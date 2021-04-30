Рекламодателям

МегаФон на 30% увеличил территорию покрытия сети в Новосибирской области

  • 30/04/2021, 13:13
megafon
И расширил географию продаж SIM-карт в регионе до 1200 точек.

Жители Новосибирской области стали чаще самостоятельно подключаться к услугам связи. За последние полгода количество активаций SIM-карт через мобильное приложение МегаФона выросло в 2 раза.

Возможность купить SIM-карту в магазине шаговой доступности и самому подключиться к мобильной сети МегаФон предложил еще в прошлом году – для безопасности абонентов во время пандемии. Жители Новосибирской области оценили этот формат – он становится более востребованным, а география проекта активно расширяется. К началу мая компания увеличила список мест продаж SIM-карт с саморегистрацией в городе и области уже до 1200 торговых пунктов.

«С началом майских праздников многие жители Новосибирска начинают проводить время на даче, навещать родственников и близких за городом. При этом бывает так, что в любимом месте отдыха мобильный интернет другого оператора может показывать низкие скорости. Чтобы даже на отдыхе наши абоненты могли оставаться онлайн, технические специалисты МегаФона на 30% увеличили территорию покрытие сети. На подключение уйдет буквально 5 минут – достаточно купить SIM-карту с саморегистрацией в ближайшем магазине и активировать ее через мобильное приложение», – отметила директор Сибирского филиала МегаФона Галия Сайфутдинова.

Приобрести SIM-карту МегаФона с саморегистрацией в общей сложности можно в 175 населенных пунктах Новосибирской области. Особенно удобен такой формат будет отдыхающим и жителям небольших деревень, потому что теперь им больше не нужно ехать в салон связи в районный центр.

Покупка SIM-карты в магазине не отличается от приобретения обычных товаров: предоставлять продавцу паспорт и подписывать бумажный договор не нужно. Оформление и активация SIM-карты происходит дистанционно, через Госуслуги или приложение МегаФона, и занимает 5-10 минут. Абонент может перейти в сеть МегаФона даже с сохранением номера и выбрать любой из действующих тарифов оператора, в том числе из обновленной тарифной линейки #БезПереплат с «копилкой» неизрасходованных гигабайтов и минут, защитой от нежелательных подписок, возможностью подключить и «раздавать» безлимитный интернет, а также оставаться на связи при отрицательном балансе.

Заказать SIM-карту с саморегистрацией можно и не выходя из дома: такая услуга доступна в интернет-магазине МегаФона и других онлайн-площадках, в том числе WildBerries, OZON, e2e4, Яндекс Маркет.

Фото предоставлено пресс-службой компании

1 009

Рубрики : Бизнес Телекоммуникации

Регионы: Новосибирская область

Теги : телеком мобильная связь Мегафон Галия Сайфутдинова


0
0
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

На сибирском рынке проектного финансирования заключена крупнейшая сделка на строительство района в Красноярске

23/04/2021, 14:39

Аэропорты Кузбасса открывают прямые рейсы в Анапу, Сочи и Симферополь

21/04/2021, 12:15

10 лет отмечает офис Банка «Левобережный» в Красноярске

19/04/2021, 18:22

В Кузбассе из-за подтопления ограничили движение на участке федеральной трассы «Сибирь»

19/04/2021, 11:18

Актуальный разговор

«Вскоре возможность пообщаться с живым рекрутером будет привилегией»

Все материалы

Где Вы планируете отдыхать этим летом?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Лента новостей

В Новосибирске пройдут испытания теплосетей: график 2021 года

30/04/2021, 14:40

Депутата горсовета Новосибирска осудили за «скверный» протест

30/04/2021, 12:42

С 1 мая Болгария откроет свои границы для россиян

30/04/2021, 12:20

Оборудование для СКИФа произведет ИЯФ СО РАН

30/04/2021, 11:10
Новости компаний

В Барнауле, Красноярске и Томске пройдут бесплатные семинары для экспортеров в КНР

30/04/2021, 15:21

24 мая в Новосибирске пройдёт III Сибирский медиафорум

30/04/2021, 14:09

«Ростелеком» провел в Новосибирске обучающее мероприятие по информационной безопасности

30/04/2021, 14:03

ВТБ запускает программу лояльности для среднего и малого бизнеса

30/04/2021, 13:02

ВТБ узнал, на что копят россияне

30/04/2021, 09:00

Экономика

Какие законы вступят в силу в мае

Какие законы вступят в силу в мае

Новосибирский завод «Балтики» в 1,5 раза увеличил объем выплаченных налогов

Жилье теперь могут изъять за долги

Бюджет Новосибирской области в первом квартале исполнен с профицитом

Увеличивается перечень видов деятельности, разрешенных в ТОСЭР «Линево»

Финансы

Пайщики КПК «Зенит» потеряли десятки миллионов рублей из-за мигрирующих потребкооперативов

Пайщики КПК «Зенит» потеряли десятки миллионов рублей из-за мигрирующих потребкооперативов

Банк России отозвал лицензию у уральского банка «Нейва»

В Новосибирске пройдет вебинар «Типичные ошибки заемщика»

Система быстрых платежей или эквайринг?

В России появился «Маркетплейс» с финансовыми продуктами

Политика

Депутата горсовета Новосибирска осудили за «скверный» протест

Ряд полномочий мэрии Новосибирска может уйти в дорожную пыль

Горсовет Новосибирска — государство в государстве

«Партия пенсионеров» пиарится на пожаре в городе Татарске?

Ситуация с «Тяжстанкогидропресс» дошла до Госдумы

Недвижимость

В ПЛП появится общежитие и точки общепита

В «Юном медике» уже началась вырубка зеленых насаждений

Покупатели жилья в новостройках выбирают «комфорт»

Новосибирский Академпарк хочет получить статус индустриального парка

Количество объявлений о продаже новых квартир в Новосибирске выросло в 1,7 раза

Технологии

«Балтика» отчиталась о выполнении целей устойчивого развития

iFarm готовится к запуску промышленной земляничной фермы

Новосибирская компания «Домпомидор» разработала эффективные теплицы

Новосибирских инноваторов приглашают на конкурс разработчиков устройств для умного дома

Магазины IKEA перейдут на солнечную энергию

Телекоммуникации

В 2020 году фокусом атак кибермошенников были медицинские организации

В 2020 году фокусом атак кибермошенников были медицинские организации

МегаФон создал платформу киберразведки

«Ростелеком» представил «Облако знаний» для учителей Новосибирской области

Сто тысяч сельчан Новосибирской области впервые получили доступ к сети 4G МегаФона

Ликбез по кибербезу: вложение в информационную безопасность стало выгодной инвестицией

Агропром

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

«Сибирская Нива» за счет бережливого производства планирует увеличить надои на 10%

У новосибирских фермеров растет интерес к мясному скотоводству

Новосибирская область активно экспортирует шоколад и семена рапса

Новосибирские аграрии получат субсидии за модернизацию и создание новых объектов

Транспорт

Расчетная стоимость Южного транзита — 50 млрд рублей

Расчетная стоимость Южного транзита — 50 млрд рублей

Первый этап «Городской электрички» запустят в июле

На рынке автосервиса наблюдается новый виток ценовых войн

С «мостового» концессионера спросят за пробки

«Сибуправтодор» рассчитывает завтра заключить госконтракт на Восточный обход

Медицина

Частная медицина хочет расширить присутствие в ОМС

Частная медицина хочет расширить присутствие в ОМС

Частные медорганизации Новосибирска решили развивать медицинский туризм

Новосибирск готов лечить иногородних и иностранных пациентов

«Вектор» начал разработку вакцины от COVID-19 в виде капель для носа

Что поможет победить COVID?

Авто

В Новосибирске на 28,7% вырос спрос на мотоциклы

В Новосибирской области продажи премиальных автомобилей в возрасте до 3 лет за год выросли на 34%

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

За месяц в России подорожали машины 25 марок

С 1 марта в России появится новый дорожный знак

Туризм

С 1 мая Болгария откроет свои границы для россиян

Туроператоры попросили отменить двойные ПЦР-тесты по возвращении из-за границы

Цены на детский отдых в Новосибирске выросли до 20%

Лагеря ждут новосибирских школьников

Россия возобновит полеты в Шарм-эш-Шейх и Хургаду

Общество

Депутата горсовета Новосибирска осудили за «скверный» протест

Ряд полномочий мэрии Новосибирска может уйти в дорожную пыль

Какие законы вступят в силу в мае

ЕГЭ по информатике в этом году впервые пройдет на компьютерах

Жилье теперь могут изъять за долги

Стиль жизни

Впервые состоялся турнир по игре в кёрлинг среди команд общественного объединения «VIP-club»

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

VIP-сlub анализирует вызовы и шансы посткарантинной реальности

Что-то страшное грядет

Соцреализм на языке кибер-эпоса

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Апрель 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Наверх в Новости Новосибирска