Клиенты Банка «Левобережный» могут получить подтверждение выдачи банковской гарантии онлайн

Документ становится доступным для просмотра и использования в момент выдачи банковской гарантии. При необходимости клиент может направить его бенефициару для подтверждения, что банк выдал гарантию.

Оформлять банковские гарантии онлайн не только удобно, но и выгодно. При подаче заявки в ОНЛАЙН-офисе предоставляется бонус 250 рублей по комиссии за выдачу гарантии. Для этого авторизуйтесь в системе, зайдите в раздел «Гарантии» и нажмите «Получить гарантию». Если у вас еще нет доступа в ОНЛАЙН-офис, вы можете самостоятельно зарегистрироваться через госуслуги или по электронной почте. Доступ в систему может быть предоставлен нескольким сотрудникам компании.

Также напомним про специальное предложение для малого и среднего бизнеса «Гарантия – бесплатно». При оформлении двух гарантий в рамках одной госзакупки юридические лица и ИП получают скидку по гарантии на исполнение. Акция действует до 31 декабря 2022 года.

Подать заявку на банковскую гарантию можно на сайте. Подробную информацию уточняйте по номеру 8-800-3333-555, у персонального менеджера и в офисах Банка «Левобережный» (ПАО).