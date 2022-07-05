Незаконные рубки леса в регионе не носят массовый характер

— Незаконные рубки не носят массового характера, как, например, на Дальнем Востоке или Иркутской области, — рассказали ЧС-ИНФО в пресс-службе регионального Минприроды. — В основном правонарушения совершают местные жители с целью заготовки древесины для собственных нужд, реже – с целью дальнейшей реализации.

Для пресечения нарушения министерство проводит профилактические работы, к тому же факты по выявленным преступлениям нередко освещаются в СМИ.

Также министерство привлекает членов казачьих обществ к обеспечению охраны водных биологических ресурсов, объектов лесного хозяйства, животного мира и обеспечению противопожарных мероприятий на территории Новосибирской области в рамках заключенного соглашения о взаимодействии.

В Минприроды Новосибирской области добавили, что, с целью профилактики и выявления нарушителей лесного законодательства, министерством созданы 26 мобильных групп, осуществляющих патрулирование лесов на постоянной основе. Количество патрулирований лесов за 5 месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличилось на 49.5 %.