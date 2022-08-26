Нового главу Верховного суда Хакассии официально представили

Сегодня, 26 августа, в актовом зале Верховного суда Хакасии состоялось торжественное собрание по поводу назначения Олега Нарожного на должность председателя ВС РХ. Об этом сообщает пресс-служба суда. Он был назначен по указу президента России 15 августа. Для официального представления председателя в Хакасию прибыл судья Верховного суда Российской Федерации — председатель 3-го судебного состава Судебной коллегии по уголовным делам Сергей Зеленин.

— Председатель Верховного суда Республики Хакасия Олег Нарожный с учетом своего жизненного опыта, в том числе опыта руководящей работы, сумеет правильно организовать работу судебной системы Республики Хакасия в пределах своей компетенции: наладить деловые и конструктивные отношения с представителями президентской власти, главой Республики Хакасия, с законодательной и исполнительной властью по вопросам, относящимся к организации судебной деятельности, в том числе мировой юстиции, — отметил Сергей Зелин

Также Зеленин выразил надежду на сохранение преемственности в судебной власти региона. Также он поблагодарил заместителя председателя ВС РХ Сергея Доможакова и весь коллектив ВС РХ за слаженную работу в период назначения на должность нового руководителя, пожелав дальнейших профессиональных успехов в интересах жителей Хакасии и на благо российского правосудия.

В завершении Нарожный выразил благодарность президенту России Владимиру Путину и председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву за оказанное доверие в связи назначением на ответственную должность.

— Сегодня моя благодарность выражается в словах, но завтра я надеюсь доказать ее делами. Я знаю, что могу рассчитывать на вашу поддержку и сотрудничество, которые, несомненно, обеспечат нам хорошие результаты работы, — отметил Нарожный.

Олег Нарожный с 1996-2003 гг. работал в органах предварительного следствия. Затем с 2005 по 2022 год — судьей Орджоникидзевского районного суда, председателем Боградского районного суда РХ.