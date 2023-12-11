История успеха винокурни купца Ерофеева из Каинска

Читанава Медико Давидовна

Куйбышевский политехнический колледж

Введение

В современном мире особенно бурно развивается индивидуальное предпринимательство и бизнес. Думаю, у каждого из нас есть знакомые предприниматели, что говорит о большом количестве таковых во всем мире. Однако, немногие знают с чего же все начиналось и как выглядели дореволюционные предприниматели нашей области.

Актуальность

Тема моего исследования является актуальной, так как в наше время становится все больше молодых предпринимателей. Многие из них ошибаются в чем-то, просчитываются и терпят неудачи. Возможно, узнав об их предшественниках немного больше, они научатся чему-то новому и вдохновятся интересными идеями, которые впоследствии смогут воплотить в жизнь.

Цель исследования: изучение опыта дореволюционного предпринимательства в Сибири на территории Куйбышевского района на примере деятельности купца Ерофеева, оставившего незабываемый след в истории предпринимательства нашего района.

Объектом моего исследования стало дореволюционное предпринимательство г.Куйбышева (Каинска).

Предметом моего исследования явилась жизнь и предпринимательская деятельность одного из самых успешных предпринимателей г.Куйбышева (Каинска) В.П. Ерофеева, труды которого живы и успешны по сей день.

Проблема исследования: недостаточная осведомленность и неэффективное использование опыта успешных предпринимателей дореволюционной эпохи в развитии современного бизнеса Куйбышевского района.

Задачи исследования:

Изучить историю образования г.Куйбышева и Куйбышевского района

Найти информацию о развитии предпринимательства в Каинске

Изучить особенности предпринимательской деятельности В.П. Ерофеева

Выявить факторы, которые способствовали успеху предпринимательской карьеры купца I гильдии В.П. Ерофеева

Методами исследования являются сбор материалов из различных литературных источников, в том числе тех, что хранятся в городском музее, а также ресурсов интернета, анализ полученной информации.

История образования Куйбышева (Каинска)

Куйбышевский район находится в северо-западной части Новосибирской области и простирается на более чем 300 километров от областного центра. Граничит с Северным районом на севере, Венгеровским на северо-западе, Чановским на юго-западе, Барабинским на юге и Убинским на востоке. Площадь Куйбышевского района составляет 8823,27 квадратных километра.

Каинский форпост — военное укрепление, был основан на левом берегу реки Каинки, впадающей в реку Омь, в 1722 году. Он был создан для защиты барабинцев от нападений джунгар и киргизов. Под названием Каин-Пас, что в переводе с языка барабинских татар означает «Береза», форпост начал свою историю. Хотя Каинская слобода получила статус города от Екатерины II в 1782 году, датой основания считается год постройки этого укрепления. В 1733 году был проложен Московско-Сибирский тракт, проходящий через Тюмень, Тобольск, Тару и Каинский форпост [6].

Историческая справка: Население Каинска к концу XVIIIв. составляло 658 человек, в городе насчитывалось 106 частных жилых домов, 7 лавок и амбаров. Город был застроен преимущественно одноэтажными домами, часто покрытыми «берестой и дерном, некоторые даже без кровель, обросшие сверху травой…».

В 1828 году было завершено строительство церкви Успения Божьей Матери. Церковь была расположена на пересечении главных улиц, находившихся вблизи дороги, ведущей к реке. Это стало главным архитектурным центром в спокойном облике купеческого города. Перед стремительно развивающимся городом стояла необходимость в другом расположении церкви. В результате церковь была переименована в Успенский (Спасский) собор, а площадь рядом с ней стала называться Соборной площадью.

При сравнении общего плана Каинска за 1834 и 1866 годы можно заметить, как быстро развивалась центральная часть города. Соборная площадь потеряла свою прямоугольную форму, так как квартал, ограниченный улицами Базарной, Думской, Иркутской и Халтурина, был достроен и примкнул к ней с северной стороны. В результате появились новые торговые ряды и лавки, которые отделили Соборную площадь от Базарной площади.

К концу XIX века в Каинске появились уже несколько поколений коренных жителей. Здесь сформировались семейные династии ремесленников, промышленников и купцов, среди которых самыми влиятельными были Ерофеевы, Масловы и Шкроевы.

Центральная часть города Каинска в конце XIX века приобрела свой характерный архитектурный облик. Купеческие дома строились на главных улицах города и выделялись на фоне деревянных построек. На первых этажах располагались магазины, залы для торговли, а сверху – жилые помещения. Часто на первом этаже находился склад, а на втором – конторские помещения. Эти дома стали важной составляющей градообразующего элемента. Среди них – дома купцов I гильдии, таких как Родион Семенович Волков, Иван Васильевич Шкроев и купец Ерофеев, а также «номера» семьи Лившиц (см. приложение 2, фото 1,2,3,4 соответственно).

В 1935 году Каинск был переименован в честь выдающегося революционера В.В. Куйбышева, который провел здесь несколько лет своей ссылки (см. приложение 3).

Уникальное историко-культурное наследие, а также важная роль Каинска в истории освоения Западной Сибири позволяют считать его важным памятником истории и градостроительного искусства России середины XVIII – начала XX века.

Развитие купечества в Каинске

В Сибири купечество начало формироваться на рубеже XVII–XVIII вв., однако термин «купец» стал широко использоваться гораздо позднее. Изначально торговцев из числа горожан просто называли посадскими, лишь в 1730-х годах пошло употребление слова «купец» [1].

Купец – лицо, профессионально занимающееся торговлей, скупкой товаров не для собственного потребления, а для последующей их перепродажи с целью получения прибыли [2].

Сибирское купечество играло важную роль в промышленном развитии региона. Многие выдающиеся представители этого сословия, такие как Гадаловы, Базановы, Немчиновы, Сибиряковы, Трапезниковы, получили значительное внимание в статьях и исследованиях, однако жизнь и деятельность купцов Ерофеевых остаются практически неизвестными. За вторую половину XIX века, торговый дом Ерофеевых был широко известен по всей России. В специализированной литературе о купцах Ерофеевых есть только краткие упоминания [5].

Династия Ерофеевых

Родоначальником купеческой династии Ерофеевых являлся Петр Ерофеев родом из маленького села под названием Зюзинское. Он обладал непоколебимой решимостью и неустанным духом, что помогло ему подняться над своим скромным началом и стать каинским мещанином. У Петра было четверо сыновей: Венедикт, Иван, Андрей и Капитон. Венедикт, старший из четырех братьев, получил образование в каинском уездном училище, основанном сыном купца Чудинова в 1822 году. После смерти отца Венедикт Петрович, не испугавшись предстоящих испытаний, вместе со своими братьями взял бразды правления семейным делом. Начав с небольшой торговли, благодаря именно непреклонному видению и предпринимательскому духу Венедикта, они с братьями двигались вперед. С каждым днем их дело процветало, а репутация честных и надежных торговцев росла.

Шли годы, Венедикт Петрович вместе с братьями превратил свое небольшое торговое предприятие в грозную силу — знаменитый торговый дом «Братья Ерофеевы». Их преданность своему делу, упорный труд и стремление к совершенству привели к уважению и восхищению окружающих.

Наряду с Венедиктом в семье Ерофеевых важную роль играл Иван. Как и многие сибирские купцы, он стремился развить предприятия в разных отраслях промышленности.

В XIX веке Сибирь охватила золотая лихорадка. И Ерофеевы не остались в стороне. 17 ноября 1879 года Иван получил разрешение заниматься золотым и горным делом в Алтайском округе. В Барнауле руководить этим делом был назначен Иван Карпович Русанов.

4 июля 1886 года И. П. Ерофеева наградили орденом Святого Станислава 3 степени за заслуги в благотворительности.

Капитон и Андрей стали купцами позднее, чем Венедикт и Иван. В 1866 г. они значатся еще мещанами, но в 80-х годах XIX в. уже числятся купцами. Главенствующую роль в клане Ерофеевых выполнял Венедикт. В эпоху начала его деятельности Каинск являлся небольшим городком с незначительной кустарной промышленностью.

Историческая справка: В середине 60-х гг. XIX в. В Каинске насчитывалось 2 360 жителей, из них 333 были евреями, недаром Каинск назвали «сибирским Иерусалимом». В городе имелось кожевенное производство, 5 кирпичных, 2 мыловаренных, 2 свечных и салотопленное заведения. Все предприятия были очень маленькими, больше напоминали кустарные мастерские, чем настоящие заводы. В городе числилось 122 ремесленика: 4 хлебника, 20 булочников, 15 мясников, 2 кондитера, 10 портных, 13 сапожников, 6 печников, 17 столяров, 2 шорника, 12 кузнецов, 3 медника, 10 извозчиков, 3 коновала и 2 часовщика. Ремесленники в основном работали в обрабатывающей промышленности, обслуживавшей непосредственные потребности населения. Купцов и членов их семей в городе насчитывалось 150 человек, 5 человек имели почетное гражданство.

Путешествия купцов из города Каинска по всей России были признаны выдающимися и знаменитыми, особенно их езда на тройках в Москву. Лейпциг, где они торговали мехами, тоже хорошо знал этих купцов. Они регулярно представляли свои богатые товары на двух крупнейших местных ярмарках — Петропавловской и Михайловской, достигая даже оборота в 250 тыс. рублей.

Новотроицкий № 32 винокуренный завод торгового дома «Бр.Ерофеевы»

Возникновением современной фабричной индустрии Каинск обязан Ерофеевым, в частности Венедикту Петровичу, преуспевающему купцу I гильдии из Каинска. Самым крупным детищем предприимчивого купца стал Ново-Троицкий винокуренный завод.

По сведениям старожила г. Куйбышева Аргентовой, предприятие было построено в 1867 году. Официально завод был известен как «Новотроицкий № 32 винокуренный завод торгового дома «Бр.Ерофеевы» [4].

На территории завода находились различные отделения, включая хлебный склад, запасное помещение, ректификационное и дрожжевое подразделения.

Историческая справка: Именно на винокуренном заводе в 1889 году впервые в Томской губернии был произведен опыт ректификации спирта. В 1903 году на этом заводе работало 200 человек, сумма его производства составляла 85 тыс. рублей.

Вначале, винокуренный завод находился в двух верстах от Каинска, однако позднее он был включен в черту города. Защищенная современной кирпичной стеной, территория завода теперь тянется вдоль улицы Омской.

Планировка комплекса основана на принципе свободного размещения, при котором здания размещаются по восточной, северной и западной сторонам участка, тем самым образуя просторный двор в центре.

Небольшой завод имел простейшее оборудование, большинство работы выполнялось вручную. «Столовое вино», которое выпускалось винокурней Ерофеева, по сути являлось водкой крепостью от 30 до 45 градусов. Производимая продукция называлась сырцом спирта, из которого затем и делалась водочная продукция типа столового вина. В 1904 году был открыт новый завод по производству ликероводочных изделий (см. приложение 5, фото 6), на который поставлялась продукция этого спиртзавода.

Удивительно то, что дело Ерофеева до сих пор живо. Строил купец на века: помещение ерофеевского завода используется до сих пор – сегодня в нем располагается спиртовой завод.

За годы работы завод пережил взлеты и падения, но во все времена здесь производилась высококачественная продукция. ЗАО «Ерофеев» (такое название носит Куйбышевский спиртзавод сегодня) возобновило производство продукции после масштабной реконструкции 2013 г.

Как и многие сибирские купцы, братья Ерофеевы занимались также благотворительностью, и снова ведущую роль в этой активности занял старший из братьев — Венедикт. В течение 25 лет он возглавлял попечительный совет при Каинской женской прогимназии (см. приложение 5, фото 4,5). На свои средства для прогимназии он построил каменный дом, постоянно выделял деньги на ее содержание и на помощь бедным гимназисткам. Вместе с купцом Р. В. Волковым в 90-х гг. он построил при женской прогимназии прекрасную домовую церковь.

Во время голода 1891 —1892 гг. Венедикт Ерофеев продавал хлеб по сниженным ценам и внес 2 тыс. руб. в городскую кассу. Он также жертвовал деньги в фонд Александра III на строительство церквей и школ, и на его средства возвели две церкви в Каинском уезде.

Семья Ерофеевых, занимаясь такими благотворительными делами, не только повышала свою репутацию и авторитет в глазах конкурентов, но и внушала доверие своим клиентам.

Вывод

Анализируя деятельность купца Ерофеева и его братьев, можно сделать вывод, что далеко не каждый человек может добиться такого успеха как Венедикт Петрович. Для этого нужно обладать сильными качествами личности такими как смелость, ответственность, честность, милосердие, упорство, а также нужно трудиться, не покладая рук.

Торговый дом «Братья Ерофеевы» стал ассоциироваться с доверием, качеством и честностью. Фамилия братьев эхом разносилась по шумным улицам, а хорошая репутация распространилась повсюду.

Но несмотря на свой успех, братья Ерофеевы никогда не забывали о своем скромном начале. Они оставались приземленными, всегда помня о ценностях, привитых им отцом. Их успех измерялся не только в денежном выражении, но и в положительном влиянии, которое они оказали на жизнь окружающих.

Среди все четырех братьев наибольший интерес к продолжению купеческой деятельности своего отца проявляли Иван и Венедикт. Однако, Венедикт отличился от всех тем, что проявил блестящую сообразительность и решительность. Он не побоялся рискнуть и организовать винокуренный завод, понимая при этом, что на производимый товар будет спрос и рынок сбыта найдется всегда.

И это оказалось действительно так. От самых маленьких деревень до самых великих городов их товары пользовались спросом. И что интересно – завод до сих пор функционирует, и при этом показывает высокие результаты. Показатели качества Ерофеевского спирта одни из самых лучших, по мнению дегустационных экспертов «Росспиртпрома». Итог труда в первую очередь Ерофеева, а позднее и всех сотрудников завода – почетное первое место среди других спиртовых заводов России.