Новосибирцы в 2019 году 78 раз пожаловались на недобросовестные продажи финансовых продуктов

За 2019 год в Банк России от жителей Сибирского федерального округа поступило 356 жалоб на мисселинг. Чаще всего жаловались жители Красноярского края (84 жалобы), Новосибирской области (78), Омской области (69). Меньше всего обращений поступило из Республики Хакасии и Томской области, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

В пресс-службе напомнили, что мисселинг – это недобросовестная практика, когда под видом одного финансового продукта намеренно предлагается другой, но при этом не раскрываются все риски и особенности. Сам по себе такой продукт может быть интересным, но не оправдывать ожидания клиента или не соответствовать его целям. Чаще всего с мисселингом люди сталкиваются в банках, которые нередко выступают агентами страховых и брокерских компаний, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний ПИФов.

— Больше половины жалоб на мисселинг в Сибирском федеральном округе связаны с самым динамично развивающимся продуктом – инвестиционным страхованием жизни. В этом случае вместо открытия депозита клиенту настойчиво предлагают купить полис. Менеджеры банков привлекают более высокой доходностью, но при этом умалчивают о рисках. Такие инвесторы «поневоле» часто не знают, что их деньги не застрахованы системой страхования вкладов. Более того, если они захотят вернуть деньги раньше установленного срока, то получат сумму меньшую, чем вложили, — отмечает начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев.

По его словам, почти ¼ жалоб сибиряков на мисселинг связаны с тем, что вместо открытия депозита им навязывали приобретение векселя либо самого банка, либо иной организации. Больше всего таких случаев было в Красноярском крае (37 шт.) и Иркутской области (24 шт.).

В 10% случаев сибиряки жаловались в Банк России на недобросовестную реализацию еще одного страхового продукта – накопительного страхования жизни. Кроме того, жителям Сибирского федерального округа вместо депозита предлагалось передавать деньги в доверительное управление управляющей компании.

— Обращаясь в Банк России, жители Сибирского федерального округа были недовольны недобросовестной реализацией банками инвестиционных паев ПИФ, кредитных продуктов НФО, брокерских и иных финансовых услуг. Во всех случаях речь шла о некорректной продаже без надлежащего информирования, — уточнили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

Чтобы пресечь недобросовестные практики с полисом ИСЖ, с 1 апреля 2019 года Банк России установил новые требования при продаже полисов страхования. Теперь клиента при заключении любого договора страхования жизни обязаны ознакомить с памяткой, где крупным шрифтом изложена самая важная информация о продукте. В том числе, что доход не гарантирован и вложенные средства не застрахованы государственной системой страхования вкладов.

— Если вы пришли открыть вклад или продлить действующий, а вам настойчиво предлагают другой финансовый продукт, не спешите принимать решение. Попросите распечатать договор и изучите его дома. Если же вы приобрели нежелательный страховой продукт вместо открытия вклада, то можно воспользоваться «периодом охлаждения». Это означает, что в течение 14 дней можно расторгнуть договор страхования и вернуть деньги. В любом случае, если вы столкнулись с мисселингом, обращайтесь с жалобой в Банк России, — подчеркнул Николай Морев.

Фото: pixabay.com, автор- mohamed_hassan