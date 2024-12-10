Народные промыслы и ремёсла Новосибирской области: прошлое и настоящее

Волкова Арина Владимировна

Филиал ЧПОУ «Новосибирский кооперативный техникум им. А. Н. Косыгина Новосибирского облпотребсоюза в р. п. Краснозерское»

Введение

Дореволюционные предприятия, ремесла и промыслы, прославившие мой регион, район, село. Именно так мне хочется назвать номинацию, по которой я буду писать свою работу. Ещё в школе, изучая историю Новосибирской области, я узнала, что у нас в Сузуне был Монетный двор. Меня это так поразило, что не только в Москве и Петербурге, но и у нас в Сибири! Теперь мне стало интересно узнать, а какие ремесла и промыслы были в это же время на моей малой Родине, в Краснозерском районе? Я знаю, что история моего края насчитывает время уже больше века.

Кроме того, история промыслов интересна для изучения и сохранения народной культуры, быта деревни, художественного творчества народа, преемственности и традиций. В данной работе мною собрана информация о дореволюционном предприятии (Сузунский монетный двор), промыслах и ремеслах своего района (на примере одного из наших старых сёл) и провести параллель с настоящим временем, рассказать о перспективном социальном предпринимателе Краснозерского района.

Актуальность:

Актуальность темы исследования обуславливает мировой опыт, который доказывает, что народные ремёсла и промыслы, наравне с предпринимательской деятельностью, являются основой экономики любого государства и для её развития необходимо преодоление ряда проблем. Я считаю, что тема различных народных ремёсел и промыслов, примеры которых я использовала в исследовании своей работы будет актуальна ещё долгое время, потому что до сих пор осталось множество дореволюционных известных предпринимателей и предприятий, о которых мы должны узнать и показать людям силы и труд, которые когда-то вкладывали наши прошлые поколения в развитие наших районов, областей и страны. Хозяйственная практика в сфере предпринимательской деятельности находится в зависимости от углубляющейся специализации. Экономическая гибкость, маневренность в принятии решений, мобильность в плане перемещения по территории делает бизнес в малых формах необходимым в современном, постиндустриальном обществе. Однако до настоящего времени в нашей стране формы малого бизнеса еще не стали стратегическим параметром социально экономического развития, несмотря на его огромные возможности.

Цель: Исследовать предпринимательскую деятельности в Новосибирской области в дореволюционный период;

Задачи:

познакомиться с видами народных промыслов России. Историей их развития;

способствовать сохранению, бережному отношению к народным промыслам и ремеслам;

найти и исследовать архивные материалы и источники;

Гипотеза: в Новосибирской области в дореволюционное время успешно развивалось предпринимательство, а также народные ремесла и промыслы в Краснозерском районе

Методы исследования:

исследовательский поиск;

выбор, анализ и систематизация материала, подведение итогов.

1.Основная часть

1.1. Сузунский монетный двор

Началом отсчёта хронологии монетного дела Сибири стало 7 ноября 1763 года, когда Екатерина II подписала именной указ Сенату «Об учреждении передела Сибирской монеты». Деньги планировалось чеканить из меди, поставляемой Колывано-Воскресенскими заводами, а новый двор создать при одном из них. Детали изложены в рапорте от 18 июня 1763 года «Мнение Канцелярии Колыванскаго Горнаго Начальства по вопросу об учреждении Колыванскаго Монетнаго двора». Но затем решили строить отдельное предприятие. Процесс запускается на удивление быстро – к маю следующего года. Летом закладывается плотина, которая положила начало строительства. 16 ноября 1764 года в столицу отправляется рапорт «О построении Нижнесузунскаго монетнаго двора, выделке на нем монеты, трудности очистки меди и проч.», где описываются детали будущего производства, включая процессы очистки металла и вырубки заготовок. Непосредственно массовый выпуск монет осуществили лишь в 1766 году, так как почти готовый монетный двор сгорел в результате пожара, случившегося 14 июня 1765 года. Производство налаживалось по примеру монетного двора Екатеринбурга, уже накопившего солидный опыт чеканки медных денег. Именно там изготовили всё необходимое для запуска производства оборудование. Предписывалось и мастеров забрать из Екатеринбурга.

Пожар в 1847 году, как ни удивительно, сыграл на пользу монетному производству. Для ускорения процесса вместо двух запрошенных резчиков из Санкт-Петербурга прислали 11 специалистов-монетчиков. Искусные люди обнаружились и на месте из числа инженеров, прибывших на строительство медеплавильного завода. Многие из них внесли большой вклад и в развитие монетного двора. Например, инженер А. Слатин сумел собрать механизм, приводящийся в движение водой, который обеспечивал «тиснение шести сортов сибирской монеты». А несколько лет спустя изобрёл машину для промывки и гурчения медных кружков. За успехи его впоследствии повысили до управляющего. В основном управляющие заводского комплекса (а на этой должности за полтора века работы завода побывали 33 человека) были выпускниками Горного института Санкт-Петербурга. Вместе с семьёй они прибывали в Сибирь на место службы, чтобы проработать 2-3 года и получить перевод на другую фабрику. Но были у завода и такие начальники, которые отдали ему достаточно долгий период жизни. Интересным фактом является то, что вся деятельность управляющего за время его рабочего дня подлежала записи в специальный журнал.

Не надо думать, что производство ограничивалось только деньгами. Сузун озадачили выпуском «жеребьев» — специальных жетонов, которые приписные крестьяне получали за перевозку угля, а потом меняли на монеты в заводской конторе.

Общая сумма сибирской монеты превысила три с половиной миллиона (исследователи варьируют её от 3 656 310 до 3 799 661 рублей). Последним годом выпуска «сибирок» стал 1781-й, когда чеканили лишь тяжёлые медные десятикопеечники.

Поучаствовал Сузун и в чеканке расчётных знаков для периода серебряного монометаллизма, призванного выровнять курс медной и серебряной монеты. Для этого на реверсе всей медной линейки под номиналом чеканили «СЕРЕБРОМЪ». 1847 год – последняя дата на монетах сузунской чеканки. В ночь на 8 декабря (по новому стилю) сильный пожар уничтожил здания монетного двора

Историки утверждают, что даже если бы не случился пожар, закрытие Сузунского двора было предрешено. Во-первых, уже в 1845 году управляющему Алтайского горного округа генералу-майору Степану Петровичу Татаринову предписано сократить выделку монет на Сузунском дворе. Во-вторых, даже Екатеринбургский двор в 1876 году закрыли, так как посчитали, что требуемый объём медной монеты способен обеспечить Санкт-Петербург. Сузунский монетный двор за время деятельности успел отчеканить монеты на сумму 19 773 858 рублей. Общее её количество приблизительно равняется 700 000 000 штук. Доля Сузунской монеты относительно российских медных денег в обращении составила 12,8%, что, конечно, не так много, как у Екатеринбурга (70%), но значительно выше, чем у любого из остальных монетных дворов, работавших в тот период.

1.2. Особенности монет Сузуна

В монетном дворе выпускалось с 1766 года шесть номиналов монет из меди с примесью серебра. Сузунский завод производил ежегодно количество монет на 300 тысяч рублей.

Выпускались монеты номиналом 1,2,3,5 копеек, а также деньга и полушка. Еще встречаются экземпляры номиналом ¼ копейки.

Сибирская монета имеет на лицевой стороне вензель императрицы Екатерины II в лавровом венке под короной, а на оборотной — обозначение цены монеты и дату, написанную на картуше, поддерживаемом двумя соболями. Вверху круговая надпись: «МОНЕТА СИБИРСКАЯ».

В течение 15 лет, с 1776 года, Сузунский Монетный двор выпускал монеты с гербом Сибири – соболями. 7 июня 1781 года был издан указ о прекращении чеканки сибирской медной монеты.

Сибирская монета признавалась только в Сибири и на Дальнем Востоке. В остальных регионах, в том числе в Москве и Петербурге, эта монета стоимости не имела.

С 1781 по 1847 год (65 лет) чеканилась общеимперская монета Сузунского образца, которая имела хождение по всей Руси.

За 80 лет работы денежной фабрики было выпущено медных монет на сумму 20 миллионов рублей. Первая партия сибирских монет была выпущена в 1766 году и составила 23 277 рублей 52 ½ копейки.

На Сузунском монетном дворе в 1767 году мастер получал в год -120 рублей. Соответственно на день приходилось 33 копейки. В то же время подмастерье получал 16 рублей, а ученик мастера 6 рублей в год.

Что можно было купить на 5 копеек.

Три 12 кг. ржаной муки или 4 кг. пшеничной. За два сибирских пятака можно было приобрести пуд овса (16 кг. 380 г.).

На Сузунском заводе не только выплавляли, но и обрабатывали металл, изготавливали предметы, необходимые в быту: чайники, рукомойники, гвозди, лили колокола. А ведь в то время в сибирской деревне металлическая вещь была великой редкостью и очень высоко ценилась.

Поселок, возникший первоначально исключительно для обслуживания медного дела, вскоре становится крупнейшим хозяйственным центром Сибирской губернии. Численность населения в Завод-Сузуне составляет около четырех тысяч жителей – больше чем в таких старинных русских городах как Звенигород, Клин, Волоколамск.

В ходе проведённого исследования, я узнала, что на протяжении 80 лет в Сузуне выпускали монеты достоинством 1,2,3,5 копеек, а также деньга и полушка.

Сузунский монетный двор существовал во времена правления Екатерины II, Николая I и Александра I.

За весь период существования монетного двора выпущено денег на сумму 20 миллионов рублей.

Монетки чеканились из меди и серебра. Некоторые монеты сейчас стоят очень дорого.

2.1. Дореволюционные ремёсла села Петропавловка

Сибирь — уникальный регион, богатый своей природой и культурой. Одной из важных составляющих этой культуры являются народные промыслы. Народные промыслы Сибири представляют собой разнообразные ремесленные занятия, которые существовали на этих землях с давних времен.

Предприятия ремёсел и народные промыслы нужны для разных целей: обеспечение населения товарами или услугами, необходимыми для жизни и быта, укрепления национального богатства, развития сельский территорий и моногородов. Значение дореволюционных промыслов заключалось в следующем: промыслы позволяли крестьянам увеличивать семейный бюджет и уменьшать бюджетный дефицит в продуктах питания и денежных средствах, они обогащали нравственно-эстетическую жизнь населения, предоставляя возможность для творческого самовыражения. Неземледельческая деятельность позволяла крестьянам оставаться на плаву в новых экономических условиях.

О дореволюционных ремеслах своей малой Родины я расскажу на примере нашего старинного села Петропавловка.

История села Петропавловское (названого в честь святых Петра и Павла), в котором находится музей под открытым небом, начинается в 1891 году, когда первые немногочисленные группы переселенцев из различных губерний России облюбовали себе место для жилья на берегу реки Карасук.

Село Петропавловка многое видело и испытало на своём веку: переселенческую политику Столыпина, Первую мировую, революцию, Гражданскую войну, коллективизацию, тяжёлые годы Великой Отечественной, все многочисленные реформы, сказавшиеся на судьбе его жителей.

В Петропавловке была церковь. Согласно материалам, «Церковь деревянная однопрестольная. Построена в 1903 году. Освящена в честь Апостолов Петра и Павла».

Весь процесс возникновения сибирского села отразился в проекте «Музей под открытым небом — Улица первопоселенцев», который осуществил Петропавловский краеведческий музей в 2005 году. Цель этого проекта состояла в том, чтобы жители села, посетители музея могли не только услышать историю своей малой Родины, но прикоснуться к ней в прямом смысле этого слова, ощутить утраченное культурное наследие, возродить память, погрузиться в материальный мир сибирских переселенцев.

Мы тоже сейчас совершим экскурсию в этот музей и узнаем, какими ремеслами занимались жители этого села.

Слово «ремесло» произошло от латинского «ремес» (плотник) и обозначало

разные виды ручных работ. Промыслы — от «промыслить», то есть, подумать.

В толковом словаре Даля «ремесло» объяснялось, как умение, коим добывают хлеб, промысел, требующий по большей части телесного, чем умственного труда». Ремесло превращалось в промысел, когда мастера начинали создавать

предметы по заказу и на продажу.

Навыки ремёсел и промыслов передавались из поколения в поколение,

оттачивались, постепенно достигая оптимального состояния для получения

недорогой продукции, приемлемого для нужд местных потребителей,

качества. Не в каждом селе или деревне были мастера многих ремёсел.

2.2. Кузнечное ремесло

В каждом селе была своя народная мастерская – кузница, или, как называли её в народе, КУЗНЯ. Она занимала самое главное место в трудовой жизни крестьянина. Это было место, где с металлическими вещами творили настоящие чудеса. Где, как не в кузнице крестьянин мог подковать лошадь или изготовить необходимые ему в хозяйстве металлические предметы…

От мастерства кузнеца зависела вся хозяйственная жизнь села и культурный облик главных объектов.

Кузнецов всегда уважали и ценили на Руси, и Петропавловка не исключение.

Проходили столетия, а кузница всегда оставалась важнейшей частью жизни сибирского села.

Орудия труда, стремена, колокольчики, подковы – основная продукция кузницы. Рядом с кузницей старинная кованная решетка. Предположительно, являлась частью убранства церкви. Решетку от уничтожения спрятали под землей, а нашли, дважды споткнувшись о крест, выведенный на поверхность земли.

2.3. Гончарное ремесло

Для выделки глиняной посуды материалом служит обыкновенная красная глина, которая смешивается с песком, утаптывается и выжимается; делают посуду с помощью станка, состоящего просто из деревянного вертящегося круга, который приводится в движение ногой с помощью махового колеса и деревянного же ножа. Глину скатывают в шарик и выделывают сначала донышко горшка потом из кусков глины при вращении круга возводят его стенки. Когда посуда сделана, ее обжигают или просто в русской печке, или в особо устроенном горне.В окрестностях села до сих пор сохранились ямы, где брали глину для изготовления посуды и кирпичей.

2.4. Ткачество

Многообразно проявление народного творчества в крестьянском ткачестве. Холсты разных сортов и добротности выделывали повсеместно.

Народное творчество мастериц-рукодельниц проявилось в создании так называемых пестрядей и узорных браней с многообразным цветовым рисунком. Вытканная из окрашенной в разные цвета льняной, пеньковой или хлопчатобумажной пряжи пестрядь употреблялась на рубахи, юбки, фартуки. Особенно ценились крестьянками пестрядь, вытканная не в полоску, а в разноцветную клетку. Пестрядь из толстых цветных крученых нитей употреблялась и на половики.

У богатых крестьян весь пол устилался такими разноцветными половиками, крестьяне победнее ткали так называемые изгребные половики, для которых нити прялись из остатков льна. Яркими красками, изяществом рисунка отличались брани – скатерти узорного тканья. Нарядными были скатерти, вытканные на льняном утке бумажными нитками разных цветов, преимущественно геометрическим рисунком. Края скатертей часто украшались кистями. Излюбленными цветами народных мастеров оставались красный, синий, зеленый, коричневый всех оттенков, употреблялись желтый и лиловый. Узорчатые брани ткали из пяти – шести различных тонов, которые подбирали таким образом, чтобы не было раздражающей глаз пестроты. Чаще же всего для узорного тканья применяли два – три красочных тона.

Яркой красочностью, декоративностью отличались стеновые, полотенца, которые вешали около икон в «красном» углу, в округ портретов, зеркал. Переселенцами были занесены в Петропавловку из Черниговской губернии рушники с красными орлами и рушники квитками, вышитые яркими цветами. Основной орнамент дополнялся изображением четырехугольников, полос, звезд. В узорах полотенец типичные украинские мотивы, способ зашивания узором значительной части предмета прослеживаются по всей Сибири. Кроме вышитых, народные мастерицы ткали стеновые полотенца.

Ткали холсты из льна или шерсти при помощи

ткацкого стана, который хранился в разобранном виде. Перед тем, как приступить к производству, стан заносили в избу, собирали по деталям, и начиналась работа. Готовое полотно или отбеливали или красили.

В музее есть настоящий ткацкий станок, где каждый может попробовать себя в роли ткача.

2.5. Вышивка

Вышивка относится к развитой форме народного творчества сибирских женщин. Искусство вышивания разви­валось только в форме домашнего ремесла: все вышитые изделия использовались для нужд семьи. Вышитыми узорами женщины украшали одежду, по­лотенца, салфетки и т. д. Художественные текстильные изделия входили составной частью в оформление жили­ща, в приданое невесте, в праздничные ритуалы.

2.6. Печное мастерство

Одним из самых нужных и уважаемых мастеров старой деревни был печник, ибо без печи нет жизни в доме.

Печь – источник тепла и жизни. Первоначально печи «били», т. е. на деревянный опечек устанавливали короб, по периметру частично плотно набивали густой, хорошо промешанной глиной, а затем устанавливали деревянный разборный свод – «свинью», затем, подсушив печь, её слегка начинали подтапливать, слабым огнём, чтобы она не потрескалась.

Печи получались монолитными, очень прочными. Рассказывают, что, бывало, в старину разбирали ветхий дом, а затем строили новый, вокруг печи.

Позже печи начали класть из кирпича. Тогда и появились настоящие, творчески работающие печники, потому что в каждой избе они по – своему складывали печь.

Печь должна была соответствовать площади дома, её высота завесила от роста хозяйки, вход в избу и планировка определяли её местоположение и т.д. Хорошая печь не дымила в избу, «тяга» должна быть такой, чтобы выходил дым, и в то же время не выдувало тепло. Печь не должна быть угарной, но должна быть жаркой и, в то же время, «экономной» в отношении дров. Кроме того, на печи делалась достаточно обширная лежанка для стариков и детей. И, конечно, хороший мастер клал красивые печи, чтобы была аккуратно украшена карнизами с гладкой обмазкой. В Сибири повсеместно печи белили, а иногда расписывали узорами.

Хороший печник работал неторопливо, степенно, аккуратно.

Делая вывод, могу сказать, что к истории можно относиться по-разному. Но её нельзя забывать. Прошлое необходимо знать для того, чтобы правильно соотносить роль и поступки не только отдельных людей, но и поколений в целом. Не зря говорится, что народ, позабывший свою историю, не может иметь будущего.

Любой большой или маленький город, село или крохотная деревушка – полноправные участники происходящих в России изменений. Поэтому изучение истории, бережное отношение к наследию даже маленького поселения – основа возрождения страны.

3.1. «Жизненный опыт» городского жителя

В третьей части своей работы я хочу провести параллель с современностью и рассказать о местном предпринимателе Романе Логвиненко, который теперь прославляет наш район своим трудом.

Десять лет назад Роман вместе со своей семьей переехал из Новосибирска в поселок Кайгородский. Был чисто городским жителем, а стал – сельским. Место жительства семья выбрала не случайно. Смотрели район, который будет далеко от заводов и фабрик в радиусе ста километров от большого города. Выбор пал на наш Краснозерский район. Когда они купили дом, рассказывает Роман, им прежний хозяин оставил 15 кур-несушек. Позже сами приобрели 20 уток французской породы. Сейчас у Романа Логвиненко официально зарегистрированное личное подсобное хозяйство, в котором небольшое стадо молочных коз, свиньи, кролики, французские утки и куры-несушки, свой сад-огород. Чтобы никому не создавать проблем с выпасом коз, Роман официально оформил земельный участок и огородил его электропастухом. В хозяйстве принципиально кормят животных только натуральными продуктами без химических добавок. Вся семья Романа Логвиненко занимается хозяйством, а по-другому и нельзя. У каждого есть своя зона ответственности. ЛПХ приносит определенный доход в семью, все идет на общее благо.

Чего только не делает Роман Логвиненко из своих домашних продуктов! Это богатый ассортимент мяса горячего копчения – свинина, кролик, утки, сыровяленое мясо, экоснеки их фруктов и овощей.

Вся продукция делается исключительно по собственным рецептам и со своими секретами. Из домашнего козьего молока Роман своими руками делает семь видов сыра: риккоту, качотту, моцареллу, сулугуни, имеритинский, «Жизненный опыт» и «Кайгородский». Два последних сорта изготавливает по собственным рецептам. Р. Логвиненко постоянно развивается, не сидит, сложа руки. Например, чтобы правильно делать сыр моцареллу, он брал мастер-класс у итальянского сыродела. Но не все так легко и гладко, как кажется на первый взгляд. К сожалению, официально ЛПХ «Жизненный опыт» не может продавать свою молочную продукцию в торговых точках, так как нет производственной молочной линии. Роман Логвиненко с оптимизмом смотрит на все перипетии, ищет любые пути развития своего хозяйства. Он признается, что без помощи и поддержки семьи и многих краснозерцев ему было бы намного сложнее. Роман Логвиненко уже много лет ведет свой канал «Жизненный опыт» на ютубе, где рассказывает о жизни в селе и ее преимуществах, о путешествиях и блюдах. В перспективе Р. Логвиненко планирует развивать сельский туризм показывать мастер-классы по изготовлению своей продукции, устраивать экскурсии для детей на своей козьей ферме. Планов у Романа громадье. И хочется верить, что все у него получится.

Заключение

Таким образом, народные промыслы и ремесла играют важную роль в жизни местных жителей и являются неотъемлемой частью их культуры. Они представляют собой уникальное наследие, которое передается из поколения в поколение и способствует сохранению традиций и богатства природы Сибири.

Цель и задачи моего проекта достигнуты:

Мною проведена исследовательская практика в предпринимательской деятельности в дореволюционный период и в современности, осуществлены история описания предпринимательской деятельности на примере документальных источников, доказаны факторы успеха как в дореволюционный период, так и в настоящее время

Список литературы:

Сузун и окрестности Новосибирская область А. Юдин История Сибири: Сибирь в составе феодальной России В.И. Шунков С.А.Папков.Сибирская провинция XX века. Краснозерский район в контексте истории.

Интернет – ресурсы:

https://www.raritetus.ru/texts/suzunskij-monetnyj-dvor/

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сузунский_монетный_двор

https://rodinoved.ru/31-yanvarya-2019-g-v-r-p-suzun-proshli-yubileynye/

http://www.susun.ru/suzunskij_kraeved_museum/sibirkaja_moneta