Как коронавирус повлиял на грузоперевозки в Новосибирске?

— В первую очередь, мы обращаем внимание на статистику по внешнеторговому обороту Новосибирской области. Данные в открытых источниках говорят о заметном росте по итогам 2019 года, в сравнении с 2018-м — около 15% (со ссылкой на РБК). При этом (во многом за счет сырьевого сегмента, перевозок угля, леса) рост экспортных потоков (23%) превысил рост импорта (8%). География и специфика региона обуславливают большую долю железнодорожных и контейнерных перевозок. Если говорить о показателях AsstrA за 2019 год, то, благодаря ряду проектов для клиентов химической, целлюлозно-бумажной, машиностроительной отраслей, в Новосибирске мы росли быстрее регионального рынка, хотя, надо признать, имел место эффект низкой базы 2018 года.

Также в целом по отрасли в течение прошедшего года отмечалось снижение темпов роста автомобильных перевозок. Цифры экспертов немного расходятся — от 2,2% до 5,5%, с еще более скромными показателями в 4 квартале. Но вот на сегодняшний день мы понимаем, что и о таких цифрах в нынешних реалиях, скорее всего, придется только мечтать. Становится все более очевидным, что мировую экономику ждет глубокая рецессия, и транспортно-логистическая отрасль традиционно выступит индикатором, своеобразным барометром, показывающим динамику происходящих процессов. И на глобальном уровне, и на конкретных локальных рынках.

Если говорить о влиянии ситуации с коронавирусом на международную логистику Новосибирска, то на данный момент это выражается в некотором снижении деловой активности участников внешнеэкономической деятельности. Многие компании с поставщиками и потребителями в Китае, Европе неизбежно сталкиваются с нарушением цепочек поставок, когда их зарубежные партнеры останавливают или сокращают производства. Отменяются встречи и переговоры, мы с коллегами сами отменили командировки в Новосибирск, запланированные на март-апрель. Что-либо планировать сейчас сложно, остается только внимательно следить за ежедневным развитием событий. В том числе за мерами, которые будет предпринимать правительство для смягчения удара по малому и среднему бизнесу. Для автоперевозчиков среди самых желанных — временная приостановка системы «Платон», налоговые послабления, субсидирование кредитных ставок.

Материал и фото эксперта предоставлены внешней пресс-службой компании

Фото базовое: pixabay.com, автор- fancycrave1