Конструкторы Лего от производителя: купить по доступной цене

Безграничный мир Lego Ninjago

Конструкторы Lego – любимы детьми всех возрастов. Они яркие, интересные, имеют разнообразное исполнение. Это традиционные модели «Дупло» с крупными кубиками для самых маленьких, классические Лего Сити для мальчишек и девчонок. Существуют интерактивные «Техник» для юных изобретателей, «компьютеризированные» Minecraft и Super Mario, а также многие другие наборы.

В линейке торговой марки есть и необычные конструкторы Лего Ниндзяго. Это оригинальные игрушки, созданные по мотивам популярного мультфильма. Его сюжет основан на борьбе отважных Ниндзя со злодеями, которые хотят захватить и полностью разрушить мир.

Отличительные особенности коллекции

Это многокомпонентная серия, в нее входят кубики для создания зданий, различных объектов и минифигурки героев. Некоторые комплекты содержат диких животных, рептилий, насекомых, что расширяет игровые возможности:

В линейку включены роботизированные фигуры, фантазийные автомобили, мотоциклы, вездеходная техника, самолеты и вертолеты и другие разновидности транспорта. Они обладают подвижными колесами, лапами, крыльями, откидными кабинками, имеют корпус с оригинальным дизайном.

Наборы дополняются тематическими аксессуарами для реалистичной игры – головными уборами, стилизованными кристаллами, мебелью, табличками, сокровищницами, подставками и другой атрибутикой.

В составе есть различное оружие – это мечи, посохи, катаны, копья, арбалеты, кнуты, гарпуны, вилы, клинки, топоры, молоты, ножи, нунчаки, острозубы, жезлы. Они выполняются в стандартном цвете и «золотом», считающимся среди мальчишек более престижным.

В некоторых есть специальные карточки героев и боевых сражений. Каждая из них отличается внешним видом, «номиналом» и наделяет владельца особыми привилегиями. Их можно собрать в коллекцию и устраивать различные бои с компанией друзей или в тесном семейном кругу.

В чем секрет популярности?

Комплекты подходят для мальчиков старше 6 до 14 лет. Они содержат различное количество блоков от 100 единиц, характеризуются вариативной сложностью и отличаются следующими особенностями:

Обладают высоким качеством исполнения, поэтому служат долго, не подвержены поломке, сколам.

Производятся из безвредных материалов, полностью безопасны для детей даже при склонности к аллергическим проявлениями.

Характеризуются разнообразием моделей, постоянно пополняется новинками – неожиданными героями, транспортом, зданиями. Производитель оснащает новыми функциональными возможностями. Это позволяет выбрать подходящий вид конструктора, исходя из сложности, предпочтений и возрастных особенностей ребенка.

Фигуры и строения выполнены в ярком дизайне, что создает особую атмосферу игры, позволяет проявлять фантазию и развивать творческие способности.

Модели объединяют в себе несколько возможностей – карточные игры, конструирование, коллекционирование персонажей, создание сюжетных ситуаций.

Элементы совместимы с кубиками из других серий, они легко соединяются и разъединяются. Для удобства использования в составе есть специальные разделители. С их помощью конструирование не вызывает затруднений у ребенка, и он может обойтись без помощи взрослых.

Конструкторы развивают образное мышление и мелкую моторику, формируют коммуникативные навыки, повышают усидчивость и аккуратность. Они делают ребенка любознательнее, увереннее в себе, значительно разнообразят свободное времяпрепровождение.

Подходят для самостоятельных занятий мальчишек и игр в целой компании друзей. С ними легко воссоздавать мультяшные сюжеты, строить супертехнику героев и их врагов, создавать просторные площадки для боев с вражескими разведчиками и даже целыми армиями. С их помощью дети возводят уникальных трансформеров, «изготавливают» разные виды оружия, комбинируют и воплощают собственные проекты.

Комплекты поставляются в красочной коробке, поэтому привлекают внимание ребенка с первого взгляда. Они отлично подходят в качестве подарка на любой праздник – день рождения, рождество, новый год и другие.

Тонкости грамотного подбора игрушки

Выбор конструктора «Лего Ниндзяго» стоит делать, руководствуясь следующими особенностями:

Сложность. Для начинающих лучше подбирать базовые комплекты – они проще в сборке, позволяют изучить историю Ниндзя с самого начала. Для продвинутых подойдут новинки и более сложные модели. Если пренебречь сложностью, то легко можно отбить охоту ребенка к игре.

Для начинающих лучше подбирать базовые комплекты – они проще в сборке, позволяют изучить историю Ниндзя с самого начала. Для продвинутых подойдут новинки и более сложные модели. Если пренебречь сложностью, то легко можно отбить охоту ребенка к игре. Тип. Обратите внимание на состав. Это могут быть комплекты с различными героями, например, Нией, Каем, Ллойдом и прочими. И если ребенок обожает Коула, а ему преподнесут Гармедона, то вряд ли ему понравится такой презент.

Обратите внимание на состав. Это могут быть комплекты с различными героями, например, Нией, Каем, Ллойдом и прочими. И если ребенок обожает Коула, а ему преподнесут Гармедона, то вряд ли ему понравится такой презент. Цена. Стоимость варьируется в разных пределах, зависит от состава набора, ограниченности серии, сложности и года выпуска. Но помните, что качественные наборы не могут стоить слишком дешево, скорее всего, перед вами окажется опасная подделка.

Стоимость варьируется в разных пределах, зависит от состава набора, ограниченности серии, сложности и года выпуска. Но помните, что качественные наборы не могут стоить слишком дешево, скорее всего, перед вами окажется опасная подделка. Поставщик. Отдавайте предпочтение проверенным магазинам, в них нет риска купить фальсификат плохого качества.

Конструктор Lego Ninjago – практичное дополнение для игрового досуга мальчишек старше шести лет. Это оригинальные комплекты, в которых сочетается яркость и необычный дизайн, множество игровых возможностей и масса преимущественных особенностей. Наборы тренируют аккуратность, расширяют границы фантазии, всесторонне развивают и захватывают внимание мальчишек на долгое время. И чтобы приобрести качественный «Лего Ниндзяго», следует покупать его с учетом определенных параметров – сложности, типа, предпочтений ребенка. И тогда приобретение принесет пользу и доставит искреннюю радость.

Фото предоставлены рекламодателем