Кран-балка – для чего нужна?

В настоящее время изготовление кран-балок отечественными производителями вышло на новый уровень. Данный агрегат становится все более востребованным, а потому изготовители получают больше заказов от предприятий. Секрет популярности такого оборудования прост – оно недорогое, удобное и простое в эксплуатации, монтаж не требует лишних затрат, равно как и обслуживание. Кроме того, устройство может применяться в самых разных сферах промышленности.

Конструкция агрегата достаточно простая. В ее основе лежит несущий мост, на который установлены концевые балки, подъемный механизм и системы управления. Подъемный механизм перемещается по рельсовым путям, расположенным на высоте. Передвижение осуществляется при помощи колес, которые могут опираться на пути, либо же подвешиваться к ним снизу (тогда кран-балка называется подвесной). Груз перемещается в продольном и поперечном направлениях относительно путей.

Прежде всего, следует отметить невысокую стоимость устройства. Конечно, разные производители устанавливают разную цену, например, зарубежные модели обойдутся значительно дороже отечественных. С другой стороны, простота конструкции и небольшие габариты кран-балки делают ее дешевле аналогичных грузоподъемных устройств.

Обслуживание тоже не требует высоких затрат. Агрегат отличается хорошей ремонтопригодностью, и при качественном уходе способен прослужить десятки лет. Потребуется лишь ремонтировать и заменять изношенные детали и узлы, что в принципе недорого.

Не менее важным фактором является возможность агрегата работать в сложных условиях. Температурный диапазон широкий, от -20 градусов до +45. Благодаря этому, устройство находит применение и на обычных заводах, и в литейных цехах, и на открытом воздухе. В зимнее время из-за повышенного скопления металлических деталей, температура в цеху может опускаться за ночь до -20 градусов. И понадобиться время, пока заработает отопление, чтобы прогреть помещение. Однако пользоваться кран-балкой можно сразу, и в этом ее несомненный плюс.

Рабочими и техническими характеристиками устройства можно назвать грузоподъемность, скорость передвижения кран-балки и скорость движения механизма подъема, скорость поднятия груза, мощность двигателя, тип привода, собственный вес и габариты. И, конечно же, способ передвижения – опорный или подвесной.

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