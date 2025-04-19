На защите дальневосточных рубежей: «вероятность войны на два фронта была высока»

Через всю войну прошел его прадед Степан Дмитриевич Салов.

— День Победы… Это наша национальная гордость, сила русского оружия, непобедимость русского духа. А лично для меня еще и мой дед, кадровый военный, прошедший всю Великую Отечественную войну и вернувшийся домой Героем. Говорят, что я сильно похож на него. И я этим безумно горжусь, а еще пытаюсь соответствовать. Хотя до его подвигов мне не дотянуться….

Всю Великую Отечественную войну мой дед, Степан Дмитриевич Салов, прошел на Дальневосточном фронте. В составе артиллеристской бригады он предотвратил нападение квантунской армии Японии на нашу страну, не допустив открытия второго фронта.

Сейчас как-то подзабылось, да и раньше не все знали, что во время Великой Отечественной, помимо военных действий на Западном фронте против немецко-фашистких войск, сохранялась опасность нападения на нас с Востока. Удара ждали от союзников Германии, квантунской армии Японии. Вероятность войны на два фронта была очень высока. Кто знает, чем бы закончился такой сценарий, но наше командование этого не допустило, сосредоточив на Востоке мощный ударный кулак из живой силы и техники. Нашим дедам и прадедам удалось отстоять восточные границы, не запустив на нашу землю еще одного врага. А 9 августа 1945 года советская армия провела великолепную Маньчжурскую военную операцию, и враг был разбит!

Степан Дмитриевич уволился из вооруженных сил в звании майора. Подтверждением его героизма и доблести являются многочисленные ордена и медали. Все они хранятся у наших родственников в Чапаевске. А похоронен дед в Новокуйбышевске, небольшом городке под Самарой.

Мне очень повезло. Я застал деда живым, успел с ним пообщаться. Родители привозили меня к нему и бабушке на летние каникулы. И несмотря на то, что был я тогда совсем малой, хорошо его запомнил… строгий, справедливый, в нем чувствовался мощный внутренний стержень. Я годился им тогда, горжусь сейчас!