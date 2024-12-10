Кому дорога книга, кто знает всю цену и культурную силу библиотек в городе»: роль предпринимательства в становлении библиотечного дела Новониколаевска

Сметанин Максим Олегович

ФГБОУ ВО НГПУ

Введение

Первые краеведческие работы по изучению книжного дела в Сибири появляются еще в ХХ веке: данную тематику начали развивать, например, В. Н. Волкова и С. А. Пайчадзе[1]. Работы об истории становления книговедения и библиотечного дела в Сибири развиваются и широко представлены в современной историографии: с 2000 года продолжается выпуск серии «Очерки истории книжной культуры Сибири и Дальнего Востока», коллектив авторов которой исследует эволюцию выведенной в название темы, начиная XVIII веком и заканчивая новейшим временем[2], истории библиотечного дела в Сибири посвящена монография Е. Б. Артемьевой[3], отдельные ее аспекты, характерные для Томской губернии, рассматриваются, например, в исследованиях Т. Л. Воробьевой и Ю. В. Тимофеевой[4].

Рассматриваемая тематика в контексте изучения истории Новониколаевска представлена в ряде монографий Л. М. Горюшкина[5], в которых историк анализировал этапы становления библиотечного дела города. Несмотря на глубину анализа и широкое использование источниковой базы, его работы советского периода, однако, не лишены недостатков: в них ввиду идеологических ограничений нередко преуменьшалась или замалчивалась роль буржуазии – предпринимателей и купцов. Так, имя первого жертвователя в фонд библиотеки Общества приказчиков, купца А. И. Рунина, упоминается исследователем лишь в одной книге, вышедшей уже в 1993 году[6]. Новые исследования книжного дела Новониколаевска представлены в обзорной статье К. А. Голодяева, ей же посвящена глава книги о истории Новосибирска с говорящим названием «Неиссякаемый источник»[7].

Как указывают В. А. Зверев и Ю. В. Тимофеева, на современном этапе «достигнуты успехи в исследовании книжных фондов и просветительской деятельности библиотек Русской православной церкви (РПЦ), книжной культуры старообрядцев, роли политических партий и общественных организаций»[8]. При этом пока отсутствует исследование, посвященное той роли, которое в становлении библиотечного дела Новониколаевска играли предприниматели.

Поэтому целью данной работы является выявление роли новониколаевских коммерсантов в появлении и функционировании первых библиотек города. Для этого в первую очередь рассмотрим историю создания первых библиотек Новониколаевска – читальни при «будаговской» школе, библиотеки им. Н. В. Гоголя, библиотеки Общества приказчиков, библиотеки им. А. П. Чехова и библиотеки им. Л. Н. Толстого. В процессе выявим роль, которую в их становлении играли предприниматели, определим, какие конкретные действия ими совершались и то, как менялось их отношение к благотворительной деятельности, направленной на улучшение библиотечного дела Новониколаевска.

Зарождение библиотечного дела: читальня «будаговской» школы, библиотека им. Н. В. Гоголя

Становление и развитие Новониколаевска непосредственно сопряжены с железной дорогой. С ней же связано и появление первых библиотек: уже в конце 1893 года благодаря хлопотам главного инженера Г. М. Будагова, по праву считающегося первым просветителем будущего Новониколаевска, была организована воскресная читальня [8, с. 123], а в 1902 году стараниями служащих станции Обь – библиотека имени Н. В. Гоголя [7, с. 163]. Стоит отметить, что обе открывались не только по личной инициативе, но и на частные средства: жертвователями были сам Будагов и заинтересованные в развитии культурной среды жители разраставшегося поселка, в том числе его первые коммерсанты [4, с. 43; 12, с. 615].

Развитие города – развитие библиотек: библиотека Общества приказчиков, библиотека им. А. П. Чехова, библиотека им. Л. Н. Толстого

Экономический потенциал Новониколаевска привлекал к себе самых разных инициативных людей: купцов и предпринимателей других сословий, большинство из которых являлись грамотными. Увеличение количества таковых было одной из главных целей руководства города – за 12 лет, в период с 1905 по 1917 год, расходы на начальное образование увеличились в 20024,94% [3, с. 37].

Поэтому несмотря на то, что за четыре года работы Гоголевской библиотеки ее фонд увеличился до двух тысяч книг [8, с. 124], она уже не могла удовлетворить все более увеличивавшийся читательский запрос общества. Решение «библиотечного голода», как назвал сложившуюся ситуацию Л. М. Горюшкин [7, с. 164], шло параллельно и во многом благодаря процессу становления Новониколаевска, как нового торгового центра [2, с. 219–220]: в связи с «расширением купеческих предприятий, открытием новых филиалов в разных городах региона и всей страны … такая профессиональная страта, как приказчики, стала весьма многочисленной прослойкой в крупных населенных пунктах империи» [1, с. 125]. Действительно, число торговых служащих в Новониколаевске на 1910 год оценивалось в тысячу человек [17, с. 124]. На фоне и в рамках Первой русской революции ими в 1906 году было организовано Общество взаимопомощи торговых служащих. Оно ставило своей задачей «оказание взаимной помощи трудящимся» [10, с. 514] и было, по воспоминаниям И. И. Шеина, «самой крупной в то время легальной организацией, объединявшей в своих рядах значительную часть торгово-конторских служащих» [6]. Туда же входили и многие крупные предприниматели города. Членами правления Общества являлись, например, коммерсанты Е. Л. Барабанов, И. Т. Суриков и братья Маштаковы, купцы, ставшие первыми политическими деятелями Новониколаевска: Г. М. Кузнецов – городской староста, а впоследствии гласный городской думы, В. И. Жернаков – первый городской голова, М. А. Рунин – участник комиссии для выработки постановлений об отдыхе служащих и рабочих в торговых предприятиях и ремесленных учреждениях Новониколаевска [5, с. 19, 81, 133, 167, 242, 225].

Данная комиссия имела важное значение для приказчиков города: благодаря ей с владельцами магазинов и лавок был заключен общегородской коллективный договор, утвердивший установление 8-часового рабочего дня для продавцов, право на отпуск, в том числе 6-недельное освобождение женщин от работы при родах [11, с. 62–63]. Должное внимание Общество приказчиков уделяло и культурно-досуговой сфере жизни: при нем был создан первый в Новониколаевске оркестр [11, с. 85], а также третья в городе библиотека. Основу ее фонда составили 700 книг, подаренные библиотеке колыванским купцом А. И. Руниным, отцом М. А. Рунина [2, с. 222–223; 10, с. 514]. Общество располагалось в доме, арендованном на Асинкритовской улице, сейчас это Чаплыгина, 65. [13, с. 246] – «прекрасном двухэтажном здании в центре города, в котором имелся хороший зал, неплохая сцена, библиотека, а внизу находилась столовая» [6]. В 1913 году Общество учредило особый фонд на постройку собственного дома, средства для которого должны были складываться из 5% отчислений со всех поступлений Общества и добровольных пожертвований [14] и даже успело приобрести для этого земельный участок за тысячу рублей [15], но в связи с его закрытием из-за поддержки стачки служащих купца Второва данная задумка так и не была осуществлена.

Новая библиотека стала центром внимания общественности: в «Народной летописи» Н. П. Литвинова, неравнодушного издателя и человека, имеющего опыт в данной сфере – он был владельцем первого в городе книжного магазина, при котором открыл небольшую читальню, и первой же в городе типографии – традиционной стала рубрика «В библиотеке общества приказчиков» [9, с. 206]. В ней газета освещала трудности, с которыми сталкивалась библиотека, анализировала ее ассортимент, размещала рекламу для сбора средств на пополнение фондов. Например, призывала тех, «кому дорога книга, кто знает всю цену и культурную силу библиотек в городе» посетить спектакль народного театра по пьесе «Дни нашей жизни», доход от которого пойдет на покупку новых книг [9, с. 206]. Благодаря подобным стараниям библиотека Общества приказчиков стала самой крупной в городе: за три года ее существования, к 1909 году, в ее фондах насчитывалось уже 2242 книги [7, с. 166].

Почти одновременно с ней появляются две другие библиотеки, история создания которых также связана с местными предпринимателями. Рассмотрим каждую из них подробнее. Сбор средств, как и задумка первой из них, библиотеки, а первоначально – читальни им. А. П. Чехова, начался в 1905 году и был реакцией новониколаевского общества на смерть писателя, имя которого она впоследствии будет носить. В качестве основы бюджета были использованы деньги, полученные со сборов за постановку «Дяди Вани», а в роли дополнительного источника финансирования выступали частные пожертвования «деньгами и книгами» – акция, которую активно пропагандировала газета «Обь» [10, с. 513]. Одним из откликнувшихся был, например, Е. А. Жернаков [8, с. 124], дядя В. И. Жернакова, имевший торговые точки в крупнейших сибирских городах, в 1894 году открывший первый в поселке универсальный магазин [11, с. 24]. Старания окупились – 15 июля 1907 года городская публичная бесплатная читальня имени А. П. Чехова была официально открыта [10, с. 513].

В 1909 году возникло Общество попечения о народном образовании, в числе учредителей которого были врачи М. В. Востоков, Е. М. Софонов, В. Ф. Сосунов, а также предприниматели Л. И. Лапшин и Н. П. Литвинов [11, с. 68]. На собственные средства, складывавшиеся из доходов от спектаклей и концертов и членских взносов, Общество «уже в первый год своего существования … открыло книжный склад, две детские площадки, книжный киоск и бесплатную библиотеку в Закаменском районе, завербовав более 300 читателей» [10, с. 511]. Для помощи в содержании и развитии закаменской библиотеки, или библиотеки им. Л. Н. Толстого, имя которого она получила после смерти писателя [8, с. 126], Общество просило «пожертвовать, кто чем может – книгами, журналами и деньгами», и жители города откликнулись: были собраны средства, книги – общий фонд составил около тысячи экземпляров – а купец Маштаков предоставил для аренды дом, в котором проводили бесплатные народные чтения [10, с. 511].

Заключение

Рассмотренная история появления первых библиотек города демонстрирует, что зарождение библиотечного дела в Новониколаевске было напрямую связано с частной, в первую очередь предпринимательской, благотворительностью: они самостоятельно, как Н. П. Литвинов, или от лица объединения, как Общество взаимопомощи торговых служащих, продвигали и осуществляли идеи создания библиотек, купцы, будь то представитель одной из самых известных и зарекомендовавших себя династий города Е. А. Жернаков или городской уполномоченный А. И. Рунин, жертвовали деньги на их строительство и содержание, основание и расширение фондов.

Кроме того, как показывают примеры рассмотренных библиотек, с течением времени благотворительная активность новониколаевских предпринимателей в отношении таковых оставалась стабильной на протяжении всего дореволюционного периода развития города: благодаря деятельности общественных организаций – Общества приказчиков, Общества попечения о начальном образовании – в которых состояли многие успешные коммерсанты, в городе появились первые крупные библиотеки.

Релевантность вышеизложенных примеров для культурно-просветительской составляющей жизни Новониколаевска нельзя не видеть. Ее можно оценить, сравнив фондовые показатели этих библиотек с таковыми у школьных библиотек города – население росло, инфраструктура развивалась, и правительство выделяло значительную часть бюджета на образование. Сопоставив данные, увидим, что количество книг в первых практически не уступает таковому у вторых, хотя последних в несколько раз больше. Так, суммарное количество томов, находящихся в библиотеке Общества приказчиков (2242), библиотеке им. А. П. Чехова (1500) и библиотеке им. Л. Н. Толстого (1000), в 1910 году было всего на 231 экземпляр меньше, чем во всех 22-х школьных библиотеках Новониколаевска вместе взятых.

Примечание: Диаграмма составлена на основании следующих данных: Горюшкин Л. М. Новосибирск в историческом прошлом: конец XIX – начало XX в. Новосибирск: Наука, 1978. С. 166–167; Горюшкин Л. М. Так начинался Новосибирск: конец XIX – начало XX века. Новосибирск: Западно-Сибирское кн. Изд-во, 1983. С. 125; Весь Новониколаевск: адресно-справочная книга с краткой историей и планом города, 1924–1925. Новониколаевск: Сибирское отделение Российского телеграфного агентства, 1925. С. 38

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[2] Очерки истории книжной культуры Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск: ГПНТБ СО РАН, 2000–н.в. (последний на данный момент 6 том, вышедший в 2021 году, доводит анализ до 2017 года).

[3] Артемьева Е. Б. Эволюция библиотечной сети Сибири и Дальнего Востока в условиях культурно-исторических и социальных трансформаций (XVII–XX вв.). Новосибирск, 2012.

[4] Воробьева Т. Л. Из истории развития книготорговли в Томске и Томской губернии в конце XIX – начале ХХ в. (статья первая) // Текст. Книга. Книгоиздание. 2014. № 2(6). С. 118–131; Она же. Из истории развития книготорговли в Томске и Томской губернии в конце XIX — начале ХХ в. (статья вторая) // Текст. Книга. Книгоиздание. 2014. № 3(7). С. 123–131; Тимофеева Ю. В. Две первые библиотеки Общества содействия устройству сельских бесплатных библиотек-читален в Томской губернии (первое десятилетие XX в.) // Библиотековедение. 2017. Т. 66, № 2. С. 202–208; Она же. Библиотеки Общества содействия устройству сельских бесплатных библиотек-читален в Томской губернии (1901–1919 гг.) // Библиотековедение. 2017. Т. 66, № 4. С. 443–450;

[5] Горюшкин Л. М. Новосибирск в историческом прошлом: конец XIX – начало XX в. Новосибирск, 1978; Он же. Так начинался Новосибирск: конец XIX – начало XX века. Новосибирск, 1983.

[6] История города. Новониколаевск–Новосибирск, 1893–1993: события, люди. Новосибирск, 1993. С. 54.

[7] Голодяев К. А. Книжный Ново-Николаевск // Одиннадцатые Макушинские чтения: Материалы научной конференции, Томск, 29–30 мая 2018 года / Ответственный редактор С.Н. Лютов. Томск: ГПНТБ СО РАН, 2018. С. 42–53; История города. Новониколаевск–Новосибирск. Исторические очерки. Том II. Новосибирск, 2006. С. 510–532.

[8] Зверев В. А., Тимофеева Ю. В. Книжная культура сельского населения Западной Сибири в конце имперского периода: основные итоги исследования // Образование в истории, история в образовании: материалы Всерос. (с междунар. участием) науч.-практ. конф. Новосибирск, 2011. С. 215.