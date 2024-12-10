История успеха дореволюционного предпринимателя–анализ хозяйственной деятельности предпринимателя

Шведова Виктория Максимовна

ГБПОУ НСО «НТЭК»

Введение

Предпринимательство зародилось очень давно и прошло долгий и трудный путь. В широком смысле слова предпринимательство — это самостоятельная деятельность людей, которые организуют производство или торговлю чем-либо и получают доход. Предприниматель-это человек, у которого есть идея и который пытается ее реализовать. В дореволюционное время термин «предприниматель» воспринимался как чужой, неправильный и негативный. Поэтому на пути к успеху было много трудностей и препятствий, но они преодолевались благодаря упорству и настойчивости.

На мой взгляд, именно торговые организации, в том числе товарищества, и индивидуальные предприниматели внесли значительный вклад в развитие Ново — Николаевска (ныне Новосибирска).

В своей работе я исследовала и проанализировала историю создания и развития одного дореволюционного предпринимателя-Виктора Михайловича Глотова .Виктор Михайлович основал завод «Труд», который просуществовал более 100 лет и в настоящее время является одним из крупнейших чугунолитейных заводов Сибири.

Изучение истоков становления успешного предпринимательства учит важному моменту: некоторые базовые принципы и методы, присутствующие в предпринимательстве, не меняются на протяжении веков, а значит, дают возможность ознакомиться и изучить бизнес -решения, которые применимы и сегодня.

Цель: изучение истории успеха дореволюционного предпринимателя, который добился успеха с нуля в новом городе, и чье предприятие работает больше века и славит наш город по сей день.

Задачи:

1) рассмотреть биографию предпринимателя, ознакомиться с его личностными качествами;

2) провести анализ хозяйственной деятельности предпринимателя;

3) узнать история успеха Виктора Михайловича Глотова;

4) определить и проанализировать бизнес-решения дореволюционного времени актуальные на сегодняшний день.

Основная часть

1.Биография предпринимателя

Родился Виктор Михайлович в 1875 году и, в 24 года, он женился на Августе Васильевне Тонышевой. Вместе с ней в начале XX века они переехали в Новониколаевск, который находился в Томской губернии. Переезд был вызван государственной политикой начала XX века, которая стимулировала переселение населения из европейской части России в Сибирь.

2.Причины и факторы успеха

Для поддержки переселенцев в то непростое время государство предоставляло различные льготы, в том числе ссуды в размере ста рублей на открытие собственного дела. Это был приличный капитал для того времени.

В 1899 году, получив ссуду в размере 100 рублей, Виктор Глотов решил расширить свой бизнес и создать товарищество для открытия завода. В состав товарищества вошли он сам и его друзья: Гордеев И. Я., Коваленков В. М. и Гардашников А. Б. Обязанности были распределены следующим образом: Виктор Михайлович отвечал за финансы и общее управление, Гордеев И. Я. выполнял функции управляющего и инженера, Коваленков занимал должность инженер — технолога, а Гардашников А. Б. выступал в роли вкладчика.

Завод был основан 14 ноября 1904 года, тогда же владельцы подали прошение о регистрации парового двигателя, что было необходимо для получения статуса завода. Завершение процесса регистрации и получение официального свидетельства состоялось 6 октября 1906 года, а владельцам завода было выдано купчая на землю в 1909 году.

Завод располагался в поселке Новониколаевский на улице Трактовой. Заводская контора находилась в доме Дмитрия Унжина на Базарной площади. Там же в магазине купца Михаила Луканина продавались изделия завода и принимались заказы.

Предприятие состояло из трех цехов: литейного, кузнечного и механического. Здание имело восемь станков и паровой двигатель мощностью 10 лошадиных сил.

Годовая производительность завода превышала 125 пудов чугунного литья, общая стоимость которого составляла 30 тысяч рублей. На заводе изготавливались запасные части для сельскохозяйственных машин, а также для механизмов мельниц и маслодельных заводов. Кроме того, завод принимал заказы на чугунное и медное литье, а также на выполнение различных котельных работ, изготовление трансмиссий и других деталей.

На складе завода предлагался широкий ассортимент товаров, включая газовые и дымогарные трубы, болты, гайки, шайбы, принадлежности для клозетов, а также различные виды железа, такие как кровельное, котельное и др.

3.Трудные времена в предпринимательской деятельности В.М.Глотова

После Октябрьской революции 1917 года пролетарии решили избавиться от Глотова В.М., посадив его в телегу и надев ему на голову мешок, после чего просто выбросили его за ворота. В то время это был обычный способ увольнения ненужных рабочих в революционной среде. Однако, Виктор Михайлович пользовался авторитетом и уважением в городе, поэтому ему не угрожала серьезная опасность. Ему предложили занять должность простого мастера, и он согласился, продолжив трудиться. Он всегда помогал заводу в период нехватки квалифицированных рабочих, так как был владельцем со знанием работ во всех областях. Позднее его повысили, и в 1922 году он стал заведующим производством.

4.Актуальные бизнес – решения

Что же позволило Виктору Глотову сохранить свое предприятие и продолжать работать, несмотря на сложную экономическую и политическую ситуации? На мой взгляд, ключевые причины его успеха связаны с его личностными качествами. Немногие осмелятся начинать собственное дело в неблагоприятный период, как это сделал Виктор Михайлович. Его предприятие удалось развивать благодаря его целеустремленности, инициативности, лидерским качествам, упорству, настойчивости и трудолюбию. О нем много писали в газетах того времени.

Однако следует подчеркнуть, что одного характера для достижения успеха в бизнесе недостаточно. Для создания успешного предприятия требовалось принимать правильные решения: открытие завода в формате «Товарищество на вере» значительно упростило процесс привлечения вкладчиков и инвесторов, которые могли получить дополнительный доход при минимальных рисках потери своих вложений и быстрой возможности вывода средств. К 1910 году количество вкладчиков возросло до 12 человек, включая людей из различных регионов. Благодаря пониманию принципов товародвижения Глотов смог выбрать оптимальное месторасположение для завода «Труд», которое было удобным из-за близости к дороге, ведущей в Бердск, а также благодаря своему умению анализировать рынок. Перед открытием своего бизнеса предприниматель собрал необходимые сведения: информацию о численности населения, их потребностях, а также о предприятиях и заведениях города.

5.Вклад в развитие региона

Завод «Труд» внес большой вклад в развитие региона. Расскажу про самые яркие достопримечательности Новосибирска для ознакомления:

Железнодорожный вокзал «Новосибирск-Главный» уже давно считается одним из самых красивых мест в России. Необычные фонарные столбы, изготовленные из фигурных литых элементов, придают ему особую атмосферу.

Стела на площади Трубникова раньше была местом, где находился деревянный верстовой столб, отмечающий конец города. Сегодня её украшают цифры 3338, указывающие на расстояние по железной дороге от площади трех вокзалов в Москве до Новосибирска.

Станция Новосибирского метрополитена – «Речной вокзал. Перрон станции украшен яркими витражами на тему сибирских городов. ОАО «Завод Труд» — был одним из немногих, кто взялся за выполнение работы по ажурной плазменной резке металлических каркасов этих витражей.

Необычное здание торгового центра «Зелёные купола» на станции метро «Гагаринская». Металлоконструкция самих куполов – работа завода «Труд».

Первая в городе мечеть, расположенной на улице Красина, установлены сферы и полумесяцы, изготовленные на заводе «Труд».

Духовный символ г. Новосибирска – Часовня во имя Святителя и Чудотворца Николая. Установлены титановые кресты, также изготовленные на заводе.

Хочу отметить участие завода «Труд» в строительстве Комсомольского железнодорожного моста через реку Обь, который был построен за рекордные 12 месяцев.

И, самое важное, что хочется выделить, это работа в годы Великой Отечественной войны. Завод стал первым, кто начал выпускать: камеры для реактивных снарядов и корпуса для мин. Одновременно с выпуском военной продукции вел капитальные ремонты танков, не прерывая горно — добывающую промышленность.

Заключение

В заключение хочу сказать, что предпринимательство является сложным процессом, требующим настойчивости и целеустремленности. Изучение исторических данных о бизнесе важно для молодых предпринимателей. Виктор Михайлович Глотов достиг успеха благодаря анализу бизнес-процессов, оценке рисков и исследованию рынка, что помогло ему определить востребованную продукцию для своего металлургического предприятия. Это дало возможность выбрать выгодное месторасположение завода, сократив транспортные расходы и повысив производительность. Его завод «Труд», основанный в дореволюционный период, продолжает действовать и сегодня как АО «Машзавод Труд», занимая ведущие позиции в России по производству гравитационного обогатительного оборудования с более чем 300 наименованиями продукции. Завод был прибыльным на протяжении всей своей истории, пережив разные экономические эпохи, включая эпоху индустриализации, Великую Отечественную войну и переход к рыночным механизмам в современной России, что подтверждает актуальность его бизнес — решений.

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