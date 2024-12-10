Наследие выдающихся предпринимателей Новосибирской области

Миронова Ксения Антоновна

СИУ РАНХиГС

Введение

Наверняка многие из вас будучи ребёнком задумывались что такое ИП. А после узнавали, что ИП – это индивидуальный предприниматель. В наше время мы очень часто встречаем на этикетках товаров фамилию и имя человека – предпринимателя. Многие люди до сих пор считают, что предпринимателем быть легко и просто, не осознавая с чем им приходится сталкиваться.

Предпринимательство – это самостоятельная деятельность смелых и рискующих людей. Мне всегда было интересно изучить деятельность какого-нибудь предпринимателя. И мой выбор пал на Владимира Горохова. О нём я впервые услышала, когда посетила Новосибирский крематорий. Там очень подробно рассказали его историю захоронения, о которой я вам расскажу.

В дореволюционное время предпринимательство было актуальным, поскольку были следующие причины: стимул от реформы 1861 года (отмена крепостного права устранила основные препятствия для развития предпринимательского потенциала), освоение новых территорий Сибири (это послужило мощным стимулятором предпринимательской деятельности на Руси) и распространённость мелкого предпринимательства в сёлах (оно соперничало с городской буржуазией, поэтому уровень жизни сельских жителей не мог быть низким).

Именно таким человеком является Владимир Александрович Горохов. Это предприниматель с добрым сердцем и чистой душой. Так как помогал многим людям в разных сферах их жизни, не ждав ничего взамен. Помимо этого, он смог сделать из разваленной мельницы целый комплекс по производству качественной муки в регионе.

Основная идея моего эссе заключается в детальном изучении истории успеха предпринимателя дореволюционной России, который преодолевая трудности достиг успеха.

Задачи исследования:

Изучить биографию дореволюционного предпринимателя и его личностные качества

Провести анализ хозяйственной деятельности дореволюционного предпринимателя

Определить какой вклад внёс в развитие региона

Определить причины и факторы успеха, проанализировать возможности использования практик прошлого в современных условиях

При написании работы использовались такие источники как: «Россия: полное географическое описание нашего отечества: настольная и дорожная книга для русских людей: Т. 16: Западная Сибирь». Ред. В. П. Семёнов-Тян-Шанский, Историко-статистический сборник «Алтай» П.А. Голубев и др.

Эта тема актуальна, поскольку изучение дореволюционного предпринимательства помогает проанализировать ошибки в прошлом, чтобы не совершать их в настоящем, а также определить, как сформировались исторические формы ведения бизнеса.

1. Биография Владимира Александровича Горохова

Владимир Александрович Горохов родился в 1849 году в Илимске Иркутской области. Точная дата рождения неизвестна, поскольку когда-то в Иркутске сгорел архив с оригиналами его документов о рождении. В возрасте 21 года он начал предпринимательскую деятельность. Позже он переехал в Томск, где стал купцом второй гильдии и в начале 1890-х – первой. Еще с 1870-х годов он ввёл продолжительные переговоры о покупке убыточной мельницы у вдовы купца Васильева и занимался торговлей пшеницей и мукой, так как это был прибыльный бизнес в то время.

В 1883 году он всё-таки смог договориться на счёт покупки мельницы и сделал её одной из ведущих предприятий в Томской губернии. Стоит отметить, что он создавал благоприятные условия для своих работников, например, он построил аптеку и медпункт, в которой врач бесплатно обслуживал работников мельницы и их детей.

У Владимира Горохова была крепкая и дружная семья, к которой он прислушивался. Однажды у жены Горохова возникла потрясающая идея открыть бесплатную библиотеку, при которой был бы «Народный дом», в котором ставились спектакли. Владимир Горохов сразу одобрил эту идею и воплотил в жизнь в 1897 году.

Конечно, такой человек не остановился на достигнутом, поэтому решил также построить маслозавод, пасеку, колбасный цех и многое другое.

Единственное что может помешать человеку развиваться дальше – это смерть. Владимир Горохов умер в 1907 году во время поездки в Москву. После этого его решили похоронить в Москве на Ваганьковском кладбище 5 апреля 1907 года. Только спустя 50 лет нашли его завещание, в котором было указано, что его тело должно быть захоронено в Бердске. После этого его тело извлекли из могилы и перевезли в Бердск. Но произошла беда: в 1957 году, после появления водохранилища, территория старого Бердска была затоплена, и могилы жителей оказались под водами Обского моря. Лишь в 2008 году водохранилище обмелело, и на ее территории был обнаружен цинковый саркофаг, в котором в 1907 году был похоронен Горохов. После этого, его останки были захоронены на территории нового храма Преображения Господня в Бердске. С тех пор, про него стали говорить: «умер однажды – похоронен дважды».

Владимир Горохов является удивительным человеком. Его поступки учат людей не останавливаться на достигнутом и двигаться дальше.

2. Анализ хозяйственной деятельности Владимира Александровича Горохова

В 1883 году купец Горохов смог построить целый комплекс из маленькой убыточной мельницы вблизи села Бердское Томской губернии, оснащенный собственной электростанцией. Именно тогда электричество на этой мельнице появилось раньше, чем в Новониколаевске. Помимо этого, в этой мельнице также были высококачественные вальцевые станки и паровой двигатель фирмы «Братья Бромлей». Благодаря этим методам, мельница смогла перемалывать до 5,5 тысяч пудов пшеницы в сутки, а её оборот стал достигать 400 тысяч рублей в год. В 1909 году это производство получило малую золотую медаль Министерства торговли и промышленности.

Мало кто знает, что Владимир Горохов кроме производства муки, масла, колбасы и продуктов пчеловодства занимался производством строительных материалов, например, бутового камня. Если вы думаете, что это всё, чем он владел, то вы глубоко заблуждаетесь. Для такого человека нет преград, он будет разрабатывать и создавать что-то новое.

В 1903 году он учредил Торговый дом, который включал в себя: маслозавод, колбасную мастерскую, магазины, склады и пристани. Кроме этого у него был двухпалубный грузопассажирский пароход, который так и назывался «Мельник».

Владимир Горохов также не забывал про работников, которые трудились на его производстве. Он установил восьмичасовой рабочий день и помогал их семьям (воду и дрова развозили по домам, по праздникам от Горохова семьи получали подарки). Также благодаря ему на улицах были проложены деревянные тротуары.

В «Народном доме», который был обустроен по инициативе Анны Ивановны, был зрительный зал до 250 зрителей, пианино и бесплатная крестьянская библиотека из 13 тысяч томов. А в 1903 году была построена ремесленная школа, в которой дети обучались разным ремеслам: мальчики – токарному, столярному и слесарному, а девочки – рукоделию. Там, собственно, и готовились будущие специалисты, которые будут обслуживать мельницу и буксирные пароходы купца.

3. Вклад в развитие региона

Владимир Горохов внёс значительный вклад в развитие села Бердского и Новониколаевска. Наибольший его вклад был в образовательной и церковной сфере, так как он очень любил село Бердское и Сибирь в целом.

В церковной сфере он на свои средства построил церковно-приходское училище в 1887 году, а в 1891 году Горохов оказывал помощь в реконструкции Сретенского храма, который был построен в 1808 году.

Что касается образовательной сферы: в 1903 году он построил ремесленную школу (где готовились специалисты для обслуживания мельницы и пароходов купца), в 1899 году была открыта детская колония для физически ослабленных детей при поддержке Горохова, а в 1897 году по инициативе его жены открылся «Народный дом» (где ставились спектакли).

Стоит отметить, что он также принимал участие в издании «Сибирской газеты» в Томске и научных книг. Но только после его смерти был издан сборник документов «Томск в XVII веке».

4. Причины и факторы успеха, анализ возможности использования практик прошлого в современных условиях

Владимир Горохов – очень терпеливый и целеустремлённый человек, так как он всегда старался довести все свои проекты до конца. Не каждому человеку удастся построить из крошечной заброшенной мельницы большую, да и ещё с собственной ГЭС, так как тогда в селе Бердском не было электричества.

Когда он завершил с мельницей, то начал думать над созданием оптимальных условий для работников его мельницы: ввёл восьмичасовой день, построил аптеку и бесплатный медпункт.

Он также заметил, что имеет выгодное географическое местоположение, поэтому решил пользоваться ею: доставлять зерно и муку из соседних волостей на мельницу, на склад и обратно. Тем самым, он занялся пароходством и смог продавать свою муку не только в России, но и за границей в фирменных мешках «пудовичках».

Возможности применения методов и опыта прошлого в современных условиях, на примере деятельности Владимира Александровича Горохова, заключаются в том, что современные технологии помогают сохранять и продвигать культурные практики. Именно благодаря цифровизации и социальным сетям, возможно сохранять, распространять и продвигать традиционные практики, привлекая широкую аудиторию.

Заключение

В заключении хочу сказать, что Владимир Александрович Горохов – это тот человек, который несмотря на все преграды смог добиться успеха. Исходя из рассказа, можно заметить, что он был филантропом, меценатом и патриотом.

Помимо этого, я хочу добавить весьма интересный факт, о котором рассказал мой отец: «дети богатых и известных людей не в состоянии продолжить их труд как их родители». Эта фраза надолго осталась у меня в памяти. С детства, когда папа меня чему-то учил, то сначала показывал на себе, а потом отдавал мне. Когда я просила его помочь, то он говорил: «Я не должен рыбачить за тебя, я должен дать тебе всего лишь удочку». У Горохова также был сын, которого он не обучал своему бизнесу и не рассказывал про его особенности.

Уже после смерти Владимира, в 1917 году у Гороховых отобрали мельницу и его сына посадили в тюрьму за содействие Колчаку. Позже он умер от туберкулёза.

А когда семья правнука Горохова столкнулась с перезахоронением Владимира, то связалась с Бердским музеем и передала ему фотографии и некоторые личные вещи купца. Сейчас потомки Горохова живут в Москве.

Стоит отметить, что предпринимательство в дореволюционной России было не простым, но несмотря на это у Горохова получилось добиться успеха и стать одним из главных предпринимателей в Сибири.

До Горохова в селе Бердском не было электричества и тротуаров, а также аптек и медпунктов. Я считаю, что нынешнем предпринимателем есть чему поучиться у Горохова, так как сейчас многие предприниматели часто не помогают и не развивают свои города, работая только ради своей прибыли.

Своим эссе я хотела рассказать про купца Горохова и подчеркнуть проблему, о которой говорила выше. Я надеюсь, что после прочтения моего эссе, многие люди заинтересуются поставленной проблемой и у них появится интерес развивать свой родной край.

Список литературы