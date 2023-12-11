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«История успеха семейства Ерофеевых»

  • 11/12/2023, 12:18

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Номинация «История успеха дореволюционного предпринимателя»

Рудаков Роман Александрович

«Куйбышевский Медицинский Техникум»

Введение

Рудаков Роман АлександровичЦель –  узнать, как развивалось «Акционерное Ерофеевское общество».

Задача — углубиться в историю  развития  г. Канск и узнать  новое о своей малой родине.

Проблема — мне кажется, что вся проблема состоит в том,  что современная  молодёжь не интересуется историей родного края, им просто нет дела до этого. Эта работа призвана вызвать  интерес у подростков зажечь искру в их сердцах.

Актуальность — за последние 3 года своей жизни я часто задавался вопросом как такой маленький купеческий городок смог вырасти в достаточно большой город со своими заводами и предприятиями? Кто первым додумался создать предприятие? Смог ли он достичь успеха? В последнее время эти вопросы волновали меня очень долго. Я считаю, что моя работа будет актуальна для тех, кто хочет погрузиться в историю своего города и узнать его лучше.

Зарождение «Акционерского  общества Ерофеевых»

Изначально Ерофеевы это каинские купцы XIX — XX в.

Пётр — родоначальник купеческой династии он был крестьянином впоследствии  каинским мещанином. Венедикт,  Иван, Андрей, Капитон Петровичи- дети  Петра Ерофеева. После смерти отца Венедикт  Петрович вместе с братьями вёл дело самостоятельно. В 80-х годах XIXв Венедикт Ерофеев стал купцом 2-й гильдии, а в 90-х уже имел звания купца 1-й гильдии .Благодаря Венедикту  недалеко от Канска был построен Ново-Троицкий винокуренный завод. Ерофеевы вместе с Жернаковыми, Поклевских-Козелл, Платоновыми и Судовской монополизировали торговлю вино-водочными изделиями на территории Западной Сибири и имели пивовинные склады и торговые точки во всех городах Томской губернии. Также Венедикт создал Александрийскую образцово-показательную ферму и вложил 5 тысяч рублей.  Этой фермой с самого начала руководил его сын Сергей.

Причины и факторы успеха Ерофеевых

Я  считаю, что одним из главных факторов успеха стало то, что Ерофеевы были первыми, кто додумался создать  заводы и монополизировать торговлю вино-водочными изделиями. У них просто не было конкурентов,  которые могли бы побороться за продажи. Так к тому моменту времени в Сибири бурно развивалось маслоделие, и Венедикт Петрович решил не упустить шанс и создал образцово-показательную ферму. На ферме был свой конный завод, также на ферме действовал  паровой маслодельный завод. Управлял этой фермой известный специалист  А.Я. Флоренский. Также Венедикт создал немало важный винокуренный завод в котором было много отделений (такие как дрожжевое, запасное, заторное, квасное и др.)в придачу к этому были созданы пивоваренный завод и крупчатая мельница.

Второй фактор как я считаю, заключается в том, что Ерофеевы  закупали  качественные инструменты,  чтобы выполнять работу лучше. Так Ерофеевы купили за границей  3 сенокосилки, трое конных граблей, жнейку. В то время такие сельскохозяйственные орудия только появлялись в Сибири. Также образцово-показательная ферма стала  местом распространения передового хозяйственного опыта в Томской губернии.

Вклад в развитии г. Каинск и региона

Я думаю, что Ерофеевы внесли неоценимый вклад в развитие города Канск. Так  благодаря Ерофеевым была открыта пятидневная Воскресенская ярмарка. 25 лет Венедикт возглавлял попечительный совет при Каинской женской гимназии на свои деньги, он построил для гимназии дом и выделял деньги на помощь и содержание гимназистам. Вместе с купцом Р.В. Волковым построил при женской гимназии домовую церковь. Также они создали попечение о начальном образовании. Ерофеевы вносили средства на постройку ремесленного класса  при приходском  училище. Во времена голода 1891-1892года Ерофеевы продавали хлеб по сниженным ценам. Вместе с другими купцами участвовал в стройке моста  через Омь. Венедикт был постоянным членом  целого ряда благотворительных обществ такие как:

Общества святого Дмитрия Ростовского, попечительства о слепых, общества спасения на водах.   Наряду с Венедиктом Петрович важную роль  в семействе играл его брат  Иван. Он известен  своей благотворительностью и за заслуги в этой области Иван Петрович был награждён орденом Святого Станислава 3-й степени.

Заключение

В заключении хочется сказать что «Акционерное Ерофеевское общество» очень помогло развиться  городу . Несмотря на то что Ерофеевы очень много помогали простым людям  и вносили значительные суммы на благотворительность всё же они сорили деньгами раздавая случайным просителям что и сыграло с ними злую шутку. Через пару лет Ерофеевы разорились. Что я могу сказать про Венедикта Петровича так это то, что он окончил курсы уездного  училища, а также смог не только продержать «Акционерное Ерофеевское общество» но и поднять, развить создать множество разных заводов от маслодельного до пивоваренного. Я считаю, что несправедливо не придавать огласке семейство Ерофеевых ведь каждый гражданин города Куйбышева должен знать таких ярких личностей как Венедикт.

Фото из личных архивов

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