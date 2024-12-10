Наследие региона — женский вклад от дореволюционного Новониколаевска до современного Новосибирска

Ермакова Валерия Юрьевна

МБОУ СОШ №26 города Оби, 10 класс

Введение

История любого города — это не только хроника событий, но и живое отражение жизни его людей, их стремлений, достижений и вкладов в общее дело. Новосибирск, как один из крупнейших и наиболее динамично развивающихся городов Сибири, имеет богатую и многогранную историю, в которой особое место занимает вклад женщин. В разные эпохи женщины оставляли свой след в культурной, социальной и экономической жизни города. От женщин-меценатов и филантропов того времени до современных предпринимательниц — все они внесли значительный вклад в формирование и развитие региона.

Актуальность работы заключается в необходимости изучения исторической памяти о Новосибирске, где женский вклад в развитие города часто остается в тени. В условиях современного общества, стремящегося к равенству и справедливости, важно не только признать достижения женщин, но и активно их исследовать, чтобы создать более полное и объективное представление о прошлом. Вековое наследие Новосибирска, в частности, требует внимания к тем женщинам, которые, несмотря на социальные и экономические ограничения своего времени, внесли значительный вклад в предпринимательскую, культурную и общественную жизнь города.

В рамках данной работы я поставила следующие задачи:

— Узнать об историческом контексте, проанализировать условия жизни и деятельности женщин в дореволюционном Новониколаевске.

— Изучить предпринимательскую активность женщин. Проанализировать, как женщины занимались торговлей, открывали собственные предприятия и каким образом их деятельность способствовала экономическому развитию города.

— Исследовать культурную жизнь женского сообщества, проанализировать:

влияние женщин на культурное развитие Новониколаевска, их участие в театральных постановках, художественных выставках и других культурных мероприятиях.

вклад в образование и просвещение, а также их участие в общественных движениях.

Актуальность темы: пробудить интерес и подчеркнуть значимость женщин в формировании культурного и исторического наследия города.

В заключение я предлагаю рекомендации по дальнейшим исследованиям, которые могут помочь в более глубоком понимании роли женщин в истории Новосибирска и других городов Сибири. Это позволит не только восполнить пробелы в исторической науке, но и создать более полное представление о вкладе женщин в развитие общества.

Цель работы: рассмотреть и проанализировать вклад женщин в развитие дореволюционного Новониколаевска, для более полного пониманию истории нашего города и его культурного наследия.

Женщины-меценаты дореволюционного Новониколаевска

Мария Даниловна Жернакова, Мария Востокова, Мария Тихомирова и Вера Будагова (Алперс) — это имена, которые ассоциируются с женским меценатством в дореволюционном Новониколаевске. Эти женщины не только вкладывали личные средства в благотворительные и социальные проекты, но и активно участвовали в культурной и образовательной жизни города.

Мария Даниловна Жернакова (родилась в 1859 году) — Новониколаевская и Колыванская купчиха. Дочь Барнаульского купца Дудихина, который происходил из крестьян Пензенской губернии. Венчалась с Ипполитом Александровичем 4 февраля 1876 года в Тулинской Троицкой церкви. Мать восьмерых детей, в том числе городского головы, взяла под опеку женское училище, устраивала благотворительные вечера. Была известна своей поддержкой образовательных учреждений и стремлением улучшить доступ к образованию для детей из различных социальных слоев.

Работая в торговых рядах Новониколаевска, открыла свой собственный магазин обуви и кондитерскую, расширив которые, объединила в торговый дом, на сегодняшний день, в нем располагается Новосибирский государственный краеведческий музей.

Дом, где жила Марии Даниловны Жернакова на сегодняшний день, признан памятником и представляет собой пример купеческого жилого дома, характерного для дореволюционного Новониколаевска. С 2007 г. этот дом арендуется Центральным Оружейным Салоном.

Мария Даниловна торговала в широком спектре товаров — от лошадиных упряжек до мяса и фруктов.

В 1911–1913 годах состояла страховым агентом «Северного страхового общества».

Кроме того, именно женщины внесли важный вклад в просвещение и сферу образования. Они активно участвовали в создании и работе школ, а также в других учебных заведениях. В своем желании создать возможности для образования как для детей, так и для взрослых, стали основополагающим фактором в культурное и образовательное развитие региона. Некоторые из них запустили частные школы, организовывали курсы для женщин, где обучали полезным навыкам и ремеслам. Здесь нельзя не отметить Марию Васильевну Востокову — человек-легенда — прародительница дошкольного воспитания. Выйдя замуж, Мария Васильевна с мужем переехала в Новониколаевск в 1896 году. Жили на Асинкритовской улице (ныне Чаплыгина). Медик по образованию, жена первого в городе врача -Михаила Павловича Востокова.

Совместными усилиями с городским головой А. Г. Бесединым, купцами Г. Д. Маштаковым и К. А. Поляковым, на свои личные средства в Новониколаевске был создан приют для беспризорных детей и сирот «Ясли».

У Марии Васильевны Востоковой собственных детей не было. Всю свою материнскую любовь она отдала дочери своего мужа М.П.Востокова от первой жены и сиротам г. Новониколаевска. Она обучала сирот: труду, Закону Божьему, грамоте, хоровому пению и гимнастике. К 1912 году в приюте содержалось 100 детей, среди которых были не только дети бедняков и подкидыши, но и дети состоятельных граждан.

Финансирование на поддержку приюта было ничтожно мало и, поэтому Мария Васильевна и отец Диомид были вынуждены, практически с кружкой в руках, ходить по рынку, прося богатых купцов о пожертвованиях для улучшения условий в приюте. И им не отказывали.

Также Востоковы часто устраивали благотворительные вечера у себя в доме, собирая гостей, где Мария Васильевна собирала пожертвования с присутствующих, на содержание яслей.

Мария Тихомирова делала упор на культурное развитие, содействуя организации театральных постановок и концертов. Вера Будагова (Алперс), в свою очередь, активно занималась поддержкой литературных и художественных инициатив, способствуя развитию интеллигенции города.

Деятельность женщин в Новониколаевске того времени, создавала важные традиции благотворительности. Благодаря их усилиям, разные сферы социального обеспечения стали более доступными для нуждающихся. Попечительские комитеты, основанные женщинами, оказывали поддержку различным инициативам, связанным с благосостоянием города, включая медицинскую помощь и поддержку семей.

Женский вклад в развитие Новониколаевского общества не ограничивался лишь домашними заботами. Они активно участвовали во всех сферах жизни города. Трудности и вызовы, с которыми они сталкивались, формировали новое восприятие роли женщин в обществе, делая их главным двигателем изменений и реформ.

Современные женщины-предприниматели Новосибирска

В экономике современного общества женщины продолжают играть ключевые роли, показывая заметные успехи в различных сферах деятельности. Их вклад нельзя недооценивать, особенно когда речь идет о развитии региона. Сегодня Новосибирск продолжает свое развитие, женская деятельность охватывает различные сектора и в значительной степени определяет экономическое и культурное развитие города.

Ирина Травина — Инновации в сфере ИТ

Генеральный директор компании «СофтЛаб-НСК», представляет собой пример того, как технологии могут изменять общественные и экономические структуры региона. Её работа не только укрепляет позиции Новосибирска как центра информационных технологий, но и способствует образовательным инициативам, направленным на подготовку будущих специалистов в этой области. Ирина Травина активизирует инновации и служит вдохновением для молодых женщин, стремящихся к карьерному росту в сфере ИТ.

Анна Терешкова — Развитие культуры и искусства

Директор Сибирского центра современного искусства, играет неоценимую роль в поддержке и продвижении культурных инициатив. Благодаря её усилиям, Новосибирск укрепляется как культурная столица региона, привлекая внимание как к местным, так и к международным талантам. Анна Терешкова создает платформы для взаимодействия художников и общества, формируя уникальную культурную среду, которая стимулирует творческое самовыражение и культурный обмен.

Ирина Гребнева — Юридическая поддержка и развитие бизнеса

Роль Ирины, управляющего партнера компании «Гребнева и партнеры», заключается в создании устойчивой и справедливой правовой среды для бизнеса. Её деятельность помогает предпринимателям ориентироваться в сложных правовых условиях, что способствует привлечению инвестиций и поддержанию бизнес-климата. Ирина Гребнева, также делает акцент на важности женского участия в бизнес-среде, содействуя гендерному равенству и поддержке женщин-предпринимателей.

Ирина Макарова — Эффективность в производственном секторе

Директор по производству и логистике холдинга «Российские мясопродукты», подчеркивает важность стратегического управления в агропромышленном комплексе. Её подход к логистике и производству способствует увеличению эффективности и качества продукции, что положительно сказывается на локальной экономике и продовольственной безопасности региона. Ирина Макарова является примером того, как женщины могут успешно руководить крупными производственными структурами.

Сравнивая женщин-меценатов и филантропов прошлого с современными предпринимательницами, можно отметить, что их вклад в развитие региона остаётся неизмеримым. Женщины дореволюционного Новониколаевска закладывали основы культурной и социальной инфраструктуры, тогда как современные женщины создают инновационные подходы и укрепляют экономическую и культурную составляющие города.

Таким образом, наследие женского вклада, от дореволюционного периода до настоящего времени, свидетельствует о постоянном стремлении к улучшению жизни общества. Этот вклад служит вдохновением для будущих поколений, демонстрируя, что женщины всегда играли и продолжают играть важную роль в развитии и процветании Новосибирска.

Заключение

Подводя итог о значимости вклада женщин в развитие, как дореволюционного Новониколаевска, так и современного Новосибирска, я пришла к выводу, что женщины играли очень важную роль в формировании и развитии города, несмотря на существующие в то время социальные и экономические ограничения.

В прошлом женщины-меценаты, как Мария Даниловна Жернакова и её современницы, закладывали основы для образования, культуры и социальной поддержки, тем самым создавая прочный фундамент для будущего роста. Они преодолевали барьеры, чтобы внести свой вклад в общественную жизнь, и их наследие до сих пор чувствуется в культурной и социальной среде города.

В современном Новосибирске усилия таких предпринимательниц, как Ирина Травина, Анна Терешкова, Ирина Гребнева и Ирина Макарова, продолжают укреплять и развивать регион. Эти женщины не только добились успеха в своих областях, но и активно способствуют внедрению инноваций, поддержке культуры и улучшению экономики. Их деятельность показывает, что женский вклад остаётся неотъемлемой частью динамичного развития города.

Таким образом, роль женщин в истории и современности Новосибирска — это история стойкости, инициативы и стремления к улучшению общества. Женский вклад, олицетворяемый многочисленными фигурами прошлого и настоящего, свидетельствует о том, что их усилия не только укрепляют город, но и вдохновляют следующие поколения на активное участие в создании процветающего, инклюзивного и устойчивого сообщества.

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