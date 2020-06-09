НГТУ НЭТИ выдаст абитуриентам стипендии до 10 тысяч рублей за высокие баллы ЕГЭ

НГТУ НЭТИ ввел повышенные стипендии для первокурсников, поступивших на бюджетные места, размер стипендии будет зависеть от баллов ЕГЭ. Приказ об установлении размера стипендий подписан ректором НГТУ НЭТИ Анатолием Батаевым, сообщили в пресс-службе университета.

При сумме баллов ЕГЭ от 255 баллов до 275 баллов за три предмета студент получит стипендию в 7500 рублей. Тех, кто набрал больше 275 баллов, ждет самая высокая стипендия – 10 тысяч рублей. Остальные студенты будут получать базовую стипендию.

— НГТУ НЭТИ участвует в прорывных разработках в рамках Национальной технологической инициативы. У нас идут работы над технологиями для квантового компьютера, создаются инновационные материалы для медицины будущего, делаются революционные разработки для энергетики. Для реализации этих проектов нам нужны лучшие выпускники региона, — объяснил смысл нововведения ректор НГТУ НЭТИ Анатолий Батаев.

По его словам, стипендию за высокие баллы ЕГЭ студент сможет получать и во втором семестре, если он вовремя и без троек сдаст первую сессию с количеством оценок «отлично» больше 60%.

Отмечается, что согласно программе развития НГТУ НЭТИ как опорного вуза Новосибирской области, к 2021 году средний балл ЕГЭ студентов-бюджетников очной формы обучения должен составлять 75 баллов за один предмет, по результатам набора 2017 года этот показатель составлял 72,24 балла, по итогам набора 2019 года он вырос до 72,49 балла.

Фото: пресс-служба НГТУ НЭТИ