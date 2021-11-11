Клиенты ВТБ смогут оформить имущественный налоговый вычет онлайн

Упрощенная процедура в рамках электронного взаимодействия с Федеральной налоговой службой сокращает срок получения средств в 3 раза и не требует посещения офисов банка и налоговой службы. До конца 2023 года услугой смогут воспользоваться более 250 тыс. клиентов.

Новый бесплатный сервис позволяет ипотечным клиентам ВТБ получить имущественный вычет в режиме онлайн в несколько кликов. При этом клиенту не требуется собирать бумажные документы, оформлять декларацию 3-НДФЛ и посещать отделения банка и налоговой службы. За счет электронного формата подачи заявки срок получения налогового вычета сокращается почти в 3 раза.

Чтобы вернуть налог, необходимо зайти в раздел «Госуслуги» в ВТБ Онлайн и подтвердить направление соответствующей заявки в налоговые органы. Банк направит документы в электронном виде в ведомство, после чего клиенту останется подписать цифровое предзаполненное заявление своей электронной подписью в личном кабинете налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы. После рассмотрения документов в ФНС средства поступят на счет клиента в ВТБ. Сервис доступен для клиентов, оформивших ипотеку в ВТБ (ПАО) с 2020 года и не получавших ранее имущественный вычет.