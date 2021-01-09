Как выгодно продать золотые украшения

Для этого люди часто обращаются в ломбард, что не очень выгодно. Сейчас существуют специальные сайты скупок, на которых можно выгодно продать ненужные золотые украшения — например, https://skupka-status.ru/.

Итак, как же правильно и с выгодой продать золотые украшения?

Для начала необходимо оценить товар, чтобы узнать его стоимость. Ведь в мире лживых и непорядочных людей хватает. Для оценки можно пойти к независимому ювелиру, который изучит украшение, а также выдаст справку о стоимости данного аксессуара. При попытке самостоятельно определить стоимость оценка не будет подкреплена специалистом, а значит, она не имеет никакого веса и ценности.

Итак, оценка пройдена, и теперь украшение можно спокойно продавать. А вот где и как можно продать украшения, это отдельная история. Сайты скупок – это один из самых популярных и современных способ сейчас. Но если вдруг этот вариант не подходит по какой-либо причине, то есть еще несколько вариантов продажи золотых украшений:

Ювелирные салоны часто пополняют свой ассортимент украшениями, но зачастую скупают они либо только очень ценные экземпляры, либо антиквариат. Так что для продажи стандартных золотых украшений этот вариант не подходит.

Ломбарды – старый добрый способ продажи украшений. В нем есть как плюсы, так и минусы. Из положительных моментов – быстрота и непредвзятость к товару, из минусов – зачастую несправедливые цены.

Частные лица. Этот способ один из самых ненадежных, зато быстрый. Люди скупают золото с рук для перепродажи, и навряд ли документ с оценкой стоимости золотых украшений понадобится.

Аукцион. Если речь зашла за подобное мероприятие, то это одно из самых прибыльных мест сбыта золота. Но на аукционах выставляют редкие и удивительные экземпляры, так что классическое и не броское украшение не сможет попасть в этот список. На аукционе продавать выгодно и безопасно. Все контролируется организаторами, но цены всегда абсолютно разные, и не важно, за что платит покупатель.

Специальное место сбыта золота. Не самое надежное, но вполне приемлемое место для продажи золотых украшений. Ежедневно сотни людей продают свое золото именно в таких пунктах. Цены тут варьируются по-разному, но возможность выгодно продать золото имеется.

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