История и успех купеческой династии Сорокиных

Таженова Дильнара Айтуаровна

МБОУ гимназия №1 имени Героя Советского Союза В.Н. Тимонова, Карасукский район

Введение

Зарождение предпринимательства в России началось с давних пор. Мелкие торговцы и купцы считаются первыми предпринимателями в России. В рыночной экономике предпринимательская деятельность выступает в качестве основного направления, на котором строится экономика любой страны. Она не только служит двигателем экономического роста, но и создает рабочие места, наполняет бюджет налогами и становится источником инноваций.

Актуальность

Я живу в Новосибирской области, и меня заинтересовал вопрос предпринимательства в моем регионе. Как известно, Новосибирск — довольно молодой город. Его развитие пришлось на конец 19 века и проходило довольно стремительно. Становление города, развитие его экономики и торговли произошло благодаря предпринимателям того времени, которые не только зарабатывали себе на жизнь, но и стремились улучшить развивающийся населенный пункт.

Наибольший интерес у меня вызвала история династии купцов Сорокиных. На моей малой родине в Карасукском районе есть село Сорочиха, в котором находилась центральная усадьба купца Фёдора Сорокина.

Цель исследования: изучение опыта дореволюционного предпринимательства в Сибири на территории Карасукского района на примере деятельности династии купцов Сорокиных, оставивших след в истории предпринимательства и культурного наследия нашего района.

Объектом моего исследования стало дореволюционное предпринимательство Карасукского района.

Предметом моего исследования стала жизнь и предпринимательская деятельность семейства одного из самых успешных предпринимателей Западной Сибири.

Проблема исследования: недостаточность материала и низкая осведомленность о предпринимателях дореволюционной эпохи в развитии бизнеса нашего времени.

Задачи исследования:

Изучить особенности предпринимательской деятельности династии Сорокиных. Выявить факторы, которые способствовали успеху предпринимательской карьеры купцов Сорокиных.

Методами исследования являются сбор материалов из различных источников: материалы из архива Карасукского краеведческого музея, воспоминания старожилов, ресурсы интернета, а также анализ полученной информации.

История предпринимательства династии Сорокиных.

Город Карасук находится на юго-западе Новосибирской области, в Кулундинской степи. Деревенька Сорочиха расположена совсем недалеко от районного центра Карасук. Всего 17 километров — и вы можете оказаться на месте, где больше века тому назад находилась усадьба купца Сорокина. Имение стояло на насыпном острове. В центре острова, был насыпан высокий курган. Когда Сорокина о нём спрашивали, тот часто отшучивался, что курган – это основа его богатства. Что в нём было, остаётся загадкой и по сей день. Но, действительно, что же повлияло на успех династии, и насколько возможно использование практик прошлого в современных условиях?

Начнем с самых истоков. Купеческую династию основал выходец из крестьян Чимеевской волости (район г. Курган) Михаил Меркулович Сорокин. Родом он из павлодарских купцов Сорокиных. Они были зажиточными скотопромышленниками. Михаил Меркулович стал богатейшим купцом Западной Сибири, провернув несколько рискованных сделок. Например, привёз в казахскую степь большую партию зеркал, которые там были в огромной цене из-за сложности доставки, и обменял на скот. Также, он активно скупал местные земли.

Павлодарский купец первой гильдии (в некоторых источника Омский купец второй гильдии) Сорокин Фёдор с чернорецким купцом Насоновым в 1860-х годах скупали скот на степных ярмарках в районе Семипалатинска, а по весне перегоняли гурты в Томск. Прогон шёл вдоль реки Карасук, через деревню Верхне-Чиковскую, «плавили» у Кривощёково, и далее, через Ояшское. Также переправы Кривощёково и Мало-Кривощёково были популярны у транзитных гуртовщиков, гнавших скот на Кузбасс, прииски Салаира и дальше, в Восточную Сибирь. Сведения о его хозяйственной деятельности от 1861 года, составил Варлаков – чиновник Главного управления Западной Сибири для документа «Записки о современном состоянии раскола в Тобольской губернии»: «В Юдинской волости на границе Тобольской и Томской губерний, на реке Карасуке у него есть заимка, в которой две водяные мукомольные мельницы, скотобойня и кожевенный завод. Он там производит торговлю.»

Мы продолжаем наше исследование и нам удается установить, что у Михаила Сорокина было три дочери и шесть сыновей, но нам известно лишь о двух – о Сорокине Антоне Михайловиче, служившим в Управлении железной дороги, и о Сорокине Фёдоре Михайловиче – павлодарском купце 1-й гильдии, имевшим богатое, завидное хозяйство.

Для Федора Михайловича Сорокина, как и для его отца главной отраслью хозяйства было скотоводство. Вначале он главным образом занимался коневодством, затем, в связи с начинающимся заселением Кулунды, сократил его и стал заниматься разведением других видов животных. Ежегодно он отправлял в Оренбург 2800 голов крупного рогатого скота, в Енисейскую тайгу на золотые прииски – 1500 голов, большое количество верховых лошадей – аргамаков поставлял царской армии. Федор Сорокин владел кожевенным заводом, где выделывалось по 5 тысяч кож в год. Имел две лавки с мануфактурными товарами в Павлодаре. Специфика бизнеса также играла важную роль. Фёдор Сорокин не ограничивался такими отраслями хозяйства, как скотоводство, купля и продажа хлеба и т.д. Он извлекал выгоду из добычи и продажи озёрной белой глины из небольшого солёного озера в пяти километрах южнее Карасука и привлекал покупателей, многие из которых нуждались в глине для побелки своих изб или для лечения. Ф. Сорокин даже брал деньги с тех, кто купался в этом озере или брал глину для изготовления лечебной грязи (Сорокин сам хотел построить на озере грязелечебницу).

В «Записках Западно-Сибирского отдела Императорского географического общества», изданных в 1890 году Н. М. Ядринцевым его хозяйство характеризуется так: «На этой речке Карасук… существует самое богатое в Западной Сибири хозяйство крестьянина Сорокина, имеющего 80 000 голов скота, обширные владения и скопившиеся капиталы больше миллиона…»

Дело деда Михаила Меркуловича и отца Федора Михайловича Сорокиных продолжили Арефий Федорович, Логин Федорович и Андрей Федорович.

Арефий и Андрей, в сравнении с братом Логином, вели скромную торговлю.

Андрей Фёдорович Сорокин в «Сибирском торгово-промышленном календаре» на 1898 год указан барнаульским купцом, торговавшим на собственной заимке, около д. Озёрно-Титовой; в 1898-1904 годах он торговал солью с оз. Карасукского и Биш-Тузовского.

О деятельности Арефия Сорокина известно из «Сибирского торгово-промышленного календаря»: «1898 год: г. Павлодар купец 2-й гильдии – мануфактурная торговля; 1906, 1907, 1908 год: Павлодарский уезд ст. Баян-Аульская бакалейные и мануфактурные товары; 1908 год: г. Павлодар бакалейные и колониальные товары, галантерейные товары». В 1890 году на страницах Киргизской степной газеты Машхур Жусуп Копеев писал о нём: «Появление в Баянауле А. Ф. Сорокина благоприятно оказалось на окружающих, которые, по-видимому, стали стремиться к улучшению своего быта… Между прочим, у А. Ф. Сорокина можно позаимствовать ремёсла и разного мастерства, например, часовые, столярные и также фотографию».

Логин Фёдорович Сорокин в «Сибирском торгово-промышленном календаре» заявлен в Семипалатинской области по следующим товарным группам: 1898 год: г. Павлодар купец 2-й гильдии – торговля скотом и кожевенный завод; г. Зайсан Семипалатинская область – мануфактурная и кожевенная торговля, 1906 год: кожа завод, торговля лошадьми, масло, рыболовство, торговля скотом. 1907 год: кожа завод, торговля лошадьми, рыболовство, торговля скотом. 1908 год: масло коровье, торговля скотом, кожа завод, торговля лошадьми. Сбыт продукт этого хозяйства (шерсть, масло, сало, убойный скот и кожа) производился главным образом в г. Омск.) По словам Логина Сорокина, весь годовой расход на голову лошади и рогатого скота определяется в 10 рублей, а на овцу в 2 рубля. Годовой же чистый доход от всего хозяйства им определяется в 10 000 рублей.

В работе «Земли для коневодства и скотоводства в Азиатской России. Семипалатинская область» также содержатся сведения о русском предпринимателе. В ней сказано: «В голодные 1891–1892 гг. [Логин Сорокин] сбыл массу лошадей в голодающие губернии, и тем самым заручился особым вниманием Главного управления коннозаводства, которое, видя в нем коннозаводчика-практика, выслало в его распоряжение несколько десятков заводских жеребцов для приплода. Сорокин как любитель-рыбопромышленник имеет немалый доход от рыболовства. Используя близлежащий лес, тальника дуба, он открыл кожевенный дубильный завод, на котором выделывалось 5 000 кож. Кроме того, Сорокин имел в Павлодаре «2 лавки с мануфактурными товарами, много долгов за разными лицами: за одним оренбургским торговцем 1 500 рублей, состояние и имущество этого крестьянина, занимавшегося покупкою и продажею хлеба и скота, равнялось более миллиона рублей».

Александра Аркадьевна, жена Андрея Фёдоровича Сорокина, сыграла важную роль в сохранении и развитии хозяйственной деятельности семьи. В её прошении к Томскому губернскому управлению от ноября 1912 года содержалась просьба о разрешении на открытие паровой мельницы, уже подготовленной её покойным мужем. Эта инициатива показывает не только преемственность традиций в предпринимательстве, но и готовность женщин принимать активное участие в общественной и экономической жизни.

Анализируя хозяйственную деятельность купеческой династии Сорокиных, можно утверждать, что семейство оказало значительное влияние на развитие Карасукского района, и их вклад многогранен, начиная от ведения сельского хозяйства и заканчивая культурным наследием.

Как было упомянуто ранее, центральная усадьба Фёдора Сорокина находилась на территории нашего Карасукского района. Воспоминания старожилов подтверждают, что старший сын Сорокиных Фёдор активно развивал усадьбу и имение. Эта территория не только сохранила память о роде Сорокиных, но и стала связующим звеном между историей региона и его современным развитием. На базе скотоводческого хозяйства Сорокина образовался племенной совхоз. Условия, созданные благодаря имению, способствовали развитию сельскохозяйственной деятельности в округе, что имело положительное влияние на экономику региона. Механизация и новые технологии, внедряемые в сельское хозяйство, закладывали основу для дальнейшего роста и повышения производительности, что в итоге сказалось на благосостоянии местных жителей.

Воспоминания старожилов показывают нам, что семья Сорокиных не только заботилась о материальном благосостоянии, но и активно поддерживала культурные инициативы, увлекая молодое поколение в творческую жизнь, а их наследие продолжило оказывать влияние на развитие региона, позволяя новому поколению также стремиться к образованию и социальной активности.

Не менее важным является и культурный след семейства в истории Карасука. В 2010 году на территории, где когда-то находилась усадьба, был найден фрагмент чугунной плиты, который стал отправной точкой для исследовательской темы о купеческой династии Сорокиных. Таким образом, этот артефакт, переданный в Карасукский краеведческий музей, способствует развитию местной культуры и идентичности.

Заключение. Дело семьи в продолжении потомков

Одно можно сказать, что в истории Карасука семейство Сорокиных оставило заметный след.

В заключение, исследование купеческой династии Сорокиных позволяет глубже понять не только их предпринимательский путь, но и более широкие процессы, происходившие в экономической и социальной жизни региона. Династия, зародившаяся в сложный исторический период, успешно адаптировалась к изменениям и достигла больших успехов в бизнесе. Также, анализ хозяйственной деятельности Сорокиных может служить важным уроком для современных предпринимателей.

Подводя итоги, можно утверждать, что ее опыт демонстрирует успешное предпринимательство – это не только о прибыли, но и о вкладе в общество, ответственности и стабильности, что становится особенно актуальным в условиях современных вызовов и изменений.

Список литературы