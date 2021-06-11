Кредиты малому и среднему бизнесу за 1 день

Для оформления кредита предпринимателю достаточно предоставить карточку 51 счета. А механизм ускоренной регистрации залога недвижимости через сервис «Технокад» позволяет регистрировать сделки день в день.

В Банке «Левобережный» предприниматели могут оформить кредит по ставке от 7,5% годовых на любые цели для бизнеса, в т.ч. пополнение оборотных средств, инвестиционные цели или рефинансирование ссудной задолженности в другом банке.

Деньги выдаются в форме кредита или кредитной линии с лимитом выдачи/задолженности на срок до 10 лет. Сумма – от 500 тысяч рублей. Залогом можно не обеспечивать до 5 млн рублей. Также банк предоставляет отсрочку погашения основного долга до 1 года.

В рамках специального предложения для клиентов малого и среднего бизнеса возможно снижение процентной ставки по кредиту до 0,5 п.п. при открытии расчетных счетов на связанные с заемщиком компании и закреплении в кредитном договоре условия по поддержанию оборотов каждой компанией группы.

Перейдите на сайт, чтобы заполнить короткую заявку на кредит. Получить консультацию можно по телефону 8-800-3333-555 (круглосуточно) и в офисах Банка «Левобережный» (ПАО).