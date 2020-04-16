«Инвитро» вводит поддерживающие меры для франчайзинговых партнеров

В связи с усложнением экономической ситуации в стране и усилением карантинных мер группа компаний «Инвитро», располагающая самой крупной франчайзинговой сетью медицинских офисов в стране, разработала комплекс мер по поддержке своих многочисленных франчайзинговых партнеров, сообщили в пресс-службе медицинской компании.

— Всем партнерам на период 2 квартала 2020 года предоставляется дополнительное агентское вознаграждение в размере +5% к сумме, указанной в агентском договоре. Кроме того, размер роялти для всех партнеров сети был снижен до символических 100 рублей в месяц, — уточнили в пресс-службе «Инвитро».

Отмечается, что данные поддерживающие меры будут действовать на протяжении всего второго квартала 2020 года. Новые условия вступили в силу с 1 апреля. Они призваны поддержать бизнес партнеров группы компаний в непростой период и дать им возможность сфокусироваться на операционной деятельности и предоставлении качественных услуг в сфере лабораторной диагностики.

На сегодняшний день сеть группы компаний насчитывает более 1 440 медицинских офисов, более 45% из которых работают по системе франчайзинга. Модель работы франчайзинга «Инвитро» предполагает не только предоставление права пользоваться собственным брендом, но также активный контроль качества предоставляемых услуг на этапе коммуникации с клиентом в медицинском офисе, взятия биоматериала и его передачи в центральную лабораторию. Также франчайзер оказывает полную маркетинговую поддержку инвестора, начиная с момента открытия нового офиса.

В компании рассказали, что за 2019 год группа компаний продемонстрировала существенный рост, открыв на территории России и ближайшего зарубежья более 240 новых медицинских офисов, из которых более 100 – это франчайзинговые точки. Основными точками роста стали Москва, Уральский и Северо-Западный федеральные округа. Работа с франчайзи осуществляется точно так же, как и с собственными офисами, обеспечивается маркетинговая и организационная поддержка, проводится дополнительное обучение персонала медицинского офиса. За первый квартал 2020 года было открыто более 50 новых медицинских офисов, из которых около 50% составили франчайзинговые точки.

— Решение поддержать франчайзинговых партнеров является для нас в текущей ситуации вполне продуманным и совершенно естественным шагом. Мы все находимся сегодня в крайне непростой ситуации. И помощь нашим ближайшим партнерам, франчайзи, людям, с которыми мы уже долгие годы вместе строим совместный бизнес в сфере лабораторной диагностики, сейчас более чем уместна. Уверен, что только действуя сообща и поддерживая друг друга, мы сможем достойно выйти из текущего глобального кризиса, —отметил директор по франчайзингу «Инвитро» Андрей Кондратюкин.

Фото предоставлено пресс-службой компании