НГУ впервые вошел в один из новых предметных рейтингов QS

Международное рейтинговое агентство Quacquarelli Symonds (QS World University Rankings by Subject 2020 Addendum) опубликовало три дополнительных предметных рейтинга. Новыми направлениями в системе рейтингов QS стали нефтяная инженерия, геология и геофизика. Новосибирский государственный университет занял 51-75 место в рейтинге по нефтяной инженерии, закрепив позицию в сотне лучших университетов мира по данному направлению, сообщили в пресс-службе НГУ.

— Несмотря на то, что НГУ – классический университет, инжиниринговое направление в сфере нефти и газа – наша традиционно сильная сторона. Это, безусловно, основано на тесном взаимодействии с Институтом нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, а также с новыми партнерами. В прошлом году в университете открылся научно-образовательный центр «Газпромнефть – НГУ», в рамках которого открыты новые магистерские программы по моделированию нефтегазовых систем, — подчеркивает ректор НГУ Михаил Федорук.

Большинство предметных рейтингов QS включают четыре показателя: академическую репутацию, репутацию среди работодателей, количество цитирования на одну публикацию и индекс Хирша. Появление новых предметных рейтингов связано с накоплением в базе данных QS большого количества ответов респондентов (академического сообщества и работодателей), а также с появлением в наукометрической базе статистически значимого числа публикаций по новым предметным областям.

Напомним, что в июне агентство QS опубликовало рейтинг лучших университетов мира. НГУ вошел в топ-250 лучших вузов мира и стал третьим среди вузов РФ, а в марте укрепил позиции по естественным, инженерным и техническим наукам, а также впервые вошел в предметный рейтинг по медицине.

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