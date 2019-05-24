Минэкономразвития РФ учло предложения новосибирского бизнес-омбудсмена по федеральному законопроекту

Министерство экономического развития РФ составило отрицательное заключение по проекту федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (в части реализации положений Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы), сообщили в аппарате Уполномоченного по защите прав предпринимателей Новосибирской области.

Ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Николай Мамулат внес предложения в рамках оценки регулирующего воздействия федерального законопроекта. Бизнес-омбудсмен обратил внимание, что из понятия «розничная торговля», используемого при применении единого налога на вмененный доход и патентную систему налогообложения, исключается реализация товаров, подлежащих обязательной маркировке. Также предусматривается переход на общую систему налогообложения в случае продажи указанных товаров.

Отмечается, что ЕНВД остается очень распространенной среди предпринимателей Новосибирской области (в особенности сельских поселений), поскольку предусматривает упрощенные требования к учету и отчетности. Также в последние годы политика государства была нацелена и на увеличение количества предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения.

Перевод бизнеса на иные системы налогообложения потребует от них дополнительных финансовых затрат на оплату услуг по ведению бухгалтерского учета и отчетности, приобретение программного обеспечения. Кроме того, в условиях значительного сокращения оборота розничной торговли, осуществляемой через объекты мелкорозничной торговой сети (так называемые «магазины у дома») за счет увеличения объемов продаж торговых сетей, предлагаемый запрет мог привести к закрытию большинства таких объектов, деятельность в которых осуществляют именно местные предприниматели.

Перепрофилирование, исключение из ассортимента товаров, подлежащих обязательной маркировке, также не представлялось возможным, поскольку в 2019 году уже вводится маркировка значительного ассортимента товаров: табачные изделия, предметы одежды, обуви, духи и туалетная вода. Планируется дальнейшее расширение этого перечня.

В целях сохранения субъектов малого предпринимательства Новосибирской области бизнес-омбудсмен предложил исключить данные положения. Позиция уполномоченного была направлена заместителю председателя правительства Новосибирской области — министру экономического развития региона. По мнению Николая Мамулата, важно, что предложения были сформулированы при участии самих предпринимателей и деловых объединений. Также в рамках публичных обсуждений по проекту поступили замечания и предложения от членов Общественного совета при уполномоченном — Ассоциации малоформатной торговли и комитета торговли новосибирского отделения «ОПОРА РОССИИ» Кошелевой Н.А.

В итоговом заключении Минэкономразвития РФ указано, что разработчиком ни в сводном отчете, ни в иных представленных материалах не приведены убедительные обоснования необходимости (целесообразности) установления указанных ограничений, а также не проанализированы риски негативных последствий как для предпринимателей (возможный рост налоговой нагрузки в связи с необходимостью перехода общеустановленный порядок налогообложения), так и для бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации (снижение объема доходов от уплаты налогов, предусмотренных указанными специальными налоговыми режимами, а также возможное снижение общего объема налоговых доходов в связи с выводом бизнеса в «теневой» сектор экономики).

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия законопроекта Минэкономразвития России сделан вывод о недостаточном обосновании решения проблемы способом, предложенным проектом акта. Кроме того, в документе присутствуют положения, которые вводят избыточные ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствуют их введению, а также способствуют возникновению необоснованных расходов для предпринимателей или бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.

Фото: предоставлено пресс-службой аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей Новосибирской области