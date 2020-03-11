Конституцию поменяют после одобрения думского большинства

Накануне Госдума РФ большинством голосов депутатов от фракций «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия» приняла во втором чтении предложенные президентом изменения в Конституцию РФ.

Как уже ранее сообщалось, данные поправки касаются приоритета российского законодательства перед нормами международного права, ужесточения требований к кандидатам на пост президента, главам субъектов федерации, судьям, увеличения полномочий Государственной Думы и Совета Федерации, ряда мер социальной поддержки населения.

— Все поправки направлены на улучшение качества и уровня жизни, где приоритет отдан, в первую очередь, поддержке семьи, защите и всестороннему развитию детей, обеспечению качественного образования и здравоохранения, а также укреплению суверенитета государства и соблюдению интересов наших граждан, — приводит позицию своих однопартийцев депутат-единоросс от Новосибирской области Максим Кудрявцев.

Фракция коммунистов в количестве 44 человек от голосования воздержалась.

— Мы четко определились, что эти поправки мы не принимаем, — комментирует депутат от КПРФ, член президиума ЦК партии Валерий Рашкин. — Мы не поддерживаем в целом закон, который внес президент. Заседание Госдумы стало Днем театра, артистом которого выступили сам президент и некоторые представители «Единой России». Нынешняя Госдума достойна роспуска за повышение пенсионного возраста, за антинародный бюджет и рост тарифов.

Однако судьба Госдумы нынешнего созыва осталась без изменений. Предложивший вначале поправку о досрочных выборах нового состава парламента новосибирский депутат-единоросс Алексадр Карелин ее отозвал.

Гораздо большая интрига связана с президентскими сроками. Несмотря на то, что изначально Владимир Путин предложил закрепить в Конституции запрет на пребывание в должности главы государства более двух сроков, представитель «Единой России» Валентина Терешкова вышла с инициативой вести отсчет президентских сроков с принятием изменений в Конституцию, и, таким образом, что называется, «обнулить» уже имеющиеся четыре срока президентств Владимира Путина. Сейчас это предложение предстоит рассмотреть Конституционному суду РФ. Это предложение поддержали 380 депутатов, «против» проголосовали 43 представителя фракции КПРФ и один депутат от «Справедливой России».

Напомним, что народное голосование по поправкам в Конституцию РФ состоится 22 апреля.

Фото с сайта Госдумы