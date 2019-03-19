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Новосибирцы в числе победителей конкурса «Лидеры России»

Победителями стали 104 человека из 30 регионов.
  • 19/03/2019, 16:12
Новосибирцы в числе победителей конкурса «Лидеры России»

17 марта состоялась торжественная церемония закрытия финала Конкурса управленцев «Лидеры России» 2018-2019 гг. Заключительный этап проходил в Сочи, в нем приняли участие 300 конкурсантов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Награды победителям вручили первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Отмечается, что победителями стали 104 человека из 30 регионов России, в том числе трое из Новосибирской области. Это Морозков Константин Валентинович (ПАО «РусГидро»), Шепилов Александр Олегович (Постоянное представительство Челябинской области при Правительстве РФ) и Яковлев Андрей Сергеевич (ООО «Инфраструктура Инвест Групп»).

Фото: предоставлено организаторами

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