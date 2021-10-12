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Карты «Мир» от Банка «Левобережный» теперь можно добавить в Apple Pay

  • 12/10/2021, 17:57
Проект реализован при технологической поддержке процессингового центра «КартСтандарт» (ГК ЦФТ).

С сегодняшнего дня держатели карт «Мир» получили возможность пользоваться Apple Pay – безопасным, защищённым и конфиденциальным платёжным инструментом, который позволяет не прикасаться к кнопкам платёжного терминала и не передавать деньги из рук в руки. Безопасность каждой транзакции в Apple Pay обеспечена инновационными технологиями iPhone.

Чтобы совершить платёж, достаточно поднести iPhone или Apple Watch к платежному терминалу. Каждая транзакция через Apple Pay надёжно защищена – пользователю необходимо пройти аутентификацию с помощью Face ID, Touch ID или пароля, помимо этого задействуется уникальный одноразовый динамический код безопасности.

С Apple Pay вы можете оплачивать покупки в продуктовых магазинах, аптеках, такси, ресторанах, кофейнях и многих других местах. Безопасность и конфиденциальность лежат в основе Apple Pay. Когда вы добавляете кредитную или дебетовую карту в Apple Pay, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учётной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе «Безопасный Элемент» вашего устройства.

Пользователи также могут быстро и удобно совершать покупки с помощью Apple Pay на iPhone, iPad или Mac в приложениях и на сайтах, открытых в Safari, при этом больше не нужно создавать учётные записи или заполнять длинные платёжные формы. С Apple Pay гораздо проще заказывать доставку продуктов, оплачивать покупки в интернет-магазинах, покупать билеты и многое другое. Также Apple Pay доступен при оплате покупок в приложениях для Apple Watch.

Настроить Apple Pay очень легко. Достаточно просто зайти в приложение Wallet на iPhone, нажать на значок плюса и следовать инструкциям, чтобы добавить кредитную или дебетовую карту Банка «Левобережный». Apple Pay готов к использованию, как только вы привязали карту к iPhone, Apple Watch или Mac. Пользователи смогут по-прежнему получать все скидки и бонусы, которые банк предлагает владельцам своих карт.

Подробнее про Apple Pay читайте на сайте.

Подробнее об услугах и продуктах Банка «Левобережный» (ПАО) можно узнать в офисах банка, на официальном сайте или по телефону единой справочной службы 8-800-3333-555.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Регионы: Сибирь

Теги : финансы новости бизнеса карта Мир банки Банк Левобережный


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