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«История успеха дореволюционного Предпринимателя Степана Абрикосова»

  • 02/11/2022, 17:30
Номинация: История дореволюционного предпринимательства

Баранникова Дарья Александровна

Новосибирский государственный технический университет, Факультет бизнеса, Кафедра менеджмента 1 курс (бакалавриат)

Оглавление

  1. Введение
  2. Основная часть
    • История Степана Николаевича
    • История Ивана Степановича
    • Крах производства
    • История Алексея Ивановича
    • Последователи Алексея Ивановича
    • Благотворительность
  3. Заключение
  4. Список литературы

Введение

Проблема: в наше время люди не задумываются о некоторых деталях их жизни, будь то история создания продукта или его состав и место производства. Покупатели берут с полок магазина товары, которые им больше нравятся, не углубляясь в «прошлое» его создания.

Цель: рассказать читателям историю предпринимательской деятельности Степана Абрикосова и его компании

Задачи:

  1. Изучить литературу по данный теме;
  2. Проанализировать хозяйственную деятельность предпринимателя;
  3. Выявить причины и факторы успеха;
  4. Рассказать о вкладах в развития регионов;
  5. Поделиться эффективными бизнес- решениями;
  6. Сделать вывод о деятельности предпринимателя.

Актуальность: с самого детства на праздничных столах моей семьи

находилось большое количество сладостей фабрики «Бабаевский», поэтому я решила поподробнее изучить историю этого предприятия и познакомиться ближе с биографией основателя- Степана Абрикосова.

В своей работе я хочу осветить биография Степана Абрикосова, историю создания кондитерского производства и рассказать о последователях предпринимателя. Для этого я буду использовать интернет ресурсы и материалы Научной библиотеки НГТУ.

Основная часть

2009 год, Новый год, маленькая Даша стащила конфетку с праздничного стола, попробовала и удивилась необычному вкусу, не такому, как у других конфет. Развернув этикетку, она прочитала: «Бабаевский»- и вот спустя 13 лет Даша решила углубиться в историю производства этой сладости, узнать создателя этого маленького «чуда». Всеми известные конфеты «Бабаевская белочка» и «Раковые шейки» берут своё начало с 1804 года в селе Троицкое Пензенской губернии, там Степан Николаевич Николаев (Абрикосов) служил крепостным при Анне Петровне Левашовой. Семья Николаевых (Абрикосовых) подавал к пирам советницы разные сладости, но самые запоминающиеся были- сливовое варенье и абрикосовая пастила. За все заслуги Степана вовремя служения Анна Петровна отпустила его на заработки в Москву, но он был обязан платить оброк барыне.

Вскоре, Степан накопил достаточно денег, чтобы заплатить выкуп и навсегда выйти из крепостной зависимости. Тогда вся семья Николаевых (Абрикосовых) перебралась в Москву и стала продолжать свой маленький бизнес. Популярность изделий росла и вскоре семью Николаевых перестали звать по их фамилии, а стали называть просто- Абрикосовы- теперь фруктовые сладости на прямую ассоциировались с этой семьёй. Ещё при жизни Степана их маленькое хозяйство стало очень популярным среди высших слоёв общество, разные сладости всё чаще и чаще стали появляться на столах свадеб, баллов и званных ужинов. После смерти родоначальника бизнеса, за производство взялся его сын- Иван Степанович.

Изначально дела шли хорошо, предприятие расширялось, но вскоре Иван купил табачную компанию и это вложение поставило крест на бизнесе сладостей. Все активы были проданы, чтобы закрыть долги. После краха компании, эстафету управления принял сын Ивана- Алексей, он и смог поднять производства «с колен». Алексей Иванович приобрёл небольшую кондитерскую и стал строить новую «империю сладостей».

Правильное мышление, опыт в работе кондитера, курьера и помощью со стороны учителя – всё это побудило Алексея к работате над проектом. Абрикосов очень строго относился к своей работе, в плоть до личного выбора продуктов на рынках. Это и помогло ему вновь приобрести внимание покупателей. Производство шло, и Алексей стал приобщать к бизнесу своих сыновей, но делал это с умом.

Он говорил: ««Я вам выделить никаких капиталов не могу, у меня их нет, я вам предоставлю дела, и, поскольку вы будете прилагать свой труд и будете способны вести их, постольку вы будете иметь средства на жизнь». Это и привело к смене названия фабрики на «Товарищество А. И. Абрикосова и сыновей». Производство расширялось на юг, было построено большое количество новых заводов, закуплены новые предприятия и территории, на фабриках трудились около двух тысяч человек. В 1904 году умер Алексей Иванович всё состояние перешло по наследству сыновьям и внукам, последователи успешно продолжали вести бизнес, пока не наступила революция (1917 года), тогда предприятия были национализированы. В 1922 году кондитерской фабрике присвоили имя рабочего и председатель райисполкома Сокольнического района Москвы -Петра Бабаева и по сей день на полках магазинов мы видим конфеты этой великой династии, но, к сожалению, не под их фамилией.

Анализ хозяйственной деятельности: Степан Николаевич стал родоначальником большой «сладкой династии», он первый в истории создал технологию глазировки фруктов и первым вышел на уровень «сладостей для высших слоёв общества».

Причины и факторы успеха: я считаю, что основополагающими факторами успешного бизнеса стали:

  1. Новаторство (глазировка фруктов; создание рецептов сладостей, полюбившимся многим покупателем).
  2. Скрупулёзный подход к производству (выбор продуктов, поставщиков; работа с внешним видом продукта (этикетка, форма сладостей).
  3. Реклама высших слоёв общества (начиная с барыни Анны Петровны Левашовой).
  4. Общественная деятельность (благотворительность).
  5. Введение новейших технологий (проведение электричества в мастерские, постановка паровых машин и станков для тяжёлой работы).
  6. «Мониторинг» и следование новшествам конкурентов.
  7. Использование эффективного маркетинга (товар был направлен на разные целевые аудитории)
  8. Постоянное обновление ассортимента (компания имела свои лаборатории, в которых создавались новых виды сладостей).

Вклад в развитие региона: основные регионы действия предприятия- Москва (в дальнейшем фабрики распространяться по всей России).

Помимо создания нового направления в кондитерской сфере, династия Абрикосовых занималась благотворительностью. Начинали они с ежегодного пожертвования в размере ста рублей, а в дальнейшем они организовали бесплатный родильный приют и женскую лечебницу, которая работает по сей день.

Заключение

В заключение хочется отметить работу выдающейся династии кондитеров, которые смогли «вырасти» с маленького хозяйства в целую «монополистическую империю» Российского государства, по средством деятельности всех членов семьи Абрикосовых.

Родоначальник семьи Абрикосовых- Степан Николаевич- дал главный толчок для создания одного из самых масштабных кондитерских бизнесов России, он смог преобразовать свой талант в нечто большее, чем просто готовка. Тем самым Степан Николаевич заложил фундамент для дальнейшей деятельности своих последователей.

Список литературы

  1. https://journal.open-broker.ru/biographies/dinastiya-konditerov- abrikosovyh/
  2. http://pro.radiomayak.ru/babaevskaya_istoria/
  3. https://penzanews.ru/region/encyclopedia/8945-2009
  4. https://fishki.net/2587413-semejnoe-delo-abrikosovyh.html
  5. https://mega-stars.ru/business/abrikosov_stepan_nikolaevich.php
  6. https://www.yaneuch.ru/cat_05/blagotvoritelnaya-deyatelnost-semi- abrikosovyh/382435.2640484.page1.html
  7. Материалы Научной библиотеки НГТУ

 

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : Опора России конкурс Наследие история предпринимательства


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