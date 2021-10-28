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Корпоративные клиенты ВТБ смогут регистрировать договоры залога недвижимости в нерабочие дни

  • 28/10/2021, 15:46
Во время нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября 2021 года, несмотря на приостановку работы МФЦ и отделений Росреестра по всей стране, клиенты ВТБ смогут воспользоваться сервисом по удаленной регистрации договоров залога недвижимости по кредитам для юридических лиц на всей территории Российской Федерации.

Новости компанийВ рамках стратегии по цифровой трансформации в мае 2020 года ВТБ одним из первых на рынке запустил сервис для юридических лиц по удаленной регистрации договоров залога недвижимости в Росреестре.  Сегодня сервис пользуется устойчивым спросом со стороны корпоративных клиентов банка и на текущий момент доля проникновения услуги по электронной регистрации в корпоративном сегменте уже достигла более 30%. Банк постоянно совершенствует данную услугу – например, льготный период, в течение которого клиенты оплачивают только стоимость выпуска усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), был продлен до 30 апреля 2022 года. Сама регистрация в течение этого срока будет бесплатной.

Клиент может инициировать вопрос о проведении сделки в электронном формате в любое удобное для него время, обратившись к своему клиентскому менеджеру.  Вся информация передается по зашифрованным каналам связи, что гарантирует полную информационную безопасность сделки и персональных данных клиентов. Чтобы получить уже зарегистрированный договор, посещать Росреестр и МФЦ также не требуется – все процессы осуществляются в электронном формате в режиме 24/7. Сохраняя возможность непрерывной государственной регистрации залога недвижимого имущества в Росреестре, сервис обеспечивает бесперебойность кредитного процесса.

Член правления ВТБ Максим Кондратенко отметил:

«Банк ВТБ постоянно совершенствует свои технологии, в том числе те, которые направлены на обеспечение бесперебойного обслуживания клиентов, переводя большую часть всех сделок в электронную форму. Это особенно актуально в случае введения дополнительных антиковидных мер. Росреестр активно развивает электронные сервисы по регистрации сделок с недвижимостью по всей стране. Банк ВТБ (ПАО) со своей стороны активно участвует в этой работе и также продвигает эту повестку».

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Регионы: Россия

Теги : финансы ВТБ банки


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