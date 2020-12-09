«Новосибирск – Красноярск»: договоренности достигнуты

Организатором выступил департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.

В мероприятиях приняли участие производственные компаний и научные организации г. Новосибирска: ООО «Р-техно», ООО «Конструкторское бюро «Спектр-Инжиниринг», ООО «Техэлектро-Сибирь», Дефлектор54 (ИП Митяева Елена Михайловна), ООО «Предприятие «Элтекс», ФГБОУВ «Новосибирский государственный технический университет», ООО «Литэко», ООО «ВекторТек Развитие», ООО «Новосибирский завод бытовой химии», ООО «Научно-производственное объединение Верда Терра», ООО «Айвойс Технолоджи».

Спектр продукции и технологий новосибирских промышленных и научных организаций охватил такие направления, как энергетика, энергосбережение, строительство, вентиляция, жкх, автоматизация производственных процессов, телекоммуникация и связь, сельское хозяйство.

В рамках мероприятий были представлены: энергосберегающие системы естественной вентиляции помещений за счет силы ветра, кабельная арматура, оборудование для очистки систем теплоснабжения, теплообменного оборудования и котлов, изделия из композитных материалов, высокоточная металлообработка, прототипирование, 3D-моделирование, 3D-печать, 3D-сканирование, технологии автоматизации массовых коммуникаций, телекоммуникационное и сетевое оборудование, программное обеспечение для электроэнергетики и общепромышленной автоматизации, литий-ионные аккумуляторы, инновационные биопрепараты, гуминовые концентраты для агропромышленного комплекса, товары бытовой химии.

Новосибирские технологии вызвали интерес у представителей Красноярского бизнеса, ряд компаний получили запросы по внедрению технологий, достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве.

Фото предоставлено организаторами