МегаФон на 30% увеличил территорию покрытия сети в Новосибирской области

Жители Новосибирской области стали чаще самостоятельно подключаться к услугам связи. За последние полгода количество активаций SIM-карт через мобильное приложение МегаФона выросло в 2 раза.

Возможность купить SIM-карту в магазине шаговой доступности и самому подключиться к мобильной сети МегаФон предложил еще в прошлом году – для безопасности абонентов во время пандемии. Жители Новосибирской области оценили этот формат – он становится более востребованным, а география проекта активно расширяется. К началу мая компания увеличила список мест продаж SIM-карт с саморегистрацией в городе и области уже до 1200 торговых пунктов.

«С началом майских праздников многие жители Новосибирска начинают проводить время на даче, навещать родственников и близких за городом. При этом бывает так, что в любимом месте отдыха мобильный интернет другого оператора может показывать низкие скорости. Чтобы даже на отдыхе наши абоненты могли оставаться онлайн, технические специалисты МегаФона на 30% увеличили территорию покрытие сети. На подключение уйдет буквально 5 минут – достаточно купить SIM-карту с саморегистрацией в ближайшем магазине и активировать ее через мобильное приложение», – отметила директор Сибирского филиала МегаФона Галия Сайфутдинова.

Приобрести SIM-карту МегаФона с саморегистрацией в общей сложности можно в 175 населенных пунктах Новосибирской области. Особенно удобен такой формат будет отдыхающим и жителям небольших деревень, потому что теперь им больше не нужно ехать в салон связи в районный центр.

Покупка SIM-карты в магазине не отличается от приобретения обычных товаров: предоставлять продавцу паспорт и подписывать бумажный договор не нужно. Оформление и активация SIM-карты происходит дистанционно, через Госуслуги или приложение МегаФона, и занимает 5-10 минут. Абонент может перейти в сеть МегаФона даже с сохранением номера и выбрать любой из действующих тарифов оператора, в том числе из обновленной тарифной линейки #БезПереплат с «копилкой» неизрасходованных гигабайтов и минут, защитой от нежелательных подписок, возможностью подключить и «раздавать» безлимитный интернет, а также оставаться на связи при отрицательном балансе.

Заказать SIM-карту с саморегистрацией можно и не выходя из дома: такая услуга доступна в интернет-магазине МегаФона и других онлайн-площадках, в том числе WildBerries, OZON, e2e4, Яндекс Маркет.