налоговой полиции и некоторые другие категории граждан.

Что же все-таки необходимо для развития предпринимательства, каков механизм предпринимательской деятельности и как обычным гражданам стать успешными предпринимателями управленцами или чиновниками? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Но в одном я уверен точно – всем необходимо знать, какие методы и подходы сотрудничества позволят обеспечить взаимно выгодный экономический рост и прибыль.

В своей работе я продемонстрирую политику государства по отношению к бизнесу, обозначу меры государственной поддержки для предпринимателей, приведу примеры успешного сотрудничества, партнерства и актуальные решения.

История развития предпринимательства в России.

В 882 году было образовано древнерусское государство, в результате объединения Киева с Новгородом весь путь «из варяг в греки» оказался под контролем Русского государства, это дало русским купцам массу преимуществ и создало единую торговую артерию, тем самым обеспечив экономический стимул к образованию единого народа и нации. Основными центрами торговли на Руси были города, такие как: Новгород, Торжок, Киев, Владимир. Именно города были оплотом предпринимательства, где сосредоточивались массы товаров, продаваемых как внутри страны, так и за рубеж. Вокруг городов возникали торговые и промысловые поселения, где совершались сделки, заключались договоры.

В XV—XVII вв. предпринимательские отношения начинают регулироваться специальными нормами: различными грамотами, судебниками. Получает широкое распространение письменный договор. В соответствии с Судебником 1497 г. вводится в действие нотариальная (крепостная) форма сделок.

В период правления Петра I начинается унификация российского законодательства в соответствии с европейским правом. Возникли передовые организационно-правовые формы предпринимательской деятельности (компании, артели, простые товарищества, товарищества на вере). Российские предприниматели совместно с иностранными пайщиками создают акционерные компании. Развитие предпринимательской деятельности контролируется государством через Берг-коллегию, Мануфактур-коллегию и Коммерц-коллегию. Деятельность Коммерц-коллегии, занимавшейся торговлей, регулировалась Регламентом 1719 г. С 1714 по 1720 г. было издано несколько книг сводных хронологических собраний нормативных актов. В 1725 г. с учетом иностранного законодательства был подготовлен проект нового Уложения. Он включал четыре книги: «О процессе, то есть о суде, месте и о лицах, к суду принадлежащих»; «О процессе в криминальных, розыскных и пыточных делах»; «О злодействах, какие штрафы и наказания следуют»; «О цивильных или гражданских делах и о состоянии всякой экономии» (о земле, торговле, опеке, брачном праве, наследовании). Принятый в 1729 г.

Вексельный устав имел большое значение для расчетов предпринимателей. Однако после смерти Петра I усилиями дворянских реакционеров была приостановлена кодификация, и Верховный Тайный совет постановил разобрать законы по старому Соборному Уложению, дополнив их положениями Указа о единонаследии.

Предпринимательская деятельность на Руси столетиями велась в интересах укрепления государства и содержания многочисленной армии. Торговая жизнь играла огромную роль в освоении и объединении русских земель. Большое число людей вовлекалось в экономическую деятельность, становилось заинтересованными в ее результатах.

Широкое развитие предпринимательства в России было связано с исторически сложившимся характером народа — деятельным, расчетливым, целеустремленным. Важное место в развитии предпринимательства Руси занимало купечество. Купцы-профессионалы и купеческий капитал, по видимому, появились в XI в. Это была самая активная во всех отношениях часть населения. К XVI в. в городах сложилась иерархия: гости и гостиная сотня (купцы, торгующие за рубежами государства), суконная сотня, черные сотни (средние, мелкие и розничные торговцы) и слободы. Самые основательные предприниматели объединялись в торгово-промышленные ассоциации. Возникающие между предпринимателями и потребителями противоречия решались в специальном торговом суде. Купцы, входившие в ассоциацию, обладали большими привилегиями, в случае финансовых трудностей им предоставлялись кредит или безвозмездная помощь. Вступить в ассоциацию мог только состоятельный предприниматель. Кроме ассоциаций в русских городах существовали и другие профессиональные объединения предпринимателей. В эпоху Ивана Грозного символ русского предпринимательства воплощали купцы Строгановы, основавшие солеваренное дело. Строгановы вели обширную торговлю с иностранными купцами, построили в России множество заводов, прославились не только предпринимательской деятельностью, но и меценатством. Эта династия предпринимателей существовала 500 лет. Наряду с купцами Строгановыми успешно работали их конкуренты — крупные солепромышленники и торговцы Шорины, Светешниковы, Никитниковы и др. Нередко русские купцы наряду с торговлей какими-либо товарами участвовали в организации их производства. Деятельность русский купцов и предпринимателей в 16 в. охватывала всю территорию страны. Наибольшее распространение на Руси получила ярмарочная торговля. Такое решение многих проблем было исторически обусловлено свободным, инициативным характером развития хозяйства в России, чуждым централизму и административному нажиму. Для русских предпринимателей ярмарка была одной из самых понятных, доступных и привлекательных форм хозяйственного общения, развивавшихся в рамках народных традиций и обычаев, в основе которых лежала жизнь крестьянской Руси.

Русский бизнес со второй половины XIX века по начало XX века

Ещё при императоре Николае I обозначилась проблема в отставании в развитии основных отраслей промышленности в Российской империи, главным тормозом развития новых производственных сил было крепостное право. Большое количество рабочих рук находилось в зависимости от помещиков. Ни для кого ни секрет, что Россия — сильное государство с огромным количеством внешних врагов на всем историческом пути своего развития, не исключая и XIX век. Для обеспечения своей безопасности ей необходимо было содержать немалочисленную армию. Усиление крепостничества, тяжелый финансовый и налоговый гнет населения виделись единственным решением проблемы материального обеспечения армии. По этой причине развитие предпринимательства не имело позитивных тенденций. При императоре Александре II была проведена серия грандиозных реформ, главная из которых это реформа 1861 года, дававшая свободу крепостным. За ней последовали и другие реформы: судебная, земская, «устав гимназий» и «положение о народных училищах».

В 1863-1865х годах правительство приняло законы, которые давали право на «торговлю и другие промыслы лицам всех сословий без различия пола, как русско-подданным, так и иностранцам». Члены купеческих гильдий, городская аристократия и поместные дворяне, крестьяне, колонисты в местах их поселения, евреи в черте оседлости обрели свободу предпринимательства и получили свидетельства на занятие производственной и коммерческой деятельностью. Новое торгово-промышленное законодательство дало колоссальный толчок бурному развитию хозяйственной деятельности в стране. Известный отечественный экономист Л.И. Абалкин писал: «Класс промышленников пополняли все слои общества, бывший крепостной мог стать «несметным богатеем», его вчерашний владелец-помещик-биржевым воротилой, дворянин-офицер, оставив службу, налаживал работу «железоделательного завода», мещанин-горожанин открывал издательство, служащий государственного учреждения, вырастал до директора-распорядителя банка или акционерного общества».

Действительно, к концу XIX века в Петербурге текстильными предприятиями владели 35 купцов, 2 дворянина, 69 мещан, 35 крестьян, а металлообрабатывающими заводами- 45 купцов, 18 дворян, 257 мещан, 192 крестьянина. В целом, в России в дореволюционный период накоплен достаточный опыт в сфере привлечения частных инвестиций в государственный сектор для решения важнейших задач по развитию экономического потенциала государства. Российские правители стремились использовать в таком сотрудничестве не только финансовые ресурсы частных лиц, но и накопленные ими знания и умения. Вместе с тем необходимо отметить, что такие соглашения носили публично-правовой характер, т. к., во-первых, в основе взаимоотношений между государством и частными лицами всегда находился нормативный правовый акт (в большинстве случаев индивидуальный правовой акт), во-вторых, данные правоотношения имели разрешительный характер. Именно разрешительный принцип являлся основой создания фабричных и заводских предприятий, основой сотрудничества государства и частных лиц. Ведь для того чтобы строить дороги, добывать руду и другие полезные ископаемые, создавать и эксплуатировать фабрики, заводы необходимо было получить разрешение, согласие государства на такую деятельность. полноценный опыт государственно-частного партнерства в России по убеждению многих исследователей приходится на 60-е гг. XIX в. После отмены крепостного права до конца XIX в. были два периода громадного подъема в железнодорожном строительстве: с 1865 г. по 1875 г., когда среднегодовой прирост сети железных дорог составил 1,5 тыс. км, а с 1893 по 1897 г. — 2,5 тыс. км. 1860–1870 гг. были бумом в создании частных железных дорог. Из-за отсутствия достаточных средств в казне после Крымской войны правительство поощряло грюндерство — частное учредительство в железнодорожном строительстве. Быстро шли в гору дела у тех, кто занялся производством сахара: и у крупнейших землевладельцев, представителей знатных родов-Барятинских, Юсуповых, Бобринских, Потоцких, Шуваловых, и у недавних купцов-новоиспеченных дворян, таких, как известные сахарозаводчики Терещенко и Харитоненко. Сильно изменился и самый промышленный и самый старый промышленный класс-купечество, постепенно превращаясь в торгово-промышленную буржуазию.

Ярко и образно описал традиционный для московского купечества путь наверх великий Федор Шаляпин: «Российский мужичок, вырвавшись из деревни смолоду, начинает сколачивать свое благополучие будущего купца или промышленника в самой Москве. Он торгует сбитнем на Хитровом рынке, продает пирожки, на лотках, льет конопляное масло на гречишники, весело выкрикивает свой товаришко и косым глазком хитро наблюдает за стежками жизни, как и что зашито и что к чему пришито. Неказиста жиснь для него. Он сам зачастую ночует с бродягами на том же Хитровом рынке или на Пресне, он ест требуху в дешевом трактире, вприкусочку пьет чаек с черным хлебом. Мерзнет, холодает, но всегда весел, не ропщет и надеется на будущее. Его не смущает, каким товаром ему приходится торговать, торгуя разным. Сегодня иконами, завтра чулками, послезавтра янтарем, а то и книжечками. Таким образом он делается экономистом. А там, гляди, у него уже и лавочка или заводик. А потом, поди, он уже 1й гильдии купец. Подождите-его старший сынок первый покупает Гогенов, Пикассо, первый везет в Москву Матисса. А мы, просвещенные, смотрим со скверно разинутыми ртами на всех не понятых еще Матиссов, Манэ и Ренуаров и гнусаво-критически говорим: — Самодур. А самодуры, тем временем потихонечку накопили чудесные сокровища искусства, создали галереи, музеи, первоклассные театры, настроили больниц и приютов на всю Москву»[1]. И действительно, реформа 1861 года не только освободила крепостных, но начала и формирование рынка труда, потребительского рынка, развитие капиталистических отношений в сельском хозяйстве, самые активные люди из крестьянской среды начали собственную предпринимательскую деятельность. Не смотря на всё это, были сохранены полуфеодальные порядки: земля осталась в собственности бывших помещиков, крестьяне были вынуждены арендовать у них землю, а так же вместе с тем и выплачивать выкупные платежи. Как следствие — сохранение крестьянской общины и торможение развития. Появилась и новая проблема, перенасыщенность рынка предложения рабочей силы.

В дальнейшем развиваться капитализм в России продолжил развиваться уже при императоре Александре III. Император ставил задачи сделать Россию крупнейшей мировой державой. Достигнуть этой цели без развития экономики невозможно!

Поэтому предпринималось множество шагов, но экономическая политика Александра III, как и в целом, социально-экономическая политика России конца XIX начала XX веков, больших успехов не имела, причиной тому стали попытки сохранить старый порядок вещей в империи. Были приняты меры по поддержке дворянского сословия. В 1885 году создан Дворянский банк, задачей которого стало субсидирование помещиков. Но не смотря на это развитие не останавливалось, одна из характерных примет пореформенной России: развитие коммерческих структур. К началу 1881 г. в России насчитывалось 33 акционерных коммерческих банка. Начали создаваться акционерные страховые общества, биржи. Промышленность в России была развита неравномерно как по районам сосредоточения, так и по отраслям, и характеризовалась высокой степенью концентрации промышленного производства. В конце 70-х гг. в России было около 4,5 % крупных предприятий, дававших 55 % всей промышленной продукции. Число крупных предприятий росло. Привлекательным для иностранного капитала были дешевые рабочие руки, богатые сырьевые ресурсы, высокие прибыли. Иностранные капиталовложения производились в основном в горную, металлургическую промышленность, машиностроение, их воздействие на хозяйство страны нельзя охарактеризовать однозначно. С одной стороны, они действительно ускорили капиталистическое развитие России. Но ценой этого были разные экономические уступки: благоприятные пошлинные тарифы, условия производства и сбыта.

Первое начинание Александра III в плане экономических преобразований в стране, это приглашение ученых-экономистов. Наиболее авторитетные их них: Витте, Бунге и Вышнеградский. Политика Бунге и Вышнеградского базировалась на массовом привлечении иностранного капитала. Современные экономисты будут рассказывать, что это прекрасно, но представьте: у вас завод, вам прислали для него оборудование, вы за это оборудование платите ренту, но в любой момент его у вас могут забрать. Поэтому засилье иностранного капитала — это зло для любой страны. Однако, иностранному капиталу не удалось приспособить к своим интересам российскую экономику: страна не стала ни колонией, ни полуколонией.

Примером успешного сотрудничества между государством и частным бизнесом может служить строительство транссибирской магистрали. Необходимость привлечения частного капитала в сферу железнодорожного строительства обусловила изменение отношения к предпринимательству. Правительство стало активно поддерживать отечественных предпринимателей для постройки железных дорог. Акционеры получили право не только прокладывать, но и эксплуатировать сооружаемые ими линии, что привело к настоящей «рельсовой горячке». Первый слой железнодорожных предпринимателей составили, имевшие средства российские «миллионщики». Среди которых были владелец ряда промышленных предприятий П. И. Губонин, откупщики В. А. Кокорев (участник строительства Волго-Донской железной дороги (1858), Московско-Курской железной дороги (1871), Уральской железной дороги (1874) и И. Ф. Мамонтов (один из учредителей Общества железной дороги от Москвы до Ярославля.), купец И. Ф. Морозов и другие. Быстрое строительство в 1860—1870-х годах железных дорог акционерными обществами осуществлялось в значительной степени на основе государственной финансовой поддержки. Акционерные общества получали концессию (разрешение) на строительство железной дороги, зачастую в качестве основного аргумента используя обязательство привлечения зарубежных инвестиций.

Финансовая политика же была направлена на проведение достаточно жесткой таможенной политики и введение протекционистских мер. В 1881 г. была введена надбавка в 10% на весь таможенный тариф. Затем 16 июня 1884 г. последовало повышение пошлины на чугун, вальцевое железо, сталь, машины. Также в этом же году была установлена общая пошлина на уголь с дифференцированным обложением угля, ввозимого через черноморские порты и западную границу. В результате поступления от таможенных пошлин увеличились с 105,0 мл и руб. в 1880 г. до 224,0 млн руб. в 1898 г., что составляло около 14,5% всей суммы государственных доходов. Это говорило об уровне развития капитализма и жизнеспособности отечественного предпринимательства. В пореформенный период так же усиливается развитие капитализма в сельском хозяйстве, но темпы развития оного сдерживались многочисленными феодальными пережитками.

В конце 19 века основные изменения в экономике затронули сельское хозяйство и промышленность. В России сформировались два основных типа российских капиталистов. Первый — монополисты, имеющие в основе семейную фирму. Впоследствии она превращалась в акционерное общество с узким кругом владельцев крупных паев. Это потомственные предприниматели (Прохоровы, Морозовы). Другой тип российского крупного капитала представлял довольно узкий слой финансовой олигархии.

Этот слой формировался из числа высших служащих банковских и промышленных монополий. Существовала еще одна многочисленная группа капиталистов, преимущественно провинциальных, которая действовала, в основном, в сфере торговли.

Россия в период правления Александра III продолжает оставаться аграрной страной. Численность ее населения достигает 126 млн. человек, из которых 103 млн. проживает в европейской части страны, это создавало огромные проблемы, такие как: малоземелье, огромный профицит рабочих рук, перенаселение, как следствие маленькая заработная плата у батраков и рабочих. Сохранилась и крестьянская община, что сильно мешала развитию капиталистических отношений, несмотря на все технические и научные открытия, высокие темпы роста экономики и частного предпринимательства, в огромных масштабах страны, жизнь большинства людей не изменилась. Царила всеобщая неграмотность, а отсутствие элементарных, общих знаний у населения является наибольшим тормозом любого развития, любой промышленности.

Когда император Николай II взошёл на престол, многие из высших чиновников рассчитывали на то, что новый император отменит контрреформы своего отца, так ка они не только замедляли или вообще мешали развитию страны в экономическом и социальном отношениях. В начале правления нового императора Витте С.Ю. провел денежную реформу.

Длительная подготовка к реформе была вызвана борьбой между помещиками и капиталистами. Помещики, являясь основными должниками по сельскохозяйственному кредиту, не были заинтересованы в укреплении рубля. Как известно при ревальвации валюты выигрывают кредиторы и проигрывают должники. Нарождающаяся русская буржуазия нуждалась в стабильной, устойчивой валюте и дешевом капиталистическом кредите.

Денежная реформа 1895-1897 гг. сыграла огромную роль в экономическом росте России, ускорила развитие национального кредита и производственных сил. В частности, способствовала развитию торговли и промышленности. В своих воспоминаниях С.Ю. Витте высоко оценил ее результаты и технику осуществления. «Одной из самых крупнейших реформ, — писал он, — которую мне пришлось сделать, была денежная реформа, окончательно упрочившая кредит России и поставившая Россию в финансовом отношении наряду с другими великими европейскими державами». Российский рубль присоединился к мировому сообществу валют, объединенных принципами золотомонетного стандарта. Россия от разменного серебряного рубля перешла к разменному золотому рублю через неразменный кредитный билет.

В 1891 году вводились протекционистский таможенный тариф, ввоз иностранной продукции облагался 33 процентной пошлиной. В 1895 году была введена государственная монополия на продажу спирта, вина и водочных изделий. В 1899 году были убраны последние препятствия для иностранных инвестиций. Эти реформы, несомненно, смогли стабилизировать рубль, пополнить казну и дать мощный импульс монополизации российской экономики, так кризис начала века, разорив массу слабых предприятий, ускорил процесс концентрации промышленных предприятий. Бурными темпами шел процесс акционирования. В результате на смену временным предпринимательским объединениям 80-90-х годов пришли мощные монополии — в основном картели и синдикаты, объединявшие предприятия для совместного сбыта продукции (Продамед, Продуголь, Продвагон, Продпаровоз и др.). Одновременно шло укрепление банков, образовывались банковские группы (Русско-Азиатского, Петербургского международного, Азовско-Донского банков). Укреплялись их связи с промышленностью, в результате чего возникали новые монополистические объединения типа трестов и концернов. Но они не решали главных проблем страны: малоземелье крестьян, перенаселение страны, остатки феодальных пережитков, почти поголовная неграматность населения. На начало 20 века Россия была уникальной страной, но противоречия накапливались и вскоре вылились в революцию 1905 года.

Потушить пламя революции смог только губернатор самарской губернии, Пётр Аркадьевич Столыпин, позже назначенный министром внутренних дел. Он начал серию реформ направленных на ликвидацию основных проблем и тормозов развития русской экономики. По программе Петра Аркадьевича Столыпина крестьянам разрешалось выходить из состава общины и создавать свои личные обособленные хозяйства, продавать или закладывать свои земельные наделы, а также передавать их по наследству. Здесь важно запомнить такие термины, как отруб – земля на территории общины, хутор – земля за пределами общины, так же проводилась и переселенческая политика, переселенцы освобождались от налогов на пять лет, получали пособие на 200 рублей, мужчины освобождались от воинской обязанности. Была проведена и реформа образования, социальная реформа, что подразумевала под собой начало оформления отношений работник-работодатель.

Столыпин был сторонником укрепления царской власти. Он был один из основных деятелей по установлению «Третьеиюньской монархии» в 1907 году. В этот период правления Николая II усилилась русификация западных территорий, таких как Польша и Финляндия. В рамках этой политики Столыпин провел земскую реформу, согласно которой в органы местного самоуправления выбирались таким образом, чтобы представителей национальных меньшинств было меньшинство. В 1908 году в Государственной думе были приняты законы о предоставлении работникам врачебной помощи в случае травмы или болезни, а также установлены выплаты утратившему трудоспособность кормильцу семьи. Влияние революции 1905 года на обстановку в стране вынудило Столыпина ввести военно-полевые суды, а помимо этого началась разработка единого правового пространства Российской империи. Планировалось определить права человека и зоны ответственности чиновников. Это было своеобразным началом масштабной реформы управления страной. На этом этапе в России, как было сказано выше, уже сформировались монополии, и на рынок было уже трудно выйти.

Реформы Столыпина не были доведены до конца, а некоторые из них не дали должного эффекта, так половина крестьян переселенцев вернулась назад, а помимо проблем в отношениях между пролетариатом и буржуазией появилась и новая проблема отношений общинников и кулаков. После начала Первой Мировой войны, а позже и февральской буржуазной и октябрьской социалистической революций экономика России была сильно подорвана, дальнейшая гражданская война и вовсе разорила оставшиеся хозяйство и мощности, всё это пришлось восстанавливать уже новой, перекованной в горниле революции и гражданской войны, советской России, но это уже совсем другая история.

Подводя итоги, я могу сказать, что русский капитализм довольно уникальное явление в истории, так как развивался в условиях самодержавия и начал своё развитие на много позже чем в Европе, с большим количеством феодальных пережитков и тормозов. Благодаря государственно-частным концессиям, выгодным для ведения бизнеса условиям, а так же покровительству государства капитализм быстро развился в России, в империи появилось множество новых отраслей промышленности, развитая железнодорожная сеть, а меценаты из буржуазии помогали обустраивать города, строили школы, училища, театры, картинные галереи и т.п. Однако, в стране была масса не решённых проблем и социальных противоречий, которые никто решать из правящей элиты не собирался, многие отрасли промышленности находились либо в зачаточном состоянии, либо отсутствовали вовсе!

Население было бедным и обделённым землёй, если бы не реформы Петра Аркадьевича Столыпина революция бы завершилась победой. Капитализм вывел Россию из феодальной страны в страну аграрную, но дальше развиваться не позволил, капиталистический запас развития был исчерпан.