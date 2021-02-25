На заводе Coca-Cola в России в Новосибирске произведено более 242 млн литров напитков

На десяти заводах Coca-Cola в России компании в 2020 году было произведено более 2,3 млрд литров напитков, из них более 242 млн литров — в Новосибирске, сообщили в пресс-службе компании. Это максимальный объем среди заводов компании на территории Урала, Сибири и Дальнего Востока. По сравнению с прошлым годом объем производства на заводе увеличился на 16,9%.

По словам директора завода Coca-Cola HBC Россия в Новосибирске Алексея Костина, немаловажным фактором для роста стал запуск линии по розливу напитков в алюминиевую банку. Инвестиции в этот проект составили более 1 млрд рублей.

Завод Coca-Cola HBC Россия работает в Новосибирске c 1997 года и является одним из предприятий, демонстрирующих стабильно высокие показатели по эффективности производства. Завод выпускает более 50 видов безалкогольных напитков под брендами Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite, BonAqua, Schweppes, «Добрый», «Моя семья», Rich, Burn и FuzeTea. Завод в Новосибирске поставляет продукцию на территории Новосибирской, Омской, Томской и Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Алтай, а также на Урал и Дальний Восток.