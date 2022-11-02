«История развития благотворительной и общественной деятельности дореволюционных предпринимателей в Новониколаевске»

Батова Мария Александровна

МИНОБРНАУКИ РОССИИ, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» (ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)

Оглавление

Введение…………………………………………………………………………………………….. 3

История благотворительности в дореволюционной России…………………. 4 История развития благотворительности в дореволюционной Сибири.. 4 История развития благотворительности в Новониколаевске…………… 5

Предприниматели – благотворители Новониколаевска и их общественная деятельность………………………………………………………………………………………. 6 Причины и характер благотворительной и общественной деятельности 7 Вклад в развитие Новониколаевска…………………………………………………. 8 Меры по сохранению памяти о выдающихся предпринимателях Новониколаевска………………………………………………………………………………… 8 Меры по привлечению современных предпринимателей к участию в благотворительной и общественной деятельности города Новосибирска. 10



Заключение………………………………………………………………………………………. 13

Список литературы 14

ВВЕДЕНИЕ

В данном эссе рассматривается проблема истории благотворительной и общественной деятельности дореволюционных предпринимателей Новосибирска, а именно то, что больше половины населения города не знают о деятелях и их вкладе в развитие столицы Сибири. Поэтому целью данной работы является рассказ о наиболее известных предпринимателях Новониколаевска, их деятельности и влиянии на дореволюционную Сибирь.

Задачи, которые необходимо выполнить для достижения цели эссе:

Изучить историю предпринимательства в России и в Новониколаевске.

Рассмотреть наиболее влиятельных предпринимателей и их деятельность.

Проанализировать причины и характер благотворительной и общественной деятельности.

Проанализировать вклад в развитие Новониколаевска.

Предложить меры по сохранению памяти о выдающихся предпринимателях Новониколаевска.

Предложить меры по привлечению современных предпринимателей к участию в благотворительной и общественной деятельности города Новосибирска.

Актуальность работы обосновывается большим количеством современных предпринимателей в Новосибирске, а также интересом молодежи к данной деятельности и необходимостью развития благотворительности и общественной деятельности в нашем городе.

В рамках эссе мы затронем тему предпринимательство до революции как в целом, так и на примерах деятельности династий и личностей Новониколаевска на основе информации, взятой из открытых источников в Интернете и научных статей.

История благотворительности в дореволюционной России

Благотворительность в нашей стране появилась еще во времена Древней Руси, и остается актуальной в современности. Истоки этой деятельности связаны с христианством и нравственностью народа, который был замотивирован не сколько помощью, сколько собственным духовным развитием. Не зря в старину говорили: «В рай входят святой милостыней».

Однако благотворительность на таком уровне совсем не похожа на ту, что существует сейчас. Первые глобальные изменения этого явления начались при правлении Петра I, который в свою очередь издал указ об устройстве госпиталей (под которыми понимались приюты). Дело Петра продолжила Екатерина II, по указу которой с 1775 года создавались так называемые Приказы общественного призрения. Их суть состояла в обустройстве школ, домов для сирот, больниц, психиатрических домов. Иными словами, государство пыталось охватить всех нуждающихся в защите.

Со второй половины 19 века, в нашей стране благотворительность начала охватывать духовную сферу жизни общества: науку, культуру, что осталось и в наше время.

История развития благотворительности в дореволюционной Сибири

Обратимся к истории развития благотворительности в дореволюционной Сибири. Из-за особенностей развития самого региона, здесь весь процесс происходил немного иначе. Здесь господствовала частная форма благотворительности, которая по большей части охватывала область образования. Однако не забывали и о повышении уровня культуры населения. Так, М.Д. Бутин и братья Сибиряковы пожертвовали более 200 000 рублей на строительство и благоустройство ныне известного Томского университета.

Стоит отметить, что Александр Михайлович Сибиряков внес огромный вклад в развитие Сибири и по праву считается одним из крупнейших благотворителей того времени. Примерная сумма, которую он пожертвовал в целях освоения региона, составляет свыше 1 500 000 рублей, без учета мелких пожертвований. Наиболее крупными проектами стали: Томский государственный университет, типография газеты «Сибирь», устройство народных школ, Казанская церковь и другие. Александр активно занимался и географическими исследованиями Сибири, например, он серьезно увлекался Северным морским путем из Европы в Сибирь.

История развития благотворительности в Новониколаевске

Прежде чем говорить о развитии благотворительности, стоит немного затронуть тему самого города, чтобы выявить причины появления этого явления в данной местности.

Новониколаевск (ныне Новосибирск, а изначально Александровский) был основан в 1893 году в качестве строительного поселка для железнодорожного моста через Обь. С первых лет поселку пророчили успешное и быстрое развитие, что в последствии стало действительностью не только на словах, но и на деле. Произошло это не без помощи первых благотворителей. Так, по инициативе прибывшего в город для строительства моста Григория Моисеевича Будагова, в Новониколаевске была открыта первая школа, предназначенная для детей строителей моста и первый народный театр.

Историки отмечают вклад местного и приезжего купечества в разные отрасли развития города: строительство, образование, культуру и духовную жизнь населения. И благодаря их деятельности развитие Новониколаевска стало стремительно ускоряться. Так, в 1912 году в нынешнем Новосибирске вводится первое в России всеобщее начальное образование.

Предприниматели – благотворители Новониколаевска и их общественная деятельность

Говоря о развитии как самого города, так и благотворительной деятельности в нем, нельзя не упомянуть семью Жернаковых. А именно личности Владимира Ипполитовича и его дяди Евграфа Александровича Жернаковых.

Начнем с Владимира Ипполитовича. Историки отмечают, что Владимир обладал качествами незаурядной личности: предприимчивость, образованность, достойное воспитание, честность, а также порядочность и ответственное отношение к работе. После обучения в академии он получил звание купца 2ой гильдии, потом продолжил образование на юридическом факультете, окончив тот с отличием и званием младшего советника юстиции. Он был директором Новониколаевского товарищества, которое занималось крупой и мукой, совладельцем торгового дома, а также одним из учредителей табачного товарищества Сибири. Интересно то, что именно его инициатива о присвоении поселку статуса города была одобрена Николаем II. 29 апреля 1909 года Владимир стал головой города Новониколаевска. Говоря о его общественной деятельности, за которую он удостоился звания почетного гражданина города, стоит упомянуть то, что он являлся инициатором проекта создания железной дороги по маршруту Новониколаевск – Барнаул – Бийск – Семипалатинск. Также Владимир активно занимался благоустройством города: строительство доходных предприятий, возведение каменных зданий, озеленение улиц, проектирование водопровода, первой электростанции и т.д.

Что касается Евграфа Александровича Жернакова, то он являлся купцом 1-ой гильдии. В его владении были салотопенный, свечный, мыловаренный, а также муколомольный промышленный завод. Занимался благотворительной деятельностью, за что получил почетное гражданство. В 1895 году являлся членом комитета, целью которого было возведение Собора Александра Невского. Также он внес свой вклад в сооружение трамвайной линии и постоянно вносил пожертвования на благо города.

Известными были и Маштаковы, которые вели свою деятельность сразу в нескольких местах: Новониколаевске, Барнауле и Бердске. Федор Данилович занимался строительством большого магазина, был кредитором Новониколаевских банков. Стоит отметить, что он являлся одним из инициаторов увековечивания памяти героев Великой мировой войны. А также пожертвовал часть средств на возведение в городе дома инвалидов. Хочется упомянуть других представителей этого рода, а именно Веру Ивановну, которая в 1916 году пожертвовала свое имущество городу для вдов и сирот, чьи кормильцы погибли на войне.

Свой вклад в развитие города также внес Барабанов Ефим Лукич – купец 1ой гильдии, во владении которого было 13 магазинов на главном проспекте Новониколаевска, 4 завода, первая Сибирская кинофабрика, а также пароход. Он был известен пожертвованиями в пользу культуры, а именно финансированием и поддержкой деятельности Варвары Паниной, известной исполнительницы народных песен.

Причины и характер благотворительной и общественной деятельности

Вопрос, связанный с мотивацией и причинами, побуждающими предпринимателей, купцов и меценатов дореволюционной Сибири, является, пожалуй, несколько неоднозначным. Многие историки и исследователи направления благотворительности той эпохи, отмечают религиозное влияние, которое как мы выяснили ранее было неким фактором появления феномена благотворительности на Руси. Обращаясь к работам В. О. Ключевского, русского историка, а именно «Добрые люди Древней Руси», мы понимаем, что по большей части мотивом данной деятельности являлось повышение собственной нравственности. Поэтому, говоря о причинах благотворительной деятельности предпринимателей Новониколаевска, многие исследователи сходятся к данным мотивам:

мотив следования народной традиции, общественное мнение;

моральный мотив;

мотив искупления;

религиозный мотив;

престиж и награды.

Имеют место быть и личные причины каждого человека, ведь у каждого есть своя история, опыт, воспоминания, увлечения и страхи.

Вклад в развитие Новониколаевска

Как отмечалось ранее, развитие нынешнего Новосибирска происходило бурно и очень ярко. Город быстро стал лидером в разных сферах в Сибири, а потом и в России. И подобный успех в том числе был вызван и деятельностью предпринимателей. Торговля развивала экономику, та давала городу новые возможности для развития, которое привлекало людей. Культура давала людям отдых и радость для жизни. А люди, имеющие искру в глазах, двигают все механизмы города, приводя его в движение. Поэтому, благодаря созданию школ, библиотек, заводов, больниц и других необходимых для города заведений, Новосибирск является таким, каким мы видим его сейчас, и это все в том числе заслуга предпринимателей и купцов Новониколаевска.

Меры по сохранению памяти о выдающихся предпринимателях Новониколаевска

Наш долг – чтить память предков, продолжать их начинания. К сожалению, найти информацию по теме благотворительности и общественной деятельности в Новониколаевске было не самой легкой задачей. Хотя данная тема и является крайне интересной, поиск источников с нужной информацией занял определенное количество времени. Стоит отметить, что многие статьи и сайты размещают идентичную информацию, что тоже затрудняет изучение темы.

Несмотря на это, хочется выразить огромную благодарность музеям Новосибирска, которые делятся данными о значимых личностях города на своих сайтах. Благодаря их работе написание данного эссе стало возможным.

Исходя из выводов, описанных выше, не остается сомнений в целесообразности введения мер сохранения памяти о выдающихся предпринимателях Новониколаевска! Наш город славится участием в различных культурных всероссийских акциях и мероприятиях. Поэтому один из вариантов привлечения внимания горожан к данной теме – общедоступное мероприятия в рамках «Ночи музеев» от городского музея, в программе которого стоит выделить часть для предпринимателей Новониколаевска и их деятельности. На наш взгляд, их истории могут вдохновить молодежь, которая в нашем городе является очень активной и талантливой.

Интересной идеей будет и привлечение видео формата. Создание короткометражных сюжетов об истории предпринимателей нашего города могут быть показаны на различных фестивалях в стране, музеях и акции «Ночь кино». А также размещены в социальных сетях, для того чтобы с ними могло ознакомиться как можно больше аудитории.

Для того, чтобы привлечь людей, их нужно заинтересовать. Поэтому следующим вариантом мы хотим предложить проведение конкурсов в социальных сетях. Умеете рисовать? Создайте портрет предпринимателя. Пишите стихи? Вдохновитесь биографией. Подобное взаимодействие с аудиторией позволит привлечь внимание, а также создаст контент для социальных сетей и сайтов, например, музеев. А о конкурсе с ссылкой на сайт напишут в СМИ. В качестве призов могут быть билеты в театры, музеи, сувенирная продукция и т.д.

Во многих вузах нашего города имеется экономическое направление, в рамках которого студенты могут изучать историю предпринимательства в родном городе, создавать различные презентации и проекты о личностях этой сферы.

Хотелось бы привлечь и внимание историков к данной теме, поскольку поиск информации может стать проблемой для некоторых работ. В качестве мотивации можно предложить премии и награды, а также выпуск статей в известных научных престижных журналах.

Меры по привлечению современных предпринимателей к участию в благотворительной и общественной деятельности города Новосибирска

Новосибирск является крупным городом, с каждым годом количество предпринимателей увеличивается довольно стремительно. Поэтому популяризация благотворительности среди них окажет благоприятное влияние на состояние города.

Стоит отметить, что в нашем городе уже существуют различные социальные проекты. Например, «Опоры России», чей вклад нельзя не упомянуть. Также можно упомянуть Сергея Капишникова, Евгения Быкова, Эдуарда Тарана и других.

На наш взгляд, привлечь современных предпринимателей можно с помощью привлечения внимания к их деятельности. Это можно осуществить благодаря СМИ, социальным сетям. Благотворительность должна быть освещена для людей. Она должна быть доступна. Многие считают, что

«показательное» пожертвование всего лишь неудачный пиар, однако это все равно помощь. Людям нужно донести, что нет ничего плохого, когда кто-то подает пример. Такой человек является примером для подражания, вдохновителем, к нему проникаются доверием и уважением.

Анализируя мотивы благотворительности в дореволюционном Новосибирске, мы пришли к выводу, что немаловажную роль играло общественное мнение, благодаря которому складывался имидж человека.

Данная характеристика важна и для современного предпринимателя. Поэтому, стоит предлагать им участие в различных акциях, в пожертвованиях и организациях мероприятий с указанием их имени, либо их организации. Таким образом, обе стороны получат свою выгоду, а другие предприниматели начнут обращать внимание и также принимать участие в различных мероприятиях в городе.

Мы согласны с высказыванием Елены Малицкой: «Занятие благотворительностью положительно влияет на имидж компаний. Что дает бизнесу занятие благотворительностью? Улучшение отношений с властью. Рост доверия в обществе. Укрепление корпоративного духа в коллективе. Естественно, любая благотворительность содержит элемент саморекламы. И ничего плохого в этом нет».

Хочется отметить, что скептицизм к оглашению своей благотворительной деятельности наблюдается у более взрослого поколения (на наш взгляд от 30-35лет). Молодежь активно поддерживает и готова поддерживать многие проекты и компании, которые занимаются благотворительностью и общественной деятельностью. Поэтому, современным предпринимателям стоит обратить внимания на данную возрастную аудиторию и принимать участие в улучшении города и молодежной жизни Новосибирска.

Например, принимать участие в развитии ВУЗов, устраивать лекции и мастер-классы, приглашать студентов на стажировку, проводить конкурсы на проекты и т.д.

Сотрудничать с различными творческими людьми. Моим увлечением является рисование, в том числе ведение социальных сетей, где я делюсь своим творчеством. Одна из идей, которую мне бы очень хотелось реализовать, связана с помощью приютам для животных. В моих компетенциях создание открыток, стикеров и иллюстраций для мерча, процент с продажи которых будет перечисляться на счет организаций для помощи животным. Данную акцию может курировать заинтересованный в создании положительного имиджа предприниматель, оплачивать мои услуги и печать, брать процент с продаж продукции и делиться этим в социальных сетях, привлекая аудиторию и новых людей, с которыми можно сотрудничать.

По итогу, можно создать целое дело по производству данной продукции, уникальным торговым предложением которой будет как раз-таки помощь животным. Многие люди хотят помогать, но не знают каким образом. Мое предложение является решением данной проблемы, а также приятным бонусом в виде наклеек или открыток, толстовок с рисунками, которые люди будут использовать и тем самым распространять продукцию, привлекая новую аудиторию. Стикеры и открытки можно продавать в кофейнях, различных магазинах и социальных сетях, а также на маркетплейсах.

Заключение

В процессе написания эссе на тему благотворительности и общественной деятельности дореволюционных предпринимателей в Новониколаевске была изучена история дореволюционной благотворительности в России, в Сибири, в Новониколаевске. Мы проанализировали деятельность дореволюционных предпринимателей и их влияние на развитие города, а также причины, побудившие их к благотворительной и общественной деятельности. Были предложены меры по сохранению памяти о выдающихся предпринимателях и меры по привлечению современных предпринимателей к участию в благотворительной деятельности. А также сделаны выводы по каждому пункту.

Изучение истории благотворительности предпринимателей помогает рассмотреть современные проблемы, касающиеся развития Новосибирска. Для современных предпринимателей, а также молодежи, будет довольно полезным и увлекательным приключением изучение данной темы, после которой многие из них захотят сами принять участие в улучшении не только своей жизни, но и судьбы города.

Информация и выводы, полученные в ходе работы, могут быть применены в целях ознакомления молодежи с историей предпринимателей города, а также в целях привлечения внимания современных предпринимателей.

Каждая личность, упомянутая в работе, внесла свой значимый вклад в развитие Новосибирска, в историю становления столицы Сибири. Мы должны с уважением относиться к наследию и продолжать дела предков.

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