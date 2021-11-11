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Клиенты ВТБ смогут оформить имущественный налоговый вычет онлайн

  • 11/11/2021, 10:22
ВТБ первым из российских банков предложил клиентам сервис получения имущественного налогового вычета в онлайн-формате.

Новости компанийУпрощенная процедура в рамках электронного взаимодействия с Федеральной налоговой службой сокращает срок получения средств в 3 раза и не требует посещения офисов банка и налоговой службы. До конца 2023 года услугой смогут воспользоваться более 250 тыс. клиентов.

Новый бесплатный сервис позволяет ипотечным клиентам ВТБ получить имущественный вычет в режиме онлайн в несколько кликов. При этом клиенту не требуется собирать бумажные документы, оформлять декларацию 3-НДФЛ и посещать отделения банка и налоговой службы. За счет электронного формата подачи заявки срок получения налогового вычета сокращается почти в 3 раза.

Чтобы вернуть налог, необходимо зайти в раздел «Госуслуги» в ВТБ Онлайн и подтвердить направление соответствующей заявки в налоговые органы. Банк направит документы в электронном виде в ведомство, после чего клиенту останется подписать цифровое предзаполненное заявление своей электронной подписью в личном кабинете налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы. После рассмотрения документов в ФНС средства поступят на счет клиента в ВТБ. Сервис доступен для клиентов, оформивших ипотеку в ВТБ (ПАО) с 2020 года и не получавших ранее имущественный вычет.

«ВТБ стремится к 100%-ной цифровизации клиентских продуктов и сервисов. Совместно с ФНС мы первыми среди российских банков обеспечили возможность оформить налоговый вычет, который входит в число наиболее востребованных госуслуг, полностью в дистанционном формате. Онлайн-сервис позволяет ипотечным заемщикам существенно сэкономить время на подачу заявления и сократить сроки его рассмотрения – в результате налоговый вычет возвращается клиенту почти втрое быстрее и не требует заполнения бумажных документов. Мы ожидаем, что до конца 2023 года новой услугой воспользуется свыше 250 тыс. клиентов, которые смогут таким образом вернуть до 50 млрд рублей», — комментирует член правления ВТБ Святослав Островский.

«За счет расширения информационного взаимодействия и введения автоматизированных проверок в программном комплексе ФНС получение налоговых вычетов по НДФЛ для налогоплательщиков становится максимально удобным и осуществляется проактивно. В мае ВТБ стал первым участником такого взаимодействия, наладив передачу сведений в ФНС для предоставления в упрощенном порядке вычета в сумме денежных средств, внесенных на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). За это время сервисом воспользовалось более 15 тыс. налогоплательщиков. Среднее время получения средств с момента акцептования заявления составляет 12 дней. Сейчас такое электронное взаимодействие распространяется и на функцию получения имущественных налоговых вычетов», — отметил начальник управления налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов ФНС России Михаил Сергеев.

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Регионы: Россия

Теги : финансы налоговый вычет ипотека ВТБ


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